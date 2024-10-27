Третья в очереди на трон: может ли принцесса Шарлотта однажды стать королевой Великобритании

Принцеса Шарлотта Уэльская – средний ребенок принца Уильяма и принцессы Кэтрин Уэльских. Она занимает третье место в очереди на престол после своего отца и старшего брата принца Джорджа, но у нее значительно больше шансов стать королевой, чем было у ее двоюродной бабушки принцессы Анны, находившейся в своем время также на третьем месте.

Королева Елизавета II стала последним правящим монархом-женщиной

Королева Елизавета II и принцесса Шарлотта / Фото: Getty Images

С этим утверждением сложно спорить, ведь следующие два наследника британской короны – мужчины. После смерти королевы Елизаветы II в 2022 году ее преемником стал старший сын король Чарльз III. Следом за ним на престол претендуют его старший сын принц Уильям, а также старший сын Уильяма, принц Джордж Уэльский. Очевидно, что шансов у младшей сестры Джорджа – принцессы Шарлотты – воссесть на троне ничтожно малы. Но, история знает разные случаи, когда наследники отрекались от трона (вспоминаем короля Эдуарда VIII), так что на самом деле исключать, что однажды Британия получит новую королеву все же не стоит.

Шансы принцессы Шарлотты на корону

Принцесса Шарлотта / Фото: Getty Images

У единственной дочери Уэльский шансов на корону гораздо больше, чем было у ее двоюродной бабушки – королевской принцессы Анны, которая при рождении находилась в невероятно похожих обстоятельствах, пишет ok!. И причина у этого проста – изменившиеся правила. В 2013 году королева Елизавета II внесла правки в Закон о престолонаследии, положив конец системе мужского первородства, согласно которой младший сын может заменить старшую дочь в линии престолонаследия. Закон распространяется на лиц, родившихся после 28 октября 2011 года.

Когда в 1950 году родилась принцесса Анна, она была третьей в очереди на престол, однако к 1964 году ее оттеснили на две позиции ее младшие братья, принцы Эндрю и Эдвард.

Принцесса Анна в детстве / Фото: Associated Press

Таким образом принцесса Шарлотта осталась на той же позиции, на который и находилась в момент своего рождения, а ее младший брат принц Луи не потеснил ее, когда родился тремя годами позже в 2018-м.

Что нужно, чтобы Шарлотта стала королевой

Принцесса Шарлотта и принц Джордж / Фото: Getty Images

Принцесса Шарлотта может оказаться на престоле только в том случае, если ее старший брат принц Джордж отречется от престола или его восшествие на трон окажется не возможным по другим причинам. А также, если у Джорджа не будет наследников, так как каждый новый ребенок отодвинет принцессу Шарлотту на шаг назад от трона.

Какая роль предстоит Шарлотте, если она не станет королевой

Принцесса Шарлотта / Фото: Getty Images

В любом случае принцесса Шарлотта Уэльская будет играть важную роль в королевской семье и поддерживать своего старшего брата, когда он станет королем так же, как это делает принцесса Анна для своего брата Чарльза. Вероятно, унаследует и титул королевской принцессы, который начиная с 1987 года носит принцесса Анна. Титул этот обычно присваивается старшей дочери монарха и аналогичен титулу принца Уэльского для старших мужчин королевской семьи. Он не передается автоматически, а даруется правящим монархом. Поскольку у короля Чарльза III нет дочерей, титул, скорее всего, будет приостановлен после смерти принцессы Анны. А когда королем станет принц Уильям, он может присвоить его своей дочери Шарлотте.

Кейт и Уильям с детьми / Фото: Associated Press

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