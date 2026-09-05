Топ-6 модных оттенков волос на осень: подборка идей

Топ-6 модных оттенков волос на осень / © Associated Press

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Новый сезон — отличный повод обновить не только гардероб, но и цвет волос. Если летом мы склоняемся к светлым, солнечным и тёплым оттенкам, то осенью хочется большей глубины, мягкости и насыщенности, об этом рассказало издание Who What Wear.

Обычно люди переходят от ярких, выгоревших на солнце оттенков к более насыщенным, объясняет мастер-колорист Тиффани Ричардс. Светлые оттенки становятся маслянистыми, а брюнетки добавляют шоколадные и многогранные нюансы.

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Яркая корица

Джессика Честейн / © Associated Press

Теплый коричневый с нежными медными нотками, как у Джессики Честейн. Оттенок напоминает осенние листья и особенно красиво смотрится при естественном освещении. Он подходит ко многим оттенкам кожи, а сохранить его насыщенность поможет оттеночный кондиционер в тёплой коричневой или медной гамме.

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Мягкий кленовый блонд

Сидни Свини / © Associated Press

Пример этого оттенка — Сидни Свини. Это кремовый блонд с золотисто-бежевым подтоном, который выглядит мягче, чем летний платиновый. Для нейтрализации нежелательной желтизны можно использовать фиолетовый шампунь, но без перебора.

Насыщенное эспрессо

Зендея / © Associated Press

Насыщенный темно-коричневый с тонкими светлыми прядями, которые придают волосам объем и не позволяют цвету выглядеть плоско. Именно такой образ недавно продемонстрировала Зендея. Преимущество оттенка — эффектность без сложного ежедневного ухода. А вернуть волосам блеск помогут масло или спрей «Путь к сиянию».

Пряный каштан

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун уже давно доказывает, насколько роскошной может быть рыже-коричневая гамма. Этот оттенок тёплый, но не слишком яркий, он напоминает осеннюю листву и особенно эффектно смотрится на фото. Чтобы цвет дольше оставался насыщенным, стоит выбрать безсульфатный шампунь для окрашенных волос и регулярно делать увлажняющие маски.

Бархатный брюнет

Миа Гот / © Associated Press

Шоколадный, насыщенный и максимально блестящий — именно так выглядит главный брюнетный оттенок осени. Добавление тёмных тонов создаёт на волосах буквально «бархатный» эффект, цвет красиво отражает свет и делает пряди визуально более гладкими и дорогостоящими на вид.

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Золотое сияние

Тейт МакРей / © Associated Press

Если не хочется отказываться от блонда или светлых прядей, стоит обратить внимание на золотистый балаяж. Вдохновением может послужить образ Тейт МакПей. Крупные золотистые блики особенно красиво играют в естественном свете и великолепно смотрятся как на блондинках, так и на брюнетках.

Как сохранить цвет

После окрашивания главное — не забывать об уходе. Эксперты советуют выбирать шампуни для окрашенных волос или без сульфатов и, по возможности, не мыть голову каждый день. Сухой шампунь станет хорошей альтернативой между мытьем головы.

Не стоит пренебрегать кондиционером и масками, ведь здоровые волосы дольше сохраняют пигмент. А горячую укладку лучше свести к минимуму. Если без фена не обойтись, используйте термозащиту и невысокую температуру. И, наконец, маленький бьюти-секрет — глосс или тонирование. Периодическое обновление цвета поможет волосам оставаться блестящими и свежими, а не тусклыми и выцветшими.

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