Линдси Логан / © Associated Press

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Жизнь в Голливуде кажется мечтой: роскошные дома, красные дорожки, мировая слава и безграничные возможности. Однако для родителей-знаменитостей у этого мира есть и другая сторона — постоянное внимание прессы, папарацци и риск того, что даже обычная семейная прогулка превратится в новость, об этом рассказало издание PEOPLE.

Поэтому всё больше известных актёров и артистов выбирают другой путь, а именно переезжают в Европу или на Ближний Восток, чтобы дать детям больше свободы и возможность расти без постоянного ощущения, что за ними наблюдают.

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Пенелопа Крус и Хавьер Бардем — Испания

Пенелопа Крус и Хавьер Бардем / © Associated Press

Звезды решили вернуться в родной Мадрид, где оба выросли. Супруги, состоящие в браке с 2010 года, воспитывают двоих детей — сына Лео и дочь Луну.

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Для актёров важно, чтобы дети росли рядом с родственниками и друзьями семьи, а не в атмосфере постоянного внимания к их знаменитым родителям. В одном из интервью Пенелопа объяснила, что частная жизнь важна именно тогда, когда в семье появляются дети. Когда они повзрослеют, то сами смогут решить, где хотят жить и строить карьеру.

Джордж и Амаль Клуни — Франция

Джордж и Амаль Клуни / © Associated Press

Супруги выбрали для воспитания близнецов Александра и Эллы французский пригород, где семья живёт на ферме.

Актер неоднократно рассказывал, что переживал из-за перспективы воспитывать детей в Лос-Анджелесе, где слава родителей могла бы повлиять на их детство. Зато во Франции у детей больше возможностей для обычной жизни: они проводят время на природе, меньше пользуются гаджетами и участвуют в семейных делах.

По словам Клуни, ему нравится, что во Франции знаменитость не становится центром всеобщего внимания, а его дети могут не беспокоиться о папарацци и сравнениях с другими звездными отпрысками.

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Джанет Джексон — Великобритания

Джанет Джексон / © Associated Press

Певица Джанет Джексон в свое время переехала в Лондон из-за брака с бизнесменом Виссамом Аль-Маной. Даже после развода в 2017 году она осталась в британской столице, где вместе с бывшим мужем воспитывает сына Эйсу.

Для артистки важно, чтобы у мальчика было настоящее детство, чтобы он не торопился взрослеть и не находился постоянно в центре внимания. В интервью в 2024 году она подчеркивала, что хочет, чтобы сын наслаждался каждым мгновением детских лет.

Линдси Лохан — Дубай

Линдси Лохан / © Associated Press

Звезда покинула США ещё в 2015 году и переехала в Дубай. По её словам, новый город подарил ей больше личного пространства и ощущение безопасности. Именно там актриса познакомилась со своим будущим мужем Бадером Шаммасом. В 2022 году пара поженилась, а в следующем году у них родился сын Луай.

Лохан неоднократно говорила, что ценит уединение в Дубае и возможность вести обычную семейную жизнь. В то же время супруги не исключают возвращения в США, в частности, когда встанет вопрос о выборе школы для сына.

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Натали Портман — Франция

Натали Портман / © Associated Press

Натали переехала в Париж в 2014 году вместе со своим тогдашним мужем, хореографом Бенжаменом Мильпье, после того как он получил должность в Парижской опере. Там актриса воспитывала сына Алефа и дочь Амалию.

Даже после развода в 2024 году Портман осталась во Франции. Среди преимуществ жизни в Париже она называет культурную среду и уважение к личным границам. Актриса также отмечала, что французы хорошо понимают ценность частной жизни, а у воспитания детей в этой стране есть свои особенности.

Джош Хартнетт — английская глубинка

Джош Гартнетт с женой / © Associated Press

Звезда фильма «Перл-Харбор» Джош Хартнетт и его жена окончательно решили жить за пределами США во время пандемии. Вместе с четырьмя детьми они поселились в английской деревне.

Джош признавался, что никогда не чувствовал особой связи с голливудским образом жизни. Ему хотелось быть среди людей, которые занимаются разными делами, а не постоянно обсуждают киноиндустрию. Супруги стремятся подарить детям максимально обычное детство, они увлекаются верховой ездой и проводят много времени на природе.

Для этих знаменитостей переезд стал не просто сменой адреса, а осознанным выбором в пользу семьи, уединения и другого ритма жизни. И хотя у каждой семьи были свои причины покинуть США, их объединяет одно желание — чтобы дети могли расти не в тени родительской славы, а в собственном мире, где есть место обычным радостям, дружбе и свободе выбора.

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