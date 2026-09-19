Тринни Вудалл показала 10-минутную тренировку с эластичной лентой

Тринни Вудалл / © Associated Press

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Тринни Вудалл ведёт активный образ жизни и регулярно делится своей спортивной рутиной в Instagram. Даже когда она путешествует и у нее нет доступа к привычным силовым тренировкам и пилатесу, Тринни старается найти несколько минут, чтобы «разбудить» тело, об этом рассказало издание Woman&Home.

С возрастом нам приходится немного больше потрудиться, чтобы избавиться от утренней скованности и напомнить телу, что пора двигаться, считает Тринни. Одним из её любимых инструментов стали эластичные ленты для фитнеса. Они легкие и почти не занимают места в чемодане. А при постепенном увеличении нагрузки такие ленты могут быть эффективны для развития силы, мышц и подвижности. Изменять интенсивность просто: достаточно взять ленту с большим сопротивлением.

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Перед тренировкой Тринни также уделяет внимание телу, легко растирает кожу, чтобы снять напряжение и стимулировать лимфоток, а затем приступает к пяти упражнениям.

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Пульсации руками. Закрепите ленту на запястьях и вытяните руки перед собой. Пульсируйте руками в стороны, чередуйте натяжение и ослабление ленты, одновременно поднимая и опуская руки. Сделайте 10 повторений. Упражнение задействует руки, плечи и верхнюю часть спины. Боковые шаги с положениями Y и T. Тринни отмечает, что во сне она часто сворачивается «клубочком», поэтому утром ей важно «раскрыть» спину и активировать мышцы. Обвяжите ленту вокруг икр, слегка согните колени и сделайте несколько небольших шагов в сторону, как при «крабовой походке». Одновременно поднимайте руки сначала вверх, формируя букву Y, а затем разводите в стороны, образуя T. Лента всё время должна оставаться натянутой. Подъем ног. Это упражнение Тринни выполняет чуть ли не каждое утро, иногда даже с чашкой лимонного чая в руке. Сядьте на стул, наденьте ленту на нижнюю часть икр. Поднимайте поочередно одну ногу, выпрямляя её в колене, а другую оставляйте на полу. Держите туловище ровно и напрягайте мышцы живота. Сделайте 10 повторений каждой ногой. Раскрытие плеч. Для этого упражнения понадобится длинная эластичная лента. Возьмите её обеими руками, натяните и опустите руки перед собой до бедер. Затем плавно поднимите их над головой и отведите как можно дальше за спину. Вернитесь в исходное положение и повторите 10 раз. Тринни называет это упражнение полезным для осанки в любом возрасте. Оно также помогает раскрыть грудную клетку и напоминает о необходимости делать глубокие вдохи. «Вокруг света». Возьмите длинную ленту в руки, встаньте ровно, выпрямите руки и ноги. Медленно проведите лентой широкой дугой: вниз в сторону, к пальцам ног и обратно вверх с другой стороны, как будто рисуете вокруг себя большой круг. Движение должно быть контролируемым. Упражнение помогает раскрыть спину и одновременно растянуть заднюю поверхность бедер и трицепсы.

Тренировка Тринни Вудалл — хороший пример того, что для движения не всегда нужен спортзал или час свободного времени. Несколько эластичных лент и около 10 минут могут стать простой утренней рутиной, которая помогает размять тело, активизировать мышцы и настроиться на продуктивный день.

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