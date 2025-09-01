- Дата публикации
Уехали на учебу: где будут получать образование европейские принцы и принцессы
В сентябре у многих студентов уже начинается новый учебный год. Мы решили вспомнить, где учатся будущие короли и королевы, какие высшие учебные заведения они выбрали и, что об этом известно.
Инфанта София
Младшая дочь королевы Летиции и короля Испании Филиппа VI уезжает в начале сентября в Португалию, где будет учиться в колледже Форвард. Специальность, которую выбрала София называется «Политология и международные отношения». Ва преимущества этого высшего заведения в том, что там обещают нетрадиционный академический опыт, поскольку студенты поочередно посещают три европейские столицы в течение трехлетней программы обучения. Стартует первый курс учебы в Лиссабоне, после студенты отправятся в Париж и Берлин и, каждый новый год будут погружаться в новую культурную среду и узнавать что-то новое.
Принцесса Леонор
Старшая сестра Софии — принцесса Астурийская Леонор — продолжит следующий этап своей военной подготовки и будет учиться в Генеральной авиационно-космической академии в Сан-Хавьере, что в провинции Мурсия. Это новое место обучения знаменует собой завершение ее военного образования после обучения в Сарагосе и Марине. Известно, что это один из самых известных учебных центров Военно-воздушных сил. Он расположен в бывшем аэропорту Мурсия-Сан-Хавьер и располагает более чем 150 зданиями, предназначенными для академической, спортивной и практической подготовки. Во время обучения в этой академии курсанты участвуют в сложных летных симуляциях, проходят сложную физическую подготовку и интенсивное теоретическое обучение. Леонор предстоит пройти новый интересный курс.
Принцесса Ингрид Александра
Норвежская принцесса Ингрид Александра уже несколько недель находится в Австралии, где будет учиться в течении трех лет в Сиднейском университете. Девушка будет изучать международные отношения и политическую экономику, что в дальнейшем пригодятся ей, когда она взойдет на престол и станет королевой Норвегии. Ранее Ингрид Александра уже прошла курс обязательной военной подготовки.
Принцесса Елизавета
Наследница бельгийского престола — принцесса Елизавета — в прошлом году поступила в Гарвард, чтобы получить степень магистра в области государственной политики. И в этом году она продолжит учиться там, хотя еще летом были сомнения относительно будущего Ее Высочества в этом учебном заведении из-за новой политики президента США Дональда Трампа. Но, недавно стало известно, что Елизавета сможет вернуться в Гарвардский университет для продолжения обучения в аспирантуре.
Ранее дворец заявлял, что принцесса отказалась от особого отношения, обусловленного ее королевским статусом, не желая получать привилегии по сравнению со своими иностранными одногруппниками.
Принц Кристиан
Датский принц Кристиан продолжит проходить военную подготовку лейтенантов Вооруженных сил Дании в казармах гусарской гвардии Антворсков в Слагельсе.
Принцесса Жозефина
А вот его младшая сестра — принцесса Жозефина — недавно сообщила, что решила поступить в новую школу. Девушка решила продолжить образование в 8-м классе школы Spir Efterskole», в то время, как ее брат-близнец принц Винсент будет учиться в школе Tranegårdsskolen, где ранее окончил 8-й класс.
Также известно, что их старшая сестра — принцесса Изабелла — продолжит обучение в гимназии Эрегорд, которую наследный принц Кристиан окончил в июне 2024 года. Ожидается, что Изабелла окончит гимназию летом 2026 года.
