Тренд на 2016-й покоряет мир: как выглядели звезды 10 лет назад

В соцсетях, особенно Instagram и TikTok, уже длительное время набирает популярность тренд на ностальгию «2026-й — это новый 2016-й». Звезды, блогеры и обычные пользователи активно делятся фотографиями и видео десятилетней давности и вспоминают, как они выглядели в 2016-м.

Также многие вспоминают эпоху, когда в тренде были бархатные чокеры, сапоги-челси, матовый тон лица и обтягивающие джинсы. Вся эта ностальгия настолько заполонила соцсети, что и мы решили вспомнить, как выглядели в то время влиятельные женщины, поэтому предлагаем посмотреть, как изменились знаменитсоти за десять лет.

Рианна

В 2016-м певица выпустила свой альбом Anti, а также с другими исполнителями записала несколько совместных треков. Певицу наградили премией Michael Jackson Video Vanguard Award на церемонии MTV Video Music Awards 2016. Также в 2016 году Рианна представила свою первую линию одежды с Puma на Неделе моды в Нью-Йорке, которая имела коммерческий успех, принеся компании более 1 миллиарда долларов.

Селена Гомес

Гомес начала свой мировой тур Revival в мае 2016 года, а также снялась в фильме «Основные принципы добра». Также на многочисленных церемониях она получала награды связанные с ее музыкой. Одними из громких ее сотрудничеств стали кампании для роскошного бренда Louis Vuitton и Coca-Cola. Именно фото с последней ее кампании стало «вирусным» в Instagram в то время и собрало 4,2 миллиона лайков и около 97,5 тысячи комментариев.

Ким Кардашьян

В 2016 году Кардашьян была 42-й самой высокооплачиваемой знаменитостью с 51 миллионом долларов, а 40% ее заработка в том году было получено от ее мобильной игры Kim Kardashian: Hollywood. 2 октября 2016 года, во время посещения Недели моды в Париже, Кардашьян ограбили под дулом пистолета в гостиничном номере, где она остановилась. Пятеро человек, переодетых в полицейских, связали ее и заткнули ей рот, а затем украли драгоценности на 10 миллионов долларов.

Николь Кидман

В 2016 году на экраны вышел фильм «Лев», в котором Николь сыграла роль матери, за которую ее номинировали на 89-й церемонии вручения премии «Оскар» на «Лучшую женскую роль второго плана». Также в 2016 году она пожертвовала 50 000 долларов организации «ООН-женщины».

Тейлор Свифт

На 58-й ежегодной церемонии вручения премии «Грэмми» 2016 года альбом «1989» сделал Свифт первой женщиной, которая дважды выигрывала премию «Альбом года», а вот на 64-й церемонии вручения премии BMI Pop Awards в том году Свифт стала первой женщиной-автором песен, которой была присуждена награда названная в ее честь — премией Тейлор Свифт. Также в 2016-м произошел спор с Канье Уэстом.

Кайли Дженнер

Из-за семейного реалити Кайли буквально росла на глазах у всего мира, однако именно в 2016 году ее дела начали меняться по-особенному хорошо. В том году косметическая компания Дженнер была переименована в Kylie Cosmetics, а количество выпущенных косметических наборов выросло с первоначальных 15 000 до 500 000. Бренд стал очень узнаваемым в мире.

Дженнифер Лоуренс

В 2016 году Forbes поставил ее на первое место среди самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом 46 миллионов долларов. А издание The Hollywood Reporter включило Лоуренс в список 100 самых влиятельных людей в сфере развлечений. Также актриса снялась в ряде фильмов и пожертвовала 2 миллиона долларов Детской больнице на создание отделения интенсивной терапии сердечно-сосудистых заболеваний.

Энн Хэтэуэй

В том году актриса впервые стала мамой, однако продолжала работать и снялась в фильме «Алиса в Зазеркалье». Также в 2016 году Хэтэуэй была назначена послом доброй воли ООН благодаря ее выступлениям за гендерное равенство.

Белла Хадид

В 2016 году профессионалы отрасли выбрали ее «Моделью года» на сайте Models.com, также девушка приняла участие в показах Givenchy, Chanel и Miu Miu, снялась в кампейне Марка Джейкобса и стала амбассадором Dior Makeup. Также Белла неоднократно появлялась на различных обложках изданий и дебютировала на показе Victoria’s Secret.

Хейли Бибер

Тогда Хейли еще не была замужем, поэтому носила фамилию Болдуин. Однако ее карьера была в разгаре — девушка снялась в рекламной кампании Ralph Lauren и подписала контракт с известным нью-йоркским модельным агентством IMG Models.