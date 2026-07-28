Топ-7 главных правил красоты Дженнифер Лопес, которые помогают ей безупречно выглядеть в 57 лет

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Реклама

Дженнифер Лопес уже давно стала синонимом красоты, которая, кажется, не подвластна времени. Каждый год в сети снова и снова разгораются дискуссии о том, как ей удается выглядеть так молодо. Поэтому издание NewBeauty собрало 7 главных правил, которых звезда придерживается на протяжении многих лет, и большинство из них доступны каждому.

Сама же Джей Ло не скрывает, что волшебной таблетки не существует. По словам самой артистки, именно небольшие повседневные решения формируют тот результат, который видит весь мир.

Реклама

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Сон

Если попросить Дженнифер Лопес назвать всего один секрет красоты, она без колебаний ответит — сон.

Реклама

В выпуске Vogue Beauty Secrets в 2022 году певица назвала полноценный отдых своим главным секретом красоты. Однако так было не всегда. В молодости, когда ей было чуть за двадцать, Лопес могла спать всего три-пять часов в сутки. Она была убеждена, что способна выдержать любой график.

Всё изменилось после приступа паники, вызванного сильным истощением. Тогда артистка обратилась к врачу. Его совет был предельно прост: спать от семи до девяти часов каждую ночь, отказаться от избытка кофеина и обязательно находить время для физических нагрузок. Именно после этого Дженнифер полностью пересмотрела свой образ жизни и сегодня считает качественный сон основой здоровья, хорошего самочувствия и молодого внешнего вида.

SPF

Еще один принцип, которому Дженнифер Лопес следует уже более трех десятилетий, — солнцезащитный крем. В 2022 году она рассказала, что пользуется средствами с SPF еще с конца подросткового возраста.

По словам певицы, мама с детства наносила ей солнцезащитный крем перед выходом на солнце, поэтому эта привычка осталась с ней навсегда. Причем даже в пасмурные дни она не пропускала этот этап ухода. По мнению Лопес, именно регулярная защита от ультрафиолета в значительной степени помогла уберечь кожу от фотостарения и негативного воздействия окружающей среды.

Реклама

Движение

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Тренировки Дженнифер Лопес давно стали легендой. Ее личный тренер Додд Ромеро рассказывал, что звезда занимается примерно по часу четыре-пять раз в неделю, каждый раз уделяя внимание разным группам мышц. В программу входят силовые упражнения, интенсивное кардио и домашние тренировки.

Впрочем, сама Лопес объясняет, что спорт для неё — гораздо больше, чем просто способ поддерживать форму. Танцы остаются неотъемлемой частью её жизни. Ещё в 2016 году она призналась, что именно танцы помогают ей вернуть уверенность в себе. Когда самооценка падает, она просто включает музыку и танцует. По словам артистки, ощущение того, на что способно её тело, вместе с мощным выбросом эндорфинов мгновенно улучшает настроение и возвращает внутреннюю силу.

Никаких строгих диет

Несмотря на огромный интерес к её рациону, Дженнифер никогда не была сторонницей строгих ограничений. Она объясняла, что давно усвоила главное правило — баланс важнее запретов. Она не отказывается от любимых блюд, но придерживается умеренности.

Ее тренер подтверждает, что в рационе Лопес практически нет продуктов с высокой степенью переработки. Основу меню составляют органические продукты, качественный белок и пища, богатая питательными веществами. Такой подход помогает поддерживать энергию без изнурительных диет.

Реклама

Уход за кожей

После запуска собственного бренда JLo Beauty в 2021 году средства по уходу стали важной частью публичных бьюти-ритуалов знаменитости.

Среди своих фаворитов она неоднократно называла очищающий гель, увлажняющий крем с SPF и крем для кожи вокруг глаз. Однако главная мысль Дженнифер остается неизменной: здоровая кожа важнее любого макияжа. По её убеждению, даже самая дорогая косметика не скроет проблем, если кожа не получает должного ухода, а человек не чувствует себя счастливым.

Уход за шеей

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Большинство людей ухаживает только за лицом, но Дженнифер Лопес уже давно знает, что шея тоже выдаёт возраст.

В интервью ELLE в январе 2026 года она вспомнила совет, который когда-то получила от визажиста: не забывать о шее, ведь почти никто этого не делает. Эти слова она запомнила на всю жизнь.

Из-за постоянных танцевальных выступлений, резких поворотов головы и сложной хореографии эта зона подвергается значительной нагрузке. Именно поэтому со временем в линейке JLo Beauty даже появилась специальная сыворотка, созданная для ухода за кожей шеи.

Молодость начинается с мыслей

Дженнифер Лопес убеждена, что ни один крем не будет действовать эффективно, если человек постоянно настроен на негатив. Именно поэтому уже много лет она начинает каждое утро с аффирмаций.

У певицы есть коробочка с карточками, которые лежат рядом с её душем. Каждое утро она выбирает одну из них и читает слова, которые, по её словам, «питают душу». Дженнифер повторяет эти слова несколько раз в день и убеждена, что возраст во многом рождается именно в нашем сознании.

История Дженнифер Лопес еще раз доказывает, что молодость — это не только вопрос генетики или дорогих косметических процедур, а прежде всего образ жизни, состоящий из простых, но регулярных привычек.

Новости партнеров