Топ книг, которые следует взять с собой в отпуск / © ТСН

Реклама

SMM-менеджер и райтер издательства Vivat Марина Краснобока советует подборку книг, которые стоит взять с собой в отпуск.

Эбби Хименес «Часть твоего мира» (Издательство Vivat)

© ТСН

Размеренная и стабильная жизнь, где все предопределено, может резко перевернуться с ног на голову. Особенно этому способствует смена шумного города на уютную деревенскую местность, вкусные сэндвичи на природе, объятия с козленком и привлекательный мужчина рядом.

Алексис — дочь знаменитых хирургов, которая должна продолжить их дело. На самом деле она хочет быть врачом экстренной медицины, но если сказать об этом родителям, начнется буря. Поэтому девушка живет со своей мечтой, как с обузой. Однажды ее машина застревает в канаве, и на помощь приходит местный столяр. Очень привлекательный столяр. Теперь ее дилемма становится вдвое сложнее.

Реклама

«Часть твоего мира» погружает в атмосферу бегства от обыденности, наполняет вдохновением и возвращает к важному: построить собственную жизнь, не пытаясь угодить другим. Эта история позволяет отдохнуть и перевести дух вместе с главной героиней.

Миа Шеридан «Голос Арчера» (Издательство «РМ»)

© ТСН

Иногда бегство в более спокойное место позволяет услышать собственный внутренний голос. А в судьбоносных случаях — еще и голос любимого человека.

Бри отчаянно ищет покоя и забвения. Поселок Пелион на берегу озера представляется ей лучшим местом для этого. Но уже в первый же день ее встретит знакомство с Арчером. Волна эмпатии накрывает девушку, она замечает боль и страдания этого отшельника. Кажется, именно его чувства способны освободить его от собственных травматических воспоминаний.

Голос Арчера — это роман о силе любви, способной излечить даже прошлое. Двое травмированных людей ищут исцеления в тишине и одиночестве, а находят друг друга.

Реклама

Эмили Генри «Люди, которых мы встречаем в отпуске» (Издательство «Artbooks»)

© ТСН

Название книги говорит само за себя. Это именно то, что стоит прочесть во время отдыха. Летняя атмосфера и интересная история гарантированы.

У Поппи и Алекса есть традиция вместе ездить на недельный отдых. Они подружились еще в колледже несмотря на совершенно разные характеры. Он типичный книжный интроверт, а ему постоянно не хватает приключений. Прошлым летом они поссорились и прекратили общение. Однако приближение очередного отпуска — единственный шанс все изменить. А теперь Поппи еще и осознала, что именно с Алексом была счастлива.

Книга полна яркой летней атмосферы и искреннего юмора. Путь к любви между людьми, пережившими лучшие и худшие моменты вместе, часто бывает незаметным для них и очевидным для других. Вместе с тем этот путь еще очень интересен и эмоционален.

Тесса Бейли «Мой убийственный отпуск» (Издательство Vivat)

© ТСН

Тщательно спланированный, желанный отпуск на берегу океана заканчивается расследованием убийства. Вернее начинается, ведь труп найден в съемном доме.

Реклама

Тейлор — учительница младших классов. Долгое время она экономила деньги на отдых с братом. В ее воображении они купались в волнах океана, принимали солнечные ванны и нежились на пляже, однако трупа в доме не мог представить никто. Почти никто. На острове появляется байкер и охотник за головами Майлз и начинает свое расследование. Тейлор, фанатку криминальных подкастов, очень увлекает это дело и похоже, Майлза тоже. Пока отдых набирает романтично-криминальные обороты, но это только начало.

Роман «Мой убийственный отпуск» объединил и детективную линию, и остроумные романтические сцены, и страстные горячие моменты. Если вы искали удачное жанровое разнообразие и сюжет с интригой, вам однозначно следует взять с собой эту книгу.

С. Джей-Джонс «Жара» (Издательство Vivat)

© ТСН

Эта книга не о летней жаре, хотя жарко в ней тоже будет. Попытка навести порядок в хаосе магического мира, первые романтические чувства и юношеское стремление к приключениям после будничных хлопот — чем не идеальный вариант для фантастического отпуска?

Цзинь Жара пытается жить незаметно, скрывая свои мощные магические способности. Слухи о монстрах-колдунах она воспринимает как выдумки, пока не попадает в тайную организацию «Сторожевых рассвета». Как ей теперь исполнять прихоти мачехи, ухаживать за слепой сестрой и одновременно спасать мир? А еще жизненно необходимо оставить в секрете собственную магию и овладеть внутренней силой, а рядом с юношей по имени Хань это очень не просто.

Реклама

Остроумное, трогательное и насыщенное фэнтези поможет отвлечься от реального мира и проникнуть в коллизию Рассветного. А еще напомнит приятные мгновения первой влюбленности, взросления и прозрения.

Евгения Кузнецова «Спросите Миечку» («Издательство Старого Льва»)

© ТСН

Из всех летних отдыхов, наверное, больше всего в жизни запоминаются те же каникулы у бабушки в деревне. Беззаботные годы, жаркое солнце и тёплые разговоры.

Миечка и Лиличка сталкиваются со сложными жизненными выборами. Взрослые, обыденные заботы и эмоциональное напряжение заводят сестер в тупик, каждую по-своему. Девушки находят общее решение — поездка к бабушке в деревню. Здесь они получают желаемый уют, покой, ностальгию по детству и встречу с людьми прошлого и будущего. А еще ищут решение проблем из-за связь поколений.

Эта щемящая и светлая история нужна для настоящего душевного отдыха. Она пронизана солнечными лучами, вечерними разговорами, бабушкиным голосом и запахом ее дома.

Реклама

Юлия Мак «Толики. О тех, кто перематывал кассету карандашом» (Издательство «Лаборатория»)

© ТСН

Помните свое детство и молодость? У многих этот период пришелся на 90-е и нулевые, а значит, многим отзовется эта книга.

Ирка и ее «Толики» (братья, которых не различая, прозвали одним множественным именем) каждое лето проводят у бабушки в деревне. Там они впервые влюбляются, решают дела кукурузной мафии, тусуются на дискотеках и узнают жизнь. Глобальные события воспринимаются глазами подростков, их эмоции заставляют оглянуться и погрузиться в воспоминания, переосмысление, ностальгию.

Книга полна детской наивности и ощущения взросления. В ней каждый узнает себя и вспомнит: «О, а мы тоже так поступали!». «Толики» — секрет солнечного настроения и беззаботных приключений в отпуске.