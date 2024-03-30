Трудно в это поверить: 10 знаменитостей, которым в 2024 году исполняется 50 лет

В этой подборке вы найдете знаменитостей, которые родились в 1974 году и поэтому в 2024-м им исполняется (или уже исполнилось) 50 лет.
Кейт Мосс
День рождения - 16 января
Оливия Колман
День рождения - 30 января
Элизабет Бэнкс
День рождения - 10 февраля
Элисон Ханниган
День рождения - 24 марта
Пенелопа Крус
День рождения - 28 апреля
Хилари Суонк
День рождения - 30 июля
Эми Адамс
День рождения - 20 августа
Хлоя Севиньи
День рождения - 18 ноября
Сара Полсон
День рождения - 17 декабря
Эмбер Валлетта
День рождения - 9 февраля
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