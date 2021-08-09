Убийство беременной жены Полански и поклонение сумасшедшему: история кровавой резни в Голливуде

История знает немало сумасшедших, асоциальных личностей и садистов, которые совершали крайне жестокие преступления, но все они меркнут с тем, что случилось однажды в Голливуде.

В ночь на 9 августа 1969 года члены секты Чарльза Мэнсона "Семья" проникли в дом кинорежиссера Романа Полански и его беременной жены - восходящей звезды кино Шэрон Тейт, где зверски убили ее, трех ее друзей, а также одного случайного парня на улице.

Часто Мэнсона называли серийным убийцей, который лично никого не убил, ведь благодаря своей удивительной способности манипулировать, совершал преступления руками других - молодых и доверчивых. В его секте состояли в основном девушки, хиппи, пацифисты, некоторые из них были детьми довольно богатых родителей, а некоторые - "потерявшимися" в жизни наркоманами, готовыми на все ради дозы.

Даже через 52 года после заключения личность Мэнсона и его злодеяния остаются частью поп-культуры. О нем снимают фильмы, сериалы, пишут книги, ставят театральные постановки, а рок-музыкант Мэрилин Мэнсон и вовсе взял себе псевдоним с фамилией этого преступника.

Мы же решили рассказать, почему Чарльз Мэнсон стал настолько популярен, как пришел к созданию своей секты и почему убил беременную женщину.

Getty Images

Мать-неудачница и неизвестный отец

История Чарльза Мэнсона началась 12 ноября 1934 года. Он родился в больнице города Цинциннати. Матерью будущего преступника была 16-летняя Кэтлин Мэддокс, кто отец ребенка, доподлинно не известно, сегодня считается, что им мог быть сожитель матери - некий полковник Уолкер Скот, но на самом деле он врал Кэтлин и никаким полковником не был, а после того как несовершеннолетняя девушка сообщила ему о беременности, и вовсе убежал. Но, скорее всего, Кэтлин сама не знала, кто был биологическим отцом ее сына, ведь до рождения Чарльза у нее были отношения с разными мужчинами, а будучи еще беременной, в августе 1934 года она вышла замуж за работника химчистки Уильяма Юджина Мэнсона.

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При рождении мальчик не получил имени. Его назвали "безымянный Мэддокс", но спустя неделю мать таки назвала его Чарльзом Миллзом Мэддоксом. В то время она еще была замужем, и, видимо, поэтому ее тогдашний муж признал ребенка и дал ему свою фамилию - Мэнсон.

Даже будучи замужем, Кэтлин занималась проституцией (возможно, она делала это и до и во время беременности), злоупотребляла алкоголем и на ребенка ей было, откровенно говоря, плевать. С мужем она развелась в 1937 году, продолжала неподобающую жизнь и вскоре загремела в тюрьму за вооруженное ограбление. Чарльзу тогда уже было 5-6 лет, и его отдали на воспитание дяде и тете.

Кто такой Чарльз Мэнсон

В новой семье у Чарли мог появиться шанс на нормальную жизнь, ведь дядя и тетя были людьми уважаемыми, но, как оказалось, со своими "тараканами" в голове. Тетя была радикальной верующей, а дядя, и вовсе решив воспитать в ребенке мужество, отправил в новую школу в платье. В учебном заведении Чарльз моментально стал объектом для насмешек. Жизнь в строгости, религии и школьном буллинге продолжалась несколько лет, пока мать не вышла досрочно и не забрала его. Время после ее освобождения он называл единственным счастливым воспоминанием детства. Но потом все стало как раньше: они часто переезжали, Кэтлин пила, меняла мужчин, Чарльз не ходил в школу, практически не умел писать и читать, а вскоре начал воровать. После мать решила отдать сына в приемную семью, но, когда не нашла кандидатов, сдала его в католическую школу для мальчиков, где за малейшее нарушение предусматривалось избиение деревянной палкой или кожаным ремнем. Чарли, не выдержав, сбежал из школы и жил в лесу, на Рождество вернулся к дяде и тете, но мать вернула его обратно в учебное заведение. Через некоторое время он опять сбежал и больше к родне не вернулся.

В это время одинокий подросток начинает совершать свои первые серьезные преступления. Сначала они были мелкими вроде кражи в продуктовых магазинах, а затем переросли в вооруженные ограбления. Пойманного полицией парня отправили в исправительную школу для мальчиков. Из этой школы он сбегал 18 раз. Сам Мэнсон позже рассказывал, что в школе его жестоко избивали и насиловали, но никаких подтверждений этому не было. Именно во время своего пребывания в этом заведении Чарли и придумал амплуа сумасшедшего. Дело в том, что парень никогда не отличался особой силой или ростом, поэтому ему нужно было научиться как-то защищаться, и он ничего лучше не придумал, как играть роль агрессивного психа. Когда что-то шло не так, он начинал размахивать руками, кричать, падать и т.д.

Чарльз Мэнсон / Associated Press

В конце своего срока в исправительной школе неожиданно для всех Мэнсон стал примерным парнем: научился читать, писать, а после того как вышел, нашел порядочную девушку Розали Джин Уиллис и женился на ней. Но, как оказалось, деньги для семьи добывал кражами автомобилей, за что загремел в тюрьму. После освобождения опять попался на обналичивании краденых чеков. После этого освобождения занялся сутенерством и женился на проститутке Леоне Стивенс. В скором времени опять загремел в тюрьму. Обе женщины с ним развелись, но в каждом из этих браков у Мэнсона родился ребенок.

"Семья"

В тюрьме Мэнсон увлекся новой на то время религией - саентологией, и прочитал несколько книг по философии и буддизму. Эти знания помогли ему понять, как формируется базовые религиозные идеи, также пригодился и предыдущий опыт в сутенерстве, который помог искусно манипулировать. В это же время он увлекся музыкой, в частности, группой The Beatles, научился играть на гитаре и даже пробовал писать песни.

Чарльз Мэнсон / Getty Images

На то время ему было около 32 лет, и после освобождения и переезда в Сан-Франциско он знакомится с 23-летней Мэри Браннер. Она стала первым участником его секты. В последствии к ним присоединилось еще 18 женщин. На улице были 60-е, и молодые наивные девушки-хиппи легко велись на его слова.

Первые адепты "Семьи" жили коммуной в пещере, не употребляли мясо, но употребляли наркотики, занимались групповым сексом. Сам Мэнсон начал проповедовать и в своей философии заимствовал идеи Церкви процесса Последнего суда и собственное толкование саентологии.

Последователи Чарльза Мэнсона: Сьюзан Аткинс, Патриция Кренвинкель и Лесли Ван Хаутен идут в суд / Associated Press

В 1968 году "Семья" знакомится с барабанщиком группы The Beach Boys Дэннисом Уилсоном. Они селятся в его доме, и миллионер поддается влиянию Мэнсона, начинает тратить на него и его последователей немалые суммы: покупать машины, мотоциклы. Он даже записал с Чарльзом совместную песню. Уилсон также познакомил Мэнсона с музыкальным продюсером Терри Мэлчером, который одно время хотел записать его альбом, но ничего с сумасшедшим сектантом у них не вышло. Уилсон, поняв вскоре, кто живет в его доме, сбежал, а секту выгнали собственники дома. Они поселились на заброшенном ранчо, которое принадлежало почти слепому 80-летнему Джорджу Спэну.

Видимо, в момент, когда с музыкой у Мэнсона ничего не вышло, он и затаил злобу на весь мир шоу-бизнеса и знаменитостей.

Шэрон Тейт

Мэнсон постепенно все больше сходил с ума, а коммуна насчитывала около 100 человек. Вокруг него сформировалось 15 самых верных последователей, которые делали все, что только им скажет лидер. Например, если он появлялся с вырезанными на лбу символами, то остальные делали то же самое. Он верил, что скоро наступит расовая война, и начал готовить своих последователей к ней. Они зарабатывали деньги на перепродаже наркотиков и мелком воровстве и покупали оружие. В этот момент начались первые убийства секты.

8 августа 1969 года Мэнсон выдал "Семье" оружие и отправил в дом режиссера Романа Полански, в котором он жил со своей женой - голливудской звездой Шэрон Тейт, и сказал убить всех, кто будет в доме, и забрать все деньги, какие найдут.

Роман Полански и Шэрон Тейт в день свадьбы / Getty Images

Ранее в этом доме проживал тот самый продюсер Терри Мэлчер, который так и не записал альбом Мэнсона. Интересно, что днем ранее преступник уже приезжал к особняку и узнал, что продюсер съехал. Скорее всего, он знал, что 26-летняя Шэрон будет дома одна - ее муж был в отъезде, а сама она была на девятом месяце беременности.

Шэрон Тейт / Getty Images

Дом актрисы Шэрон Тейт и режиссера Романа Полански / Associated Press

Вечером Шэрон и ее друзья Джей Себринг, Войтек Фриковски и Эбигейл Фолгер посетили ресторан El Coyote и вернулись в дом примерно в 22:30. Четверо членов "Семьи" залезли в дом режиссера и потребовали отдать им все имевшиеся деньги, связали всех четверых, а затем устроили кровавую резню. Когда все жертвы были мертвы, одна из преступниц, следуя указаниям Мэнсона, взяла окровавленное полотенце и написала им на двери слово PIG (свинья). Также они убили на улице 18-летнего парня, который приехал к своему приятелю.

Пять жертв, убитых ночью с 8 на 9 августа 1969 года: Войтик Фриковски, Шэрон Тейт, Стивен Пэрент, Джей Себринг и Эбигейл Фолджер / Associated Press

В отчете о вскрытии Тейт было отмечено, что на ее теле обнаружено шестнадцать ножевых ранений, пять из которых являлись смертельными. 13 августа Шэрон Тейт была похоронена в закрытом гробу со своим ребенком в руках. Ребенок был посмертно назван Пол Ричард Полански.

Заключение

На резни в доме режиссера они не остановились и совершили еще несколько убийств. После рейда полиции на ранчо преступники были задержаны, а в 1971 году над ними начался суд. Некоторые участники "Семьи" давали показания, другие молчали.

Последовательница Мэнсона Линда Касабиан на пресс-конференции. Она была свидетелем по делу об убийстве Шэрон Тейт / Associated Press

По решению суда Чарльз Мэнсон и шесть членов секты "Семья" были приговорены к смертной казни в газовой камере, но в 1972 году Верховный суд сменил наказание на пожизненное заключение. Чарльз Мэнсон скончался, находясь в больнице, 19 ноября 2017 года, на 84-м году жизни. Тело было кремировано, прах развеян в неизвестном месте.

Образ в поп-культуре

Несмотря на свою жестокость, Чарльз Мэнсон стал одним из самых знаменитых преступников в мире. О нем снимают фильмы, пишут книги и ставят театральные постановки. В 2019-м Квентин Тарантино представил свою работу "Однажды в Голливуде", в которой показана альтернативная версия событий в доме Полански.

О сумасшедшем сектанте сегодня написано более 50 книг, снято 11 киноработ, среди которых художественные и документальные фильмы, а также сериал 2016 года "Водолей". Также есть поклонники, которые не прочь выложить круглые суммы за предметы, ассоциирующиеся с маньяком, например, прядь волос продали за 2 тысячи долларов, рентгеновский снимок позвоночника - за 8,5 тысяч долларов, а вставные зубы - за 50 тысяч долларов.

И это все снято и написано о сумасшедшем абьюзере, который не сделал ничего выдающегося и практически всю жизнь провел за решеткой.

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