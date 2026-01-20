Трагедия последней королевы Португалии: почему она в отчаянии защищала сына от пуль букетом цветов

Амелия Орлеанская / © Getty Images

Она родилась в 1865 году и была первенцем Филиппа, графа Парижского, и его жены, принцессы Марии-Изабеллы Орлеанской. Поскольку ее отец был претендентом на французский трон, семья жила в изгнании в Лондоне — именно там Амелия и появилась на свет. В 21 год она вышла замуж за Карлуша, наследника португальского престола.

Говорят, что они познакомились за два года до свадьбы и влюбились друг в друга. Амелия сделала то, чего ожидали от всех королевских невест: уже в следующем году родила сына. После него появилась дочь, которая, к сожалению, умерла в младенчестве, а затем родился еще один сын, который дожил до взрослого возраста.

Амелия Орлеанская — последняя королева Португалии / © Getty Images

Через три года после брака Амелию короновали королевой-консортом Португалии, поскольку ее свекор умер, а ее муж Карлуш стал королем. Как королева, Амелия была довольно популярной — она посвящала много времени благотворительности и филантропии.

Однако Португалия переживала очень сложный экономический кризис. Во время правления ее мужа страну дважды объявляли банкротом, что привело к забастовкам и экономической нестабильности. Монархию резко критиковали, считая ее непопулярной и устаревшей формой правления.

Амелия Орлеанская — последняя королева Португалии / © Getty Images

В начале 1900-х годов существовало много планов покушения на Карлуша, и в конце концов произошла трагедия. 1 февраля 1908 года, когда Амелия, ее муж и двое сыновей ехали в открытой карете, убийца открыл огонь. Используя единственное, что было под рукой, — букет цветов, — Амелия пыталась отбить нападавших.

Но, несмотря на все ее усилия, это не помогло. Карлуш был убит мгновенно, а ее старший сын Луиш-Филипе получил смертельное ранение и умер через двадцать минут.

Амелия Орлеанская — последняя королева Португалии / © Getty Images

Королева, безусловно, была опустошена горем. На следующий день ее младший сын Мануэл был провозглашен новым королем Португалии. Всего через два года он был свергнут в результате военного переворота, а ее вместе с сыном отправили в изгнание. Они уехали в Лондон. Остаток жизни Амелия провела в изгнании, в основном во Франции. Последний раз она посетила Португалию в 1945 году. Последняя королева умерла в 1951 году в возрасте 86 лет и была похоронена в Португалии.