Убийство беременной жены Полански и поклонение сумасшедшему: история кровавой резни в Голливуде

История знает немало сумасшедших, асоциальных личностей и садистов, которые совершали крайне жестокие преступления, но все они меркнут с тем, что случилось однажды в Голливуде.
В ночь на 9 августа 1969 года члены секты Чарльза Мэнсона "Семья" проникли в дом кинорежиссера Романа Полански и его беременной жены - восходящей звезды кино Шэрон Тейт, где зверски убили ее, трех ее друзей, а также одного случайного парня на улице.
Часто Мэнсона называли серийным убийцей, который лично никого не убил, ведь благодаря своей удивительной способности манипулировать, совершал преступления руками других - молодых и доверчивых. В его секте состояли в основном девушки, хиппи, пацифисты, некоторые из них были детьми довольно богатых родителей, а некоторые - "потерявшимися" в жизни наркоманами, готовыми на все ради дозы.
Даже через 52 года после заключения личность Мэнсона и его злодеяния остаются частью поп-культуры. О нем снимают фильмы, сериалы, пишут книги, ставят театральные постановки, а рок-музыкант Мэрилин Мэнсон и вовсе взял себе псевдоним с фамилией этого преступника.
Мы же решили рассказать, почему Чарльз Мэнсон стал настолько популярен, как пришел к созданию своей секты и почему убил беременную женщину.
Мать-неудачница и неизвестный отец
История Чарльза Мэнсона началась 12 ноября 1934 года. Он родился в больнице города Цинциннати. Матерью будущего преступника была 16-летняя Кэтлин Мэддокс, кто отец ребенка, доподлинно не известно, сегодня считается, что им мог быть сожитель матери - некий полковник Уолкер Скот, но на самом деле он врал Кэтлин и никаким полковником не был, а после того как несовершеннолетняя девушка сообщила ему о беременности, и вовсе убежал. Но, скорее всего, Кэтлин сама не знала, кто был биологическим отцом ее сына, ведь до рождения Чарльза у нее были отношения с разными мужчинами, а будучи еще беременной, в августе 1934 года она вышла замуж за работника химчистки Уильяма Юджина Мэнсона.
При рождении мальчик не получил имени. Его назвали "безымянный Мэддокс", но спустя неделю мать таки назвала его Чарльзом Миллзом Мэддоксом. В то время она еще была замужем, и, видимо, поэтому ее тогдашний муж признал ребенка и дал ему свою фамилию - Мэнсон.
Даже будучи замужем, Кэтлин занималась проституцией (возможно, она делала это и до и во время беременности), злоупотребляла алкоголем и на ребенка ей было, откровенно говоря, плевать. С мужем она развелась в 1937 году, продолжала неподобающую жизнь и вскоре загремела в тюрьму за вооруженное ограбление. Чарльзу тогда уже было 5-6 лет, и его отдали на воспитание дяде и тете.
Кто такой Чарльз Мэнсон
В новой семье у Чарли мог появиться шанс на нормальную жизнь, ведь дядя и тетя были людьми уважаемыми, но, как оказалось, со своими "тараканами" в голове. Тетя была радикальной верующей, а дядя, и вовсе решив воспитать в ребенке мужество, отправил в новую школу в платье. В учебном заведении Чарльз моментально стал объектом для насмешек. Жизнь в строгости, религии и школьном буллинге продолжалась несколько лет, пока мать не вышла досрочно и не забрала его. Время после ее освобождения он называл единственным счастливым воспоминанием детства. Но потом все стало как раньше: они часто переезжали, Кэтлин пила, меняла мужчин, Чарльз не ходил в школу, практически не умел писать и читать, а вскоре начал воровать. После мать решила отдать сына в приемную семью, но, когда не нашла кандидатов, сдала его в католическую школу для мальчиков, где за малейшее нарушение предусматривалось избиение деревянной палкой или кожаным ремнем. Чарли, не выдержав, сбежал из школы и жил в лесу, на Рождество вернулся к дяде и тете, но мать вернула его обратно в учебное заведение. Через некоторое время он опять сбежал и больше к родне не вернулся.
В это время одинокий подросток начинает совершать свои первые серьезные преступления. Сначала они были мелкими вроде кражи в продуктовых магазинах, а затем переросли в вооруженные ограбления. Пойманного полицией парня отправили в исправительную школу для мальчиков. Из этой школы он сбегал 18 раз. Сам Мэнсон позже рассказывал, что в школе его жестоко избивали и насиловали, но никаких подтверждений этому не было. Именно во время своего пребывания в этом заведении Чарли и придумал амплуа сумасшедшего. Дело в том, что парень никогда не отличался особой силой или ростом, поэтому ему нужно было научиться как-то защищаться, и он ничего лучше не придумал, как играть роль агрессивного психа. Когда что-то шло не так, он начинал размахивать руками, кричать, падать и т.д.
В конце своего срока в исправительной школе неожиданно для всех Мэнсон стал примерным парнем: научился читать, писать, а после того как вышел, нашел порядочную девушку Розали Джин Уиллис и женился на ней. Но, как оказалось, деньги для семьи добывал кражами автомобилей, за что загремел в тюрьму. После освобождения опять попался на обналичивании краденых чеков. После этого освобождения занялся сутенерством и женился на проститутке Леоне Стивенс. В скором времени опять загремел в тюрьму. Обе женщины с ним развелись, но в каждом из этих браков у Мэнсона родился ребенок.
"Семья"
В тюрьме Мэнсон увлекся новой на то время религией - саентологией, и прочитал несколько книг по философии и буддизму. Эти знания помогли ему понять, как формируется базовые религиозные идеи, также пригодился и предыдущий опыт в сутенерстве, который помог искусно манипулировать. В это же время он увлекся музыкой, в частности, группой The Beatles, научился играть на гитаре и даже пробовал писать песни.
На то время ему было около 32 лет, и после освобождения и переезда в Сан-Франциско он знакомится с 23-летней Мэри Браннер. Она стала первым участником его секты. В последствии к ним присоединилось еще 18 женщин. На улице были 60-е, и молодые наивные девушки-хиппи легко велись на его слова.
Первые адепты "Семьи" жили коммуной в пещере, не употребляли мясо, но употребляли наркотики, занимались групповым сексом. Сам Мэнсон начал проповедовать и в своей философии заимствовал идеи Церкви процесса Последнего суда и собственное толкование саентологии.
В 1968 году "Семья" знакомится с барабанщиком группы The Beach Boys Дэннисом Уилсоном. Они селятся в его доме, и миллионер поддается влиянию Мэнсона, начинает тратить на него и его последователей немалые суммы: покупать машины, мотоциклы. Он даже записал с Чарльзом совместную песню. Уилсон также познакомил Мэнсона с музыкальным продюсером Терри Мэлчером, который одно время хотел записать его альбом, но ничего с сумасшедшим сектантом у них не вышло. Уилсон, поняв вскоре, кто живет в его доме, сбежал, а секту выгнали собственники дома. Они поселились на заброшенном ранчо, которое принадлежало почти слепому 80-летнему Джорджу Спэну.
Видимо, в момент, когда с музыкой у Мэнсона ничего не вышло, он и затаил злобу на весь мир шоу-бизнеса и знаменитостей.
Шэрон Тейт
Мэнсон постепенно все больше сходил с ума, а коммуна насчитывала около 100 человек. Вокруг него сформировалось 15 самых верных последователей, которые делали все, что только им скажет лидер. Например, если он появлялся с вырезанными на лбу символами, то остальные делали то же самое. Он верил, что скоро наступит расовая война, и начал готовить своих последователей к ней. Они зарабатывали деньги на перепродаже наркотиков и мелком воровстве и покупали оружие. В этот момент начались первые убийства секты.
8 августа 1969 года Мэнсон выдал "Семье" оружие и отправил в дом режиссера Романа Полански, в котором он жил со своей женой - голливудской звездой Шэрон Тейт, и сказал убить всех, кто будет в доме, и забрать все деньги, какие найдут.
Ранее в этом доме проживал тот самый продюсер Терри Мэлчер, который так и не записал альбом Мэнсона. Интересно, что днем ранее преступник уже приезжал к особняку и узнал, что продюсер съехал. Скорее всего, он знал, что 26-летняя Шэрон будет дома одна - ее муж был в отъезде, а сама она была на девятом месяце беременности.
Вечером Шэрон и ее друзья Джей Себринг, Войтек Фриковски и Эбигейл Фолгер посетили ресторан El Coyote и вернулись в дом примерно в 22:30. Четверо членов "Семьи" залезли в дом режиссера и потребовали отдать им все имевшиеся деньги, связали всех четверых, а затем устроили кровавую резню. Когда все жертвы были мертвы, одна из преступниц, следуя указаниям Мэнсона, взяла окровавленное полотенце и написала им на двери слово PIG (свинья). Также они убили на улице 18-летнего парня, который приехал к своему приятелю.
В отчете о вскрытии Тейт было отмечено, что на ее теле обнаружено шестнадцать ножевых ранений, пять из которых являлись смертельными. 13 августа Шэрон Тейт была похоронена в закрытом гробу со своим ребенком в руках. Ребенок был посмертно назван Пол Ричард Полански.
Заключение
На резни в доме режиссера они не остановились и совершили еще несколько убийств. После рейда полиции на ранчо преступники были задержаны, а в 1971 году над ними начался суд. Некоторые участники "Семьи" давали показания, другие молчали.
По решению суда Чарльз Мэнсон и шесть членов секты "Семья" были приговорены к смертной казни в газовой камере, но в 1972 году Верховный суд сменил наказание на пожизненное заключение. Чарльз Мэнсон скончался, находясь в больнице, 19 ноября 2017 года, на 84-м году жизни. Тело было кремировано, прах развеян в неизвестном месте.
Образ в поп-культуре
Несмотря на свою жестокость, Чарльз Мэнсон стал одним из самых знаменитых преступников в мире. О нем снимают фильмы, пишут книги и ставят театральные постановки. В 2019-м Квентин Тарантино представил свою работу "Однажды в Голливуде", в которой показана альтернативная версия событий в доме Полански.
О сумасшедшем сектанте сегодня написано более 50 книг, снято 11 киноработ, среди которых художественные и документальные фильмы, а также сериал 2016 года "Водолей". Также есть поклонники, которые не прочь выложить круглые суммы за предметы, ассоциирующиеся с маньяком, например, прядь волос продали за 2 тысячи долларов, рентгеновский снимок позвоночника - за 8,5 тысяч долларов, а вставные зубы - за 50 тысяч долларов.
И это все снято и написано о сумасшедшем абьюзере, который не сделал ничего выдающегося и практически всю жизнь провел за решеткой.
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