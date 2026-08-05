Тренер Дженнифер Энистон порекомендовала упражнения, которые не стоит пропускать

Дженнифер Энистон и Дэни Коулман instagram.com/dani_bcoleman / © Instagram

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Для многих людей самая страшная часть тренировки — это не планка или выпады, а именно прыжки. Они быстро повышают пульс, заставляют задыхаться и кажутся гораздо сложнее, чем на самом деле. Впрочем, как рассказало издание Hello!, тренер Дженнифер Энистон Дени Коулман уверена, что именно прыжки являются одним из самых эффективных способов поддержать здоровье костей и сохранить физическую форму на долгие годы.

Костям нужна нагрузка

Дени Коулман / © Associated Press

Мы привыкли думать о костях как о чем-то статичном, однако на самом деле это живая ткань, которая постоянно обновляется. Фитнес-тренер Тара Райли объясняет, что каждый раз, когда человек прыгает и приземляется, костная ткань получает сигнал адаптироваться к нагрузке. В ответ на это кости постепенно становятся крепче и плотнее.

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Именно поэтому упражнения с прыжками считаются одним из лучших способов профилактики потери костной массы, особенно для женщин старше 40 лет и в период менопаузы, когда риск развития остеопороза значительно возрастает.

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Польза прыжков

По словам Дени, польза от прыжков не ограничивается только здоровьем костей. Когда человек прыгает в разных направлениях, организм получает разнообразную механическую нагрузку. Это помогает укреплять не только скелет, но и улучшает координацию, равновесие и общую устойчивость тела.

Именно разнонаправленные движения особенно ценят физиотерапевты и тренеры, ведь они задействуют те группы мышц, которые редко работают во время обычной ходьбы или силовых упражнений.

Еще один неожиданный бонус касается здоровья женщин. Движения в разных направлениях помогают активизировать мышцы тазового дна. В результате укрепляется центр тела, улучшается контроль над мышцами таза, а некоторые женщины даже замечают уменьшение проявлений недержания мочи при кашле, смехе или физической нагрузке.

Чтобы получить пользу, вовсе не нужно выполнять десятки изнурительных прыжков. Даже короткие серии прыжков, например, несколько прыжковых приседаний или выпадов, уже создают достаточную нагрузку для костей и одновременно тренируют сердечно-сосудистую систему. Главное — регулярность, а не количество.

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Если нельзя прыгать

Иногда от прыжков приходится отказываться не из-за нелюбовь к ним, а из-за травмы, болей в суставах или проблем с тазовым дном. В таком случае альтернативами, которые также стимулируют костную ткань, могут стать:

силовые тренировки с достаточным весом — медленные, контролируемые упражнения создают нагрузку, необходимую для укрепления костей

энергичное топание — сильные удары стопами о пол дают схожий механический сигнал, но меньше нагружают суставы

взрывные силовые упражнения — быстрое выполнение движений с отягощением помогает улучшить силу и стабильность опорно-двигательного аппарата.

Таким образом, даже несколько коротких и контролируемых упражнений могут помочь сохранить здоровье костей, укрепить мышцы тазового дна, улучшить координацию и выносливость.

А если прыжки вам противопоказаны, это не значит, что о здоровье костей придется забыть. Силовые упражнения, быстрые функциональные движения и обычное энергичное топание могут стать отличной альтернативой.

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