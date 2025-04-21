Три года без королевы: чем нам запомнилась Елизавета II

Королева Елизавета II / © Associated Press

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Всем известно, что королева Елизавета II никогда не рассчитывала на престолонаследие, но ее дядя (старший брат короля Георга — король Эдуард VIII) отрекшись от трона сделала королем отца принцессы, а после его скорой кончины через двадцать лет правления — 6 февраля 1952 года — взошла на престол его старшая дочь — принцесса Елизавета.

1.Ей было всего 25 лет, когда она узнала, что ее отец король Георг VI внезапно скончался и ей предстоит взойти на трон.

Королева Елизавета II с матерью Елизаветой / © Associated Press

2.Ее коронация в Вестминстерском аббатстве 2 июня 1953 года в Лондоне стала первой, транслировавшейся по телевидению в прямом эфире. Ее посмотрели 27 миллионов человек в Великобритании.

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3.Она стала самым долгоправящим монархом в истории Великобритании, ее правление длилось 70 лет и 7 месяцев. При этом она всегда шла в ногу со временем. Предидущим рекордсменом в правлении была ее прабабушка королева Виктория, которая правила 63 года.

4. Она помогла модернизировать королевскую семью и отменила парвило, согласно которому только первенцы могут наследовать британский престол. The Washington Post назвала это изменение «величественным моментом для гендерного равенства», поскольку женщины — члены британской королевской семьи получили те же права, что и мужчины, на восхождение на британский престол, пишет royal.uk.

Королева Елизавета II / © Getty Images

5. Елизавета II также прославилась своим чувством долга и преданностью жизни служения и была важной фигурой для Великобритании и Содружества во времена как кризисных периодов, так и радостных.

6.Она любила и много путешествовала, особенно в молодые годы. За время своего правления Ее Величество посетила все королевства и все регионы Великобритании, а в некоторые из них возвращалась по много раз.

7. Многие помнят знаменитый красный чемодан, который королеве вручали практически каждый день, чтобы она просмотрела важные государственные документы и дала свое согласие на превращение законопроектов в акты парламента или законы.

8. А еще у королевы были особые отношения с премьер-министрами (за время ее правления Елизавете II служили пятнадцать премьеров), с ними она регулярно проводила аудиенции и обладала удивительным умением ободрять и предупреждать.

Маргарет Тэтчер и королева Елизавета II / © Associated Press

9. Она также приветствовала более 110 президентов, посетивших Великобританию с официальными визитами за 70 лет пребывания на троне.

Королева Елизавета II и ее муж принц Филипп / © Associated Press

10. Елизавета II была патроном более 500 благотворительных организаций и считала это важной частью своей жизни. Ее дети и внуки продолжают сегодня эту миссию.

11.Ее главной опорой в жизни был супруг — принц Филипп, герцог Эдинбургский. Они прожили в счастливом браке более 73 лет, в котором родилось четверо детей.

Празднуя «Платиновый юбилей» правления королева Елизавета II поблагодарила свою семью за поддержку словами: «Наши дети и вся моя семья дарили мне такую ​​любовь и неоценимую помощь на протяжении многих лет, и особенно в последние месяцы».

Королева Елизавета II / © Associated Press

Ее сердце перестало биться 8 сентября 2022 году. Находилась королева в этот момент в своем любимом шотландском поместье Балморал. А у ее кровати сидела единственная дочь — принцесса Анна.

Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images Стиль королевы Елизаветы II / © Getty Images