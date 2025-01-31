Традиция продолжается: королевские дети, которых назвали в честь Елизаветы II

Недавно в британской королевской семье произошло пополнение. Принцесса Беатрис Йоркская – дочь Сары Йоркской и принца Эндрю, герцога Йоркского, родила второго ребенка. Они с мужем Эдоардо стали родителями второй дочери, которой дали красивое имя Афина Элизабет.

Многие дети в королевской семье получают второе имя Элизабет, конечно же, это в честь королевы Елизаветы II. Мы решили вспомнить кого еще из внуков и правнуков королевы называли в ее честь.

Афина Элизабет Роуз Мапелли-Моцци

Новорожденная дочь принцессы Беатрис - Афина Элизабет Роуз Мапелли-Моцци / Фото: Instagram британской королевской семьи

Так назвали свою вторую дочь принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци. Принцесса Йоркская, выбрав второе имя Элизабет очевидно хотела почтить память своей дорогой бабушки, с которой она была очень близка.

Сиенна Элизабет Мапелли-Моцци

Сиенна Мапелли-Моцци / Фото: Getty Images

Старшую дочь пары, которой три года, зовут Сиенна и ее второе имя также звучит Элизабет. Когда девочка родилась в 2021 году близкие к семье источники рассказали прессе: "Они искали итальянское имя, которое начиналось бы с буквы S (в честь Сары, герцогини Йоркской), а также отражало рыжий цвет волос, как герцогини, так и цвета волос самой Беатрис, который также есть и у новорожденной девочки", - говорит источник. Второе имя малышки, Элизабет, имеет нежную связь с ее прабабушкой, королевой Елизаветой II.

Принцесса Беатрис

Принцессы Беатрис и Евгения / Фото: Getty Images

Принц Эндрю и Сара Фергюсон назвали свою первую дочь - Беатрис Элизабет Мэри. Имя Мэри также является одним из вторых имен королевы Елизаветы, которую назвали в честь ее бабушки – королевы Марии Текской.

Королевская принцесса Анна

Принцесса Анна со своими детьми Питером и Зарой / Фото: Getty Images

Свою единственную дочь – принцессу Анну - королева Елизавета и принц Филипп также назвали Анна Элизабет Алиса Луиза. Да и сама Елизавета II была назвала в честь собственной матери – Елизаветы Боуз-Лайон.

Зара Тиндалл

Зара Тиндалл и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Своей дочери Заре принцесса Анна также дала второе имя Элизабет. Принцесса Анна и ее первый муж, капитан Марк Филлипс, назвали свою дочь Зара Энн Элизабет Филлипс. Второе и третье имя наездницы дано в честь ее матери и бабушки, и теперь она носит фамилию по мужу — Тиндалл.

Лена Элизабет Тиндалл

Лена Тиндалл / Фото: Getty Images

Зара и ее муж Майк Тиндалл назвали свою вторую дочь Леной Элизабет Тиндалл в честь королевы Елизаветы II.

Леди Сара Чатто

Сара Чатто со своей мамой принцессой Маргарет и тетей королевой Елизаветой II / Фото: Getty Images

Младшая сестра королевы Елизаветы - принцесса Маргарет - продолжила традицию Елизаветы, назвав свою дочь Сарой Фрэнсис Элизабет Армстронг-Джонс. Сегодня она известна, как Сара Чатто, по ее фамилии по мужу.

Леди Луиза Элис Элизабет Мэри

Леди Луиза Виндзор / Фото: Getty Images

Старшая дочь герцогини Эдинбургской Софи и принца Эдварда – леди Луиза получила при рождении имя Луиза Элис Элизабет Мэри Маунтбеттен-Виндзор.

Айла Элизабет Филлипс

Айла Филлипс и Лена Тиндалл / Фото: Getty Images

Одну из дочерей Питера Филлипса – единственного сына принцессы Анны и его первой жены Отэм Келли – зовут Айла Элизабет Филлипс. А вот ее старшую сестру Саванну назвали в честь принцессы Анны - Саванна Энн Кэтлин Филлипс.

Принцесса Шарлотта Элизабет Диана

Принцесса Шарлотта / Фото: Associated Press

Именно так звучит полное имя единственной дочери принца Уильяма и Кейт Миддлтон – принцесса Шарлотта Элизабет Диана, в честь королевы Елизаветы II и принцессы Дианы (матери принца Уильяма). Также предполагается, что первое имя Шарлотта дано в честь ее дедушки – короля Чарльза (так как Шарлотта – это женская версия имени Чарльз).

Принцесса Лилибет Диана

Лилибет и маленькая принцесса Елизавета

Принц Гарри и Меган Маркл обхитрили всех и не просто назвали дочь в честь королевы Елизаветы II, а дали девочке ее детское прозвище – Лилибет. Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор – так звучит полное имя дочери Сассекских. Говорят, принц Гарри согласовал это имя со своей бабушкой в 2021 году за год до ее смерти.

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