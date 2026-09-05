Тренировка Аликс Эрл: 15 упражнений для всего тела

Аликс Эрл / © Associated Press

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Аликс Эрл, похоже, успевает всё: развивает собственный бьюти-бренд, снимается для Netflix и набирает миллионы лайков в TikTok. Однако насыщенный график не мешает ей регулярно тренироваться. Более того, её любимая рутина оказалась на удивление простой, об этом рассказало издание Women’s Health.

В своём TikTok инфлюенсерша продемонстрировала полноценную тренировку для всего тела, которая занимает чуть меньше часа. По словам Аликс, различные вариации этой программы она выполняет уже более года, поэтому многие упражнения давно стали для неё проверенной классикой.

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Начнем с кардио

Перед силовой частью тренировки Аликс 30 минут занимается на эллиптическом тренажере с сопротивлением 8, это помогает разогреть тело и повысить пульс.

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Дома эллипс можно заменить ходьбой на беговой дорожке с наклоном или быстрой прогулкой. Главное — достаточно активный темп, чтобы вы почувствовали, что тело работает.

Первый комплекс — руки, спина и ноги

После разминки Аликс приступает к силовым упражнениям. Первый комплекс состоит из четырёх движений:

разгибание ног

сгибание рук на бицепс

жим гантелей над головой

тяги в наклоне

Каждое упражнение она выполняет по 3–4 подхода по 12 повторений. Четвертый подход она добавляет в зависимости от самочувствия: «Я просто делаю до тех пор, пока не почувствую, что больше не могу», — объясняет инфлюенсерша.

Акцент на ягодицах

Далее следуют приседания с отягощением. Аликс использует примерно 9 кг, выполняет 3 подхода по 12 повторений, а после каждого добавляет 12 пульсирующих приседаний. Эта часть очень напоминает тренировку по пилатесу, поскольку движения контролируемые, а напряжение в мышцах сохраняется на протяжении всего подхода.

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Финал — пресс и ягодицы

Последняя часть тренировки проходит без длительных подходов: каждое упражнение Аликс выполняет в течение 1 минуты. Если движение нужно выполнять по отдельности правой и левой ногой, она тратит по 1 минуте на каждую сторону.

Сначала работают ягодицы:

мах ногой по диагонали вверх

пружинистые махи ногой назад

отведение согнутой ноги в сторону

Затем наступает очередь пресса. Аликс делает:

классические скручивания

скручивания с поочередным подведением локтя к противоположному колену,

поочередное опускание прямых ног

«ножницы» ногами

повороты туловища в положении сидя

прикосновения рукой к противоположной ноге

Тренировка Аликс Эрл

Разминка: 30 мин кардио

Комплекс 1: разгибание ног, бицепс, жим над головой, тяга в наклоне — 3–4×12.

Комплекс 2: приседания и пульсации — 3×12.

Комплекс 3: упражнения на ягодицы и пресс — по 1 мин каждое.

Секрет тренировок Аликс Эрл заключается не в сложных движениях или бесконечных часах в спортзале. Ее программа сочетает кардио, силовые нагрузки и упражнения на туловище и ягодицы, а большинство движений легко адаптировать к домашним условиям. Поэтому для эффективной тренировки вовсе не обязательно иметь арсенал профессионального оборудования — важнее регулярность и правильная техника.

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