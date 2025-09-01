Уехали на учебу: где будут получать образование европейские принцы и принцессы

Принцессы Елизавета, Ингрид Александра, принц Кристиан и инфанта София / © Getty Images

Инфанта София

Инфанта София / © Getty Images

Младшая дочь королевы Летиции и короля Испании Филиппа VI уезжает в начале сентября в Португалию, где будет учиться в колледже Форвард. Специальность, которую выбрала София называется «Политология и международные отношения». Ва преимущества этого высшего заведения в том, что там обещают нетрадиционный академический опыт, поскольку студенты поочередно посещают три европейские столицы в течение трехлетней программы обучения. Стартует первый курс учебы в Лиссабоне, после студенты отправятся в Париж и Берлин и, каждый новый год будут погружаться в новую культурную среду и узнавать что-то новое.

Принцесса Леонор

Принцесса Леонор / © Getty Images

Старшая сестра Софии — принцесса Астурийская Леонор — продолжит следующий этап своей военной подготовки и будет учиться в Генеральной авиационно-космической академии в Сан-Хавьере, что в провинции Мурсия. Это новое место обучения знаменует собой завершение ее военного образования после обучения в Сарагосе и Марине. Известно, что это один из самых известных учебных центров Военно-воздушных сил. Он расположен в бывшем аэропорту Мурсия-Сан-Хавьер и располагает более чем 150 зданиями, предназначенными для академической, спортивной и практической подготовки. Во время обучения в этой академии курсанты участвуют в сложных летных симуляциях, проходят сложную физическую подготовку и интенсивное теоретическое обучение. Леонор предстоит пройти новый интересный курс.

Принцесса Ингрид Александра

Принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

Норвежская принцесса Ингрид Александра уже несколько недель находится в Австралии, где будет учиться в течении трех лет в Сиднейском университете. Девушка будет изучать международные отношения и политическую экономику, что в дальнейшем пригодятся ей, когда она взойдет на престол и станет королевой Норвегии. Ранее Ингрид Александра уже прошла курс обязательной военной подготовки.

Принцесса Елизавета

Принцесса Елизавета / © Getty Images

Наследница бельгийского престола — принцесса Елизавета — в прошлом году поступила в Гарвард, чтобы получить степень магистра в области государственной политики. И в этом году она продолжит учиться там, хотя еще летом были сомнения относительно будущего Ее Высочества в этом учебном заведении из-за новой политики президента США Дональда Трампа. Но, недавно стало известно, что Елизавета сможет вернуться в Гарвардский университет для продолжения обучения в аспирантуре.

Ранее дворец заявлял, что принцесса отказалась от особого отношения, обусловленного ее королевским статусом, не желая получать привилегии по сравнению со своими иностранными одногруппниками.

Принц Кристиан

Принц Кристиан / © Getty Images

Датский принц Кристиан продолжит проходить военную подготовку лейтенантов Вооруженных сил Дании в казармах гусарской гвардии Антворсков в Слагельсе.

Принцесса Жозефина

Принцесса Жозефина / © Датская королевская семья/Instagram

А вот его младшая сестра — принцесса Жозефина — недавно сообщила, что решила поступить в новую школу. Девушка решила продолжить образование в 8-м классе школы Spir Efterskole», в то время, как ее брат-близнец принц Винсент будет учиться в школе Tranegårdsskolen, где ранее окончил 8-й класс.

Принц Винсент / © Датская королевская семья/Instagram

Также известно, что их старшая сестра — принцесса Изабелла — продолжит обучение в гимназии Эрегорд, которую наследный принц Кристиан окончил в июне 2024 года. Ожидается, что Изабелла окончит гимназию летом 2026 года.

Принцесса Изабелла / © Датская королевская семья/Instagram

