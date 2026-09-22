Тренировка Королевских военно-воздушных силах актрисы Хелен Миррен: 12 минут, которые изменят жизнь

Гелен Миррен / © Associated Press

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Хелен Миррен не скрывает, что её подход к фитнесу максимально прост. Актриса уже много лет выполняет программу XBX — сокращение от «10 Basic Exercises», то есть «10 базовых упражнений». Её разработал доктор Билл Орбан для женщин Королевских ВВС Канады. Программа состоит из четырёх уровней сложности, каждый из которых содержит 10 упражнений, об этом сообщило издание Woman&Home.

Главное правило XBX — каждая тренировка длится всего 12 минут. При этом набор упражнений остается практически неизменным, а с ростом уровня сложности увеличивается количество повторений. То есть программа начинается очень легко, но постепенно становится сложнее.

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Что входит в 12 минут

XBX — это не просто набор упражнений для одной группы мышц. Программа построена таким образом, чтобы за короткое время проработать всё тело, добавить кардионагрузку и поработать над гибкостью и подвижностью.

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Первый уровень

Первые шесть упражнений служат разминкой и помогают разогреть тело. Среди них:

Упражнение № 1: наклоны к стопам

Упражнение № 2: подъемы колен

Упражнение №3: боковые подъемы рук

Упражнение №4: круговые движения руками

На этот этап отводится 2 мин — примерно по 30 секунд на каждое упражнение.

Затем начинается силовая часть:

Упражнение № 5: частичные скручивания — направлено на мышцы живота и переднюю поверхность бедер. На него отводится 2 минуты.

Упражнение №6: подъем грудной клетки и ног — прорабатывает спину, ягодицы и заднюю поверхность бедер и длится 1 мин.

Упражнение №7: боковые подъёмы ног — для мышц внешней части бёдер, ещё 1 мин

Упражнение №8: отжимания с колен — в течение 2 мин нагружают руки, плечи и грудь.

Упражнение №9: подъемы ног — помогают работать над гибкостью талии и укреплять мышцы бедер и боков. На них отводится 1 мин.

Упражнение №10: бег и прыжки — они повышают пульс и дают кардионагрузку, завершают тренировку работой над выносливостью сердца и лёгких, это последние активные 3 мин.

Второй уровень

Второй уровень XBX следует той же логике, однако некоторые движения становятся более интенсивными:

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«пружинистые» скручивания вместо частичных скручиваний, как в упражнении № 5

подъем ног, как в упражнении № 9, заменяют на повороты ног в сторону с растяжкой

а финальный бег и обычные прыжки из упражнения №10 заменяют на бег с прыжками с широким шагом.

Именно на втором уровне остановилась Хелен Миррен. И это важная особенность программы, ведь не нужно спешить переходить дальше. Сначала необходимо научиться выполнять текущий уровень без излишнего напряжения или усталости. Только после этого можно увеличивать количество повторений и переходить к следующему.

В результате продолжительность остается прежней — 12 минут, а нагрузка увеличивается за счет большего количества повторений. Всего в программе четыре уровня сложности.

Какая на самом деле эта тренировка

XBX — это короткая полноценная тренировка с собственным весом, сочетающая разминку, силовые упражнения, работу над гибкостью и кардио-нагрузку. Здесь не нужен спортзал, тренажеры или большое количество оборудования — достаточно места для движений и коврика.

При этом программа не подразумевает, что все 12 минут будут легкими. Её особенность заключается именно в постепенном наращивании нагрузки: сначала упражнения доступны даже новичкам, а затем, благодаря повторениям и более сложным вариантам, становятся всё более интенсивными.

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Силовая часть включает упражнения, которые одновременно задействуют несколько групп мышц, а завершающие бег и прыжки повышают частоту сердечных сокращений. Так что это не просто «легкая разминка», а компактный комплекс для всего тела.

Гелен выбирает именно тренировку

Главное преимущество программы — её легко вписать даже в очень насыщенный день. 12 минут не требуют отдельной поездки в спортзал или длительной тренировки, а сам комплекс можно выполнять практически где угодно.

Кроме того, XBX работает сразу в нескольких направлениях: помогает развивать силу, выносливость, гибкость, подвижность и кардиофитнес. Среди упражнений есть скручивания и подъемы ног для мышц туловища, отжимания для верхней части тела, упражнения для ног и бедер, а также бег и прыжки для сердечно-сосудистой системы.

Для женщин в период менопаузы и после неё силовые нагрузки также особенно важны для поддержания мышечной и костной ткани. В то же время уровень нагрузки следует подбирать в соответствии со своей физической формой, а не пытаться сразу повторить программу человека, который тренируется десятилетиями.

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