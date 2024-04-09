Три года без принца Филиппа: интересные факты о муже королевы Елизаветы II

9 апреля 2024 года исполняется три года со дня смерти мужа королевы Елизаветы II – принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Он прожил почти сотню лет, много в жизни повидал и был знаменит твердостью характера и колкостью английского юмора. В годовщину его смерти мы вспоминаем самые интересные и необычные факты из жизни супруга королевы.

1. Принц Филипп был единственным сыном из пятерых детей принца Греции и Дании Андрея и Алисы Баттенбергской. Он появился на свет 10 июня 1921 года на острове Корфу, на вилле Мон Репо – летней резиденции греческой королевской семьи. Филиппа Алиса родила на обеденном столе.

Принц Филипп в детстве / Фото: Getty Images

Алиса Баттенбергская - мать принца Филиппа / Фото: Getty Images

2. Семья принца Филиппа была изгнана из Греции, после того как его дядя, король Константин, был вынужден отречься от престола после греко-турецкой войны. Будучи армейским генералом, его собственный отец, принц Андрей, был обвинен в измене и изгнании, что вынудило семью бежать из страны. Филиппу тогда было всего 1,5 года. Родители засунули мальчика в ящик из-под апельсинов и вынуждены были бежать из Греции на британском военном корабле.

Принц Филипп / Фото: Getty Images

3. Принц Филипп никогда не говорил на греческом языке, так как уехал из страны еще до того, как научился разговаривать. Он говорил на трех языках – родном английском, французском и немецком.

4. Некоторое время после изгнания семья жила в Париже у богатой родственницы. Позже принца Филиппа отправили к другим родственникам в Великобританию, его отец принц Андрей переехал в Монако, а матери принцессе Алисе поставили диагноз шизофрения, приведший к религиозной мании и психическому расстройству и сослали в приют в Швейцарии на два с половиной года.

5. Филипп рос вдали от старших сестер. Три его сестры вышли замуж за немецких аристократов, ставших членами нацистской партии. По этой причине, когда Филипп женился на принцессе Елизавете в 1947 году, сестер жениха не пригласили на свадьбу. Очень много лет Филипп никак не комментировал эту ситуацию. Лишь единожды в 2006 году сказал, что его сестры находили ранние попытки Гитлера восстановить власть и престиж Германии "привлекательными", но он никогда "не замечал, чтобы кто-то в семье действительно выражал антисемитские взгляды".

6. Подростковые годы Филиппа были омрачены трагедией. Его сестра Сесилия погибла вместе с племянниками в авиакатастрофе, а его дядя и опекун лорд Милфорд Хейвен умер вскоре после этого от рака костного мозга.

7. Принц Филипп принимал участие во Второй мировой войне, сражаясь против мужей своих сестер, служивших на немецкой стороне.

Принц Филипп / Фото: Getty Images

8. Со своей будущей женой принцессой Елизаветой принц познакомился в 1939 году после того, как его дядя лорд Маунтбеттен и королева-мать Елизавета попросили Филиппа сопровождать Елизавету и ее сестру принцессу Марагрет во время визита в Королевский военно-морской колледж в Дартмуте.

Принцесса Елизавета и принц Филипп в день помолвки, 1947 год / Фото: Associated Press

9. Филипп и Елизавета — троюродные братья и сестры. Они оба потомки королевы Виктории.

10. Первой любовью принца была начинающая американская актриса Кобина Райт. Юная и привлекательная внешне Кобина запала в сердце Филиппу. Они познакомились в одном из венецианских баров, когда 17-летний Филипп гостил у своей тети в Венеции в 1938 году. Филипп приглянулся Кобине, но она решила не давать волю чувствам, так как готовилась к карьере в Голливуде и уже имела подписанный контракт со студией 20th Century Fox и несколькими модельными агентствами.

11. Второй любовью принца стала принцесса Елизавета. В 1946 году Филипп попросил ее руки у короля Георга VI, он ответил согласием, но о помолвке было решено объявить, когда принцессе исполнится 21 год. 9 июля 1947 года они объявили о помолвке, а поженились 20 ноября того же года в Вестминстерском аббатстве. Их брак стал самым продолжительным королевским браком в истории.

Принцесса Елизавета и принц Филипп в день свадьбы, 20 ноября 1947 года / Фото: Associated Press

12. Накануне свадьбы Филипп отказался от титулов принца греческого и датского, а в день свадьбы получил от короля Георга VI титул герцога Эдинбургского, который носил до самой смерти. Сейчас этот титул принадлежит его младшему сыну – принцу Эдварду.

Свадьба принца Филиппа и принцессы Елизаветы / Фото: Associated Press

Репродукция меню свадебного завтрака, состоявшегося в Букингемском дворце в Лондоне 20 ноября 1947 года после свадьбы принцессы Елизаветы и принца Филиппа / Фото: Associated Press

13. Именно принц Филипп сообщил своей жене Елизавете о смерти ее отца короля Георга VI, когда они находились в туре в Кении. Это произошло 6 февраля 1952 года. С того момента новой королевой Великобритании стала Елизавета II.

14. У Филиппа и Елизаветы родилось четверо детей – принц Чарльз (ныне король Чарльз III), принцесса Анна – появились на свет до того, как Елизавета стала королевой, и принцы Эндрю и Эдвард – родились уже после коронации Елизаветы II.

Принц Филипп и принцесса Елизавета с младшими детьми - принцем Чарльзом и принцессой Анной / Фото: Associated Press

15. Филиппа очень возмущал тот факт, что его жене и детям не дали его фамилию. Он говорил: "Я не что иное, как чертова амеба. Я единственный человек в стране, которому не разрешено давать свое имя своим детям".

Принц Филипп и королева Елизавета II с детьми / Фото: Getty Images

Принц Филипп и королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Тем не менее во время Бриллиантового юбилея 2012 года королева Елизавета II признала влияние, которое их отношения оказали на нее, заявив, что Филипп был ее "постоянной силой и наставником". Он ушел со своих королевских обязанностей 2 августа 2017 года в возрасте 96 лет. А 9 апреля 2021 года мирно скончался в Виндзорском замке. У его кровати в тот момент находилась его дорогая супруга Елизавета II. Она прожила без него еще полтора года и 8 сентября 2022 года (отпраздновав в июне 2022-го платиновый юбилей правления) также мирно скончалась во сне в шотландском замке Балморал.

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