Украшение с аквамарином: как выглядит кольцо, которое принцесса Диана носила вместо помолвочного

Принцесса Диана / © Getty Images

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Одни из наиболее узнаваемых украшений Дианы — помолвочное кольцо с бриллиантами и сапфиром, которое нынче носит принцесса Уэльская Кейт — жена ее старшего сына принца Уильяма, а также золотые часы Cartier — они красуются на руке Меган, герцогини Сассекской — жены младшего сына принца Гарри. Но было у принцессы Дианы еще одно интересное кольцо, которое она любила и часто носила, особенно в тандеме с жемчужным браслетом с таким же камнем.

Любимые аквамарины

Подруга принцессы Уэльской — Люсия Флеча де Лима — подарила Диане камень аквамарин, после чего в 1996 году компания Asprey вставила его в кольцо. Крупный драгоценный камень изумрудной огранки, вес которого оценивается от 13 до 30 карат в золоте был помещен между тремя симметричными рядами небольших бриллиантов-солитеров.

Принцесса Диана с кольцом с аквамарином / © Getty Images

По данным wwd.com именно это кольцо принцесса Диана начала носить, как замену своего помолвочного кольца с сапфиром, которое она сняла после развода с принцем Чарльзом в 1996 году. И хотя Диана была сфотографирована с аквамарином всего дважды перед своей смертью в 1997 году, вместе с кольцом в комплекте шел браслет из пяти нитей жемчуга. Полный комплект принцесса Диана продемонстрировала на публике в 1996 году, во время одного из торжественных приемов в Сиднее.

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Принцесса Диана / © Getty Images

В тот день принцесса посетила танцевальный ужин в Исследовательском институте имени Виктора Чанга во время своего визита в Австралию.

Украшения на герцогине Меган

Впервые с этим украшением Меган Маркл появилась на свадебном банкете во Фрогмор-хаус в день их с Гарри свадьбы — 19 мая 2018 года.

Меган и Гарри отправляются на свадебный банкет / © Associated Press

Меган блистала в тот день в белом платье из шелка от Stella McCartney, которое прекрасно подчеркивало фигуру герцогини и напомнило нам один из образов ее свекрови Дианы.

Меган и Гарри отправляются на свадебный банкет / © Associated Press

А кольцо с аквамарином, которое в этот день Меган надела впервые, идеально дополняло ее белоснежный наряд. Говорят, королева Елизавета II была недовольна слишком белым свадебным платьем Меган Маркл, но уже тогда было понятно, что герцогиня Сассекская не будет прислушиваться к любого рода советам, где у нее было хоть немного власти.

Меган и Гарри отправляются на свадебный банкет / © Associated Press