Украшение, как у княгини Монако: чем особенно помолвочное кольцо принцессы Раджвы

Недавно в иорданской королевской семье появилась еще одна принцесса. Ею стала супруга наследного принца Хусейна – Раджва Аль-Саиф, которая вышла замуж за принца 1 июня и получила титул принцессы.

Принцесса Раджва станет еще одной королевской особой, к которой будет приковано много внимания публики. Мы же хотим поговорить о ее помолвочном кольце, полученном от кронпринца Хусейна в честь помолвки в августе 2022 года.

Кронпринц Хусейн и принцесса Раджва / Фото: instagram.com/alhusseinjo

Похожее есть у княгини Шарлин

Мы уже рассказывали вам об украшении монакской княгини Шарлин, получившей на помолвку одно из самых роскошных колец среди королевских невест.

Кольцо принцессы Раджвы / Фото: Getty Images

Как и у Шарлин, в кольце принцессы Раджвы содержится бриллиант огранки "груша". Разработано украшение ювелирным Домом Harry Winston - американской компанией по производству роскошных ювелирных изделий, основатель которой был известен как "Король бриллиантов", заработавший репутацию поставщика одних из лучших в мире белых и цветных бриллиантов. Камни Harry Winston славятся своим высоким качеством и бывают самых разных форм, включая традиционную огранку "кушон" или "изумруд", а также овальные и грушевидные формы.

Такое было у Жаклин Кеннеди

Жаклин Кеннеди / Фото: Associated Press

Кстати, помолвочное кольцо от этого бренда носила в свое время бывшая первая леди Америки - Жаклин Кеннеди, получившая его в подарок от своего второго мужа - греко-аргентинского миллиардера Аристотеля Онассиса. Это было одно из самых крупных помолвочных колец от Harry Winston весом 40,42 карата.

Чем особенно кольцо Раджвы

Камень грушевидной формы обычно носят в соответствии с королевской традицией - острием, направленным от владельца, но принцесса Раджва предпочитает носить его в обоих направлениях, демонстрируя универсальность драгоценного камня. Говорят, спрос на бриллианты именно такой формы резко вырос после помолвки принца Хусейна и Раджвы. Что, впрочем, совсем не удивительно, ведь в Иордании Раджву и Хусейна считают такой же популярной королевской парой, как Кейт и Уильяма Уэльских в Британии. Кстати, когда пара объявила о своей помолвке и показала портретные фото, сделанные в этот день, многие поклонники заметили, что Раджва выбрала такого же оттенка платье, как у принцессы Уэльской, позируя для фотографий.

Кронпринц Хусейн и его невеста Раджва в день помолвки / Фото: instagram.com/alhusseinjo

Нет сомнений, что носить свое роскошное помолвочное кольцо принцесса Раджва будет не снимая, и уж точно не будет вносить в него какие-либо поправки, как это сделала Меган, герцогиня Сассекская в своем время.

Читайте также: