Три жены последнего шаха Ирана: как выглядели королевы и что с ними произошло

Личная жизнь последнего иранского правителя привлекала внимание и негативные реакции, ведь он был женат трижды.

Три жены последнего шаха Ирана

Мохаммед Реза Пехлеви — последний шах Ирана, правитель, пытавшийся превратить монархию в модерное государство западного типа. Он сошел на престол 1941 года и правил почти четыре десятилетия, пришедшихся на период стремительной индустриализации, нефтяного обогащения и масштабных реформ. При его правлении состоялась так называемая «Белая революция», которая предусматривала земельную реформу, развитие образования, расширение прав женщин и отделение религии от государства и общественной жизни. За него Иран стал одним из ключевых союзников Запада на Ближнем Востоке, однако быстрая модернизация сопровождалась авторитаризмом, суровыми репрессиями из-за тайной полиции, цензуры и глубокого социального неравенства, а отрыв от религиозных и культурных традиций только усугублял недовольство до Исламской революции 1979 года.

Мохаммед Реза Пехлеви / © Associated Press

Мохаммед Реза Пехлеви / © Associated Press

Личная жизнь иранского правителя также находилась под пристальным вниманием, ведь он был женат трижды: его первой женой стала египетская принцесса Фавзия Фуад, второй — иранская аристократка Сорая Эсфандиари-Бахтияри, а третьей — Фарах Пехлеви, которая в 1967 году получила титул императрицы.

Фавзия Фуад

Она была дочерью египетского короля и стала первой женой шаха Мохаммеда в 1939 году, однако это был союз, который имел не только романтический, но и политический характер. Брак был спланирован отцом принца и до свадьбы они виделись только один раз. Также пара не говорила на языках друг друга, поэтому после бракосочетания могли между собой общаться только на французском, который оба знали.

Мохаммед Реза Пехлеви и его жена Фавзия в день свадьбы / © Associated Press

Мохаммед Реза Пехлеви и его жена Фавзия в день свадьбы / © Associated Press

Ее называли одной из самых красивых женщин своего времени: изящная, сдержанная, с аристократической осанкой, она олицетворяла блеск королевских дворов Востока. С Мохаммедом у нее родился один ребенок — дочь — принцесса Шахназ Пехлеви.

Мохаммед Реза Пехлеви, его жена Фавзия и их дочь / © Associated Press

Мохаммед Реза Пехлеви, его жена Фавзия и их дочь / © Associated Press

Однако брак был неудачным — Фавзия была очень несчастлива в Иране и часто скучала по родине Египту. Проблемы в отношениях усиливали мать и сестры ее мужа — между ними вспыхивали конфликты и одна из сестер Мохаммеда даже разбила вазу о голову Фавзии. Также сам шах считался бабником и его постоянно видели с другими женщинами, с которыми он изменял жене.

Мохаммед Реза Пехлеви и его жена Фавзия / © Associated Press

Мохаммед Реза Пехлеви и его жена Фавзия / © Associated Press

В результате в 1945 году Фавзия покинула Иран и переехала в Египет, и, несмотря на многочисленные попытки шаха убедить ее вернуться, она осталась в Каире. Этот развод сначала не признавался Ираном в течение нескольких лет, но в конце концов официальный развод был получен ею в 1948 году. Главным условием развода было то, чтобы ее дочь осталась на воспитании в Иране. Она также вернула себе титул принцессы Египта.

28 марта 1949 года в Каире принцесса Фавзия вышла замуж за полковника Исмаила Чирина и в этом браке у них родилось двое детей. Женщина умерла в 2013-м в возрасте 91 года.

Сорая Эсфандиари-Бахтияри

Сорая Эсфандиари-Бахтияри вошла в историю как самая романтичная фигура иранского двора. Она была наполовину немкой, воспитанной в Европе, которая привезла в Тегеран дух послевоенной элегантности. Ее стиль и драматическая красота сделали ее иконой 1950-х, а свадебное платье от Dior стало легендой и удивляет даже сегодня.

Мохаммед Реза Пехлеви и его жена Сорая в день свадьбы / © Getty Images

Мохаммед Реза Пехлеви и его жена Сорая в день свадьбы / © Getty Images

Она познакомилась с иранским шахом в 1948 году. Их свадьба была одной из самых роскошных в те времена, ведь насчитывала 2 тысячи гостей, залы дворца украсили 1,5 тонны орхидей, тюльпанов и гвоздик, доставленных самолетом из Нидерландов, гостей развлекал конный цирк.

Однако отношение в обществе к Сорайе было неоднозначным, ведь ее воспитание было полностью немецким и католическим, что оставило ее со смешанной идентичностью и сделало ее объектом большого недоверия в Иране, поскольку мусульманские священнослужители говорили, что шах не должен жениться на этой «полуевропейской девушке», которую не воспитали мусульманкой.

Мохаммед Реза Пехлеви и его жена Сорая в день свадьбы / © Getty Images

Мохаммед Реза Пехлеви и его жена Сорая в день свадьбы / © Getty Images

В октябре 1954 года Мохаммед сказал Сорае, что его беспокоит то, что она не родила ему наследника, и предложил им посетить Соединенные Штаты, чтобы обратиться за помощью к американским врачам по лечению бесплодия, в результате обследований ей сказали ей, что она бесплодна и никогда не сможет иметь детей. Также, как и с первой женой шаха, мать и сестры постоянно презирали ее и наносили ей мелкие унижения, что, конечно же, влияло и на ее отношения с мужем. Мать шаха была очень властной женщиной и ненавидела Сораю, поэтому давила на сына, чтобы он развелся с ней, поскольку она не может родить ему наследника сына.

Королева Сорая / © Getty Images

Королева Сорая / © Getty Images

Она покинула Иран в феврале 1958 года и в конце концов отправилась в дом своих родителей в Кельне в Германии. Некоторое время муж уговаривал ее, что возьмет вторую жену, которая родит ему сына, а Сорая останется королевой, однако она на это не согласилась и они в результате затяжных конфликтов развелись.

После развода Сорая встречалась с несколькими известными мужчинами, снималась в кино, вела светский образ жизни, провела остаток своей жизни в Европе и умерла в 2001 году по неизвестным причинам в своей квартире в Париже в возрасте 69 лет.

Фарах Пехлеви

Она стала третьей и последней женой шаха и единственной женщиной в истории Ирана, которую официально короновали как императрицу — шахбану.

Фарах была образована, современна, с интересом к искусству и архитектуре, активно поддерживала культурные и социальные инициативы. Именно при ее участии в стране появились масштабные художественные проекты и музеи мирового уровня.

Мохаммед Реза Пехлеви и его жена Фарах в день свадьбы / © Associated Press

Мохаммед Реза Пехлеви и его жена Фарах в день свадьбы / © Associated Press

Она родилась в состоятельной иранской семье, училась на архитектурном факультете в Париже, а с шахом познакомилась в иранском посольстве, и они поженились в декабре 1959 года. В день свадьбы королева была одета в платье созданное Ив Сен-Лорано, тогдашним дизайнером Модного дома Dior, а на голове у нее была бриллиантовая тиара Нур-ол-Айн.

Мохаммед Реза Пехлеви и его жена Фарах в день свадьбы / © Associated Press

Мохаммед Реза Пехлеви и его жена Фарах в день свадьбы / © Associated Press

Поскольку два предыдущих брака не дали иранскому монарху наследника, на Фарах оказывалось значительное давление. Но в этом браке у супругов было четверо детей — сын и три дочери. После рождения наследника она активно занималась благотворительной деятельностью, которой посвящала много времени. Она стала одной из самых заметных фигур в имперском правительстве и покровительницей 24 образовательных, медицинских и культурных организаций и эта гуманитарная роль принесла ей большую популярность. Значение Фарах было подтверждено ее участием в коронационной церемонии 1967 года, где она была коронована как первая шахбана (императрица) Ирана.

В начале 1978 года недовольство светским имперским правительством Ирана росло. К концу года исламисты начали демонстрации против монархии. Мохаммед и Фарах вылетели из Ирана на самолете 16 января 1979 года.

Мохаммед Реза Пехлеви и его жена Фарах / © Associated Press

Мохаммед Реза Пехлеви и его жена Фарах / © Associated Press

Мохаммед Реза Пехлеви и его жена Фарах / © Associated Press

Мохаммед Реза Пехлеви и его жена Фарах / © Associated Press

Некоторое время пара провела в Египте, некоторое на Панамских островах, после смерти мужа Фарах поселилась с детьми в Соединенных Штатах, а также продолжала посещать некоторые королевские публичные мероприятия, преимущественно свадьбы. Сейчас ей 87 лет и она до сих пор живет в США вблизи Вашингтона и даже имеет страницы в соцсетях, где делится рабочими и личными снимками.

