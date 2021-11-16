Уильям и Кейт: романтическая история любви королевской пары

История любви наследника британской короны принца Уильяма и Кейт Миддлтон зацепила сердца многих британцев. Сегодня пара отмечает 11-летие со дня своей помолвки.

Студенческая любовь

Кейт Миддлтон и принц Уильям / Getty Images

Осенью 2010 года королевская семья со всей присущей ей сдержанностью заявила о помолвке старшего сына принцессы Дианы и принца Чарльза – принца Уильяма Уэльского, и его девушки Кейт Миддлтон. Для королевской семьи и всей Великобритании эта новость была действительно радостной – миловидная Кейт давно всех очаровала и многие увидели в ней хорошую замену легендарной принцессе Диане.

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Избранница Уильяма лишена королевских кровей, но этот брак сложно назвать мезальянсом. Родители Кейт раньше работали в авиации: мать – стюардессой, а отец – пилотом. Позднее пара создала свою посылочную компанию, которая стремительно развивалась и принесла им первый миллион.

Кейт Миддлтон и Уильям Уэльский, как и множество других молодых пар, познакомились в университете. Первую встречу с избранницей Уильям помнит плохо, но ее появление на подиуме в прозрачном платье произвело на наследника короны незабываемое впечатление.

Принц Уильям и герцогиня Кэтрин / Associated Press

"Я дико стеснялась, когда впервые встретилась с Уильямом, - рассказывает Кейт. - Но, когда мы познакомились ближе, очень быстро стали хорошими друзьями". На том, что отношения начались с дружбы, настаивает и принц: "В течение года мы дружили, и с этого все началось. Но сразу после знакомства с Кейт я понял, что это особенные отношения. Мне захотелось узнать ее лучше, и дружба дала мне такую возможность. У нас были сложности, но мы смогли все пережить".

Во время учебы Кейт и Уильям вместе с несколькими товарищами поселились в доме в центре города, а позднее переехали за город. Именно в это время пришел черед романтических отношений между друзьями-студентами. Кейт и Уильям наслаждались общим бытом вдали от посторонних глаз. Будущая принцесса порой даже готовила своему избраннику обеды, да и сам принц время от времени становился к плите. Вскоре про отношения пары заговорили вполне официально – Кейт стала часто сопровождать Уильяма на приемах, а папарацци начали настоящую охоту. Первое время девушка очень страдала от навязчивых фотографов, дело дошло до того, что к Миддлтон приставили охрану, а королевская семья поспешила пригрозить газетчикам судом.

Казалось бы, дело уже тогда шло к свадьбе, и молодые люди практически получили благословление семьи принца. Но общая поездка в Швейцарию в 2007 году принесла раздор в отношения молодых. После размолвки принц несколько раз появлялся на люди в сопровождении других молодых особ, а Кейт оставалось только ждать. Ожидание девушки принесло свои плоды, спустя несколько месяцев ее вновь стали замечать на мероприятиях королевской семьи, порой даже без сопровождения Уильяма.

Главное событие в жизни Миддлтон произошло во время отдыха в Африке, куда пара отправилась с друзьями. "В течение трех недель я постоянно носил с собой в рюкзаке кольцо. Конечно, я боялся его потерять", - вспоминает Уильям момент, когда сделал предложение руки и сердца своей девушке.

Герцогиня Кембриджская и принц Уильям в день своей помолвки в 2010 году / Getty Images

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Уильям надел на тонкую ручку Кейт кольцо его матери - украшение с сапфиром в 5 каратов и с бриллиантами. Именно с ним сияющая Миддлтон вышла спустя три недели после предложения на встречу к журналистам. Будущая герцогиня под руку со своим избранником буквально светилась от счастья, впрочем, и сам Уильям был полон радости: "Конечно, мы очень-очень рады и ждем не дождемся возможности проводить много времени и всю нашу жизнь вместе. Посмотрим, что принесет будущее", - делилась своим счастьем пара.

Кольцо герцогини Кембриджской / Getty Images

Ах, эта свадьба, свадьба

Свадьба принца Уильяма и герцогини Кембриджской / Getty Images

Великобритания была в ожидании. Весь мир был в ожидании. Пока Кейт делала последние примерки платья, тщательно скрывая его автора, мучила себя диетой и постоянными занятиями спортом, а также подучивала этикет, главные фанаты королевской семьи уже заняли лучшие места перед Вестминстерским собором Лондона. К слову, даже главная репетиция не дала полного представления о бракосочетании, мелкие детали которого то и дело выискивали журналисты. Подружкой невесты стала Пиппа Миддлтон, а свидетелем со стороны жениха - принц Гарри.

Посмотреть на свадьбу королевской семьи приехали и взрослые, и молодые, а некоторые даже прихватили с собой домашних любимцев. Впрочем, даже те, кто был равнодушен к главному бракосочетанию Англии, не смогли пропустить это событие – весь Лондон пестрил национальными флагами и цветами, полиция проверяла каждый угол города, а репетиции маршей буквально не прекращались.

Свадьба принца Уильяма и герцогини Кембриджской в 2011 году / Getty Images

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В столицу Великобритании прибыло в тот день невероятное количество гостей. Поздравить Уильяма и Кейт приехали представители стран, с которыми Англия поддерживает дипломатические отношения, а также многие знаменитости в этот день не упустили возможности пожать руки принца, среди них сэр Элтон Джон, рэпер Канье Уэст и чета Бекхэмов. В целом молодожены разослали около 1900 приглашений. К слову, Кейт и Уильям пригласили не только знаменитостей и высокопоставленных гостей, пара была рада видеть и "простых смертных". Так Уильям позвал директора своей школы и всех нянь. Со стороны невесты приглашения получил мясник семьи Миддлтон, почтальон и тренера по фитнесу и йоги. Что касается туристов, то Лондон принял около миллиона гостей.

Безусловно, свадьба влетела в копеечку королевской семье, более того, она стала чуть ли не самой дорогой за последние десятилетия. Ее общая стоимость составила около 30-34 миллионов долларов.

Впрочем, Англия уже смогла неплохо заработать на сувенирной продукции и прочих атрибутах, связанных с молодоженами. В столице Великобритании можно было найти чашки, тарелки, открытки, таблетницы, ложки, рамки для фотографий, календари, плакаты, футболки, пакетики чая, обвертки для конфет и тысячи других приятных мелочей с изображением влюбленных. Перечислить всю сувенирную продукцию, кажется, невозможно. В честь молодоженов делали торты и пиццы, духи, украшения и даже машины класса люкс.

Более того, в продажу поступили куклы – точные копии будущей принцессы – маленькая Кейт в том же наряде, в котором она впервые предстала на суд общественности в роли официальной невесты принца. К слову, и сама Кейт успела заработать – платье, в котором ее впервые увидел жених, ушло с молотка за 104 тысячи долларов.

Свидетелями свадьбы, которая сделала Уильяма, по мнению экспертов, эталоном короля XXI века, смогли стать все пользователи интернета. Кроме прямой телевизионной трансляции было несколько официальных показов в Сети.

После масштабного приема счастливые молодожены отправились в свадебное путешествие. С того момента свадьбы и до наших дней Кейт и Уильям уже трижды успели стать родителями. У них подрастает восьмилетний сын - принц Джордж, шестилетняя дочь - принцесса Шарлотта, и трехлетний сын принц Луи.

Герцогиня Кембриджская и принц Уильям с детьми / Getty Images

Оксана Павленко

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