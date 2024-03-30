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Трудно в это поверить: 10 знаменитостей, которым в 2024 году исполняется 50 лет

Трудно в это поверить: 10 знаменитостей, которым в 2024 году исполняется 50 лет

Фото: Getty Images, Associated Press

В этой подборке вы найдете знаменитостей, которые родились в 1974 году и поэтому в 2024-м им исполняется (или уже исполнилось) 50 лет.

Кейт Мосс

День рождения - 16 января

Кейт Мосс / © Associated Press
Кейт Мосс / Фото: Associated Press

Оливия Колман

День рождения - 30 января

Оливия Колман / © Associated Press
Оливия Колман / Фото: Associated Press

Элизабет Бэнкс

День рождения - 10 февраля

Элизабет Бэнкс / © Associated Press
Элизабет Бэнкс / Фото: Associated Press

Элисон Ханниган

День рождения - 24 марта

Элисон Ханниган / © Getty Images
Элисон Ханниган / Фото: Getty Images

Пенелопа Крус

День рождения - 28 апреля

Пенелопа Крус / © Getty Images
Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

Хилари Суонк

День рождения - 30 июля

Хилари Суонк / © Associated Press
Хилари Суонк / Фото: Associated Press

Эми Адамс

День рождения - 20 августа

Эми Адамс / © Associated Press
Эми Адамс / Фото: Associated Press

Хлоя Севиньи

День рождения - 18 ноября

Хлоя Севиньи / ©
Хлоя Севиньи

Сара Полсон

День рождения - 17 декабря

Сара Полсон / © Getty Images
Сара Полсон / Фото: Getty Images

Эмбер Валлетта

День рождения - 9 февраля

Эмбер Валлетта / © Associated Press
Эмбер Валлетта / Фото: Associated Press

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