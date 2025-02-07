"Ткань стирали много раз и выдергивали нити": костюмер рассказала, как создавали образы к фильму "Бриджит Джонс"

Ко Дню всех влюбленных, 13 февраля, в украинский прокат выйдет четвертый фильм романтической франшизы о Бриджите Джонс. По этому случаю художница из костюмов Молли Эмма Роу рассказала об образах героев и о том, как создавались наряды для них.

Художница из костюмов Молли Эмма Роу создала эклектичный стиль, объединяющий элементы из всех предыдущих частей истории Бриджит Джонс, в то же время глубоко укореняя рассказ в современном Лондоне. Это сочетание отдает дань прошлому Бриджит и демонстрирует ее развитие, отражая изменения, которые пережила она и другие персонажи за два десятилетия.

Роу внесла в свою работу личный опыт: потеряв отца в 16 лет, она вспоминала, как ее мать преодолевала этот период, чтобы создать образы для Бриджит.

Бриджит Джонс

Для создания образов Бриджит Роу тесно сотрудничала с исполнительницей главной роли и продюсером Рене Зеллвегер. Ее взгляды на внутренний мир Бриджит сыграли ключевую роль.

Ни одна вещь в гардеробе Бриджит не выглядит новой. Каждый предмет одежды кажется "изношенным" и носит собственный характер. Это позволило Роу и ее команде вернуть знаковые вещи из прошлого Бриджит, некоторые из них были взяты из первого фильма, а другие воспроизведены с любовью.

Например, серое пальто с капюшоном, которое Бриджит носила на ежегодном обеде с индейкой и каре у родителей, теперь появляется на ужине у Магды и Джереми. Зеленое платье для этой сцены выбрали, чтобы вызвать воспоминания о зеленом платье из "Бриджит Джонс: Границы разумного", которое она надела на крестины, где встретила Марка.

Знаковые пижамы с пингвинами были воспроизведены с большим вниманием к деталям. Ткань стирали много раз, чтобы придать ей изношенный вид, а нити специально выдергивали, чтобы создать потертости.

Бриджит до сих пор носит свои знаменитое ожерелье Tiffany в форме сердца, но Роу добавила к нему кулон с буквой "D", чтобы соответствовать современным трендам. В финале фильма, когда Бриджит добивается нового этапа в жизни, ее дочь Мейбл носит этот кулон на вечеринке в новогоднюю ночь.

Рокстер

Рокстер имеет стиль Джеймса Дина – простое сочетание футболок и джинсов, которое придает его образу вневременности и контрастирует с более строгими стилями Марка Дарси и Дэниела Кливера.

Мистер Уоллакер

Костюмы мистера Уоллакера сочетают его серьезность с современным и стильным видом. Все его костюмы и брюки были созданы по заказу. Команда выбирала ткани, которые придают глубину образа и гарантируют идеальную посадку.

Сотрудничая с Чиветелем Эджиофором, Роу и ее команда отошли от традиционной палитры синего и черного, выбрав насыщенные зеленые и земляные тона. Этот подход помог выделить мистера Уоллакера среди других персонажей.

Дополнительно команда добавила несколько джинсовых рубашек в сочетании с галстуками, чтобы сделать его вид более непринужденным и привлекательным в школьной среде.

Дэниел Кливер

Создавая образ Дэниела Кливера Роу уделяла особое внимание деталям, чтобы сохранить его узнаваемый стиль. Костюмы и рубашки создавали под заказ, с акцентом на глубокий вырез воротника, чтобы оставить несколько расстегнутых пуговиц.

Для подлинности Роу обратилась к портному, который сотрудничал с Ричардом Джеймсом – портным, который создавал костюмы для первых двух фильмов. В деталях рубашек Кливера отразился стиль его сына Энцо, подражающего своему отцу.

Возвращение знакомых и новые персонажи

Для возвращения знакомых героев команда создавала костюмы, отражающие их развитие с момента, когда зрители видели их в последний раз.

Новые персонажи открыли возможности для творчества. Для ведущей телешоу Талиты (Жозетт Саймон) Роу создала смелую динамическую палитру. Идеальная Николетта имела роскошные и непрактичные наряды – в основном из шелка и кремовых оттенков, контрастирующих с непринужденным стилем Бриджит. Образы Хлои, персонажи Нико Паркер, были современными и понятными для молодой аудитории.

О фильме "Бриджит Джонс: Влюблена в парня":

После потери любимого во время гуманитарной миссии в Судан Бриджит Джонс снова одинока. Она – мать-одиночка 9-летнего Билли и 4-летней Мейбл, застрявшая в эмоциональном коловороте воспитания детей. Семья ее подталкивает к развитию новой жизни. Бриджит устанавливает приложение для знакомств, где встречает мечтательного и энергичного юношу. Удастся ли Джонс балансировать между работой, семьей и любовью?

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