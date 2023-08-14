Украшение со смыслом: чем особенно помолвочное кольцо кронпринцессы Мэри

В следующем году кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик отпразднуют двадцатую годовщину со дня своей свадьбы. Мы решили вспомнить, каким был день их свадьбы и, какое кольцо сын королевы Дании Маргрете II – принц Фредерик – надел на палец своей будущей жены в день их помолвки.

Помолвка и кольцо

Они познакомились в сентябре 2000 года в одном из пабов в Сиднее во время летних Олимпийских игр. Уже через два года Мэри переехала в Данию, а еще через год состоялась их официальная помолвка с наследным принцем. Истории их любви мы уже посвящали целую статью. Сегодня же поговорим о помолвочном кольце принцессы Мэри.

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / Фото: Getty Images

О помолвке пары официально дворец объявил 8 октября 2003 года. На пальце будущей невесты появилось кольцо с бриллиантом в изумрудной огранке и с двумя рубиновыми багетами весом 1,5 карата. Кольцо имело скрытый символизм и было сделано в виде датского флага, ведь после замужества Мэри должна была стать подданной Дании. Спустя некоторое время после рождения четверых детей пары кронпринцесса обновила дизайн кольца (как видите, не только Меган Маркл этим грешила). В украшение принцесса добавила два багета с бриллиантами, которые, символизировали четырех детей пары — Кристиана, Изабеллу, Винсента и Жозефину.

Кронпринцесса Мэри / Фото: Getty Images

Значение кольца принцессы Мэри

Специалисты ювелирного дома Steven Stone Jewellers рассказали, что обручальное кольцо принцессы Мэри с центральным камнем изумрудной огранки весом 1,50 карата, расположенным между двумя рубинами изумрудной огранки весом 70 каратов, первоначально имело оценочную стоимость в 50 600 долларов.

Кронпринцесса Мэри / Фото: Getty Images

Четыре камня в украшении символизируют то, что Мэри и Фредерик воспитывают четверых детей. После их появления в кольце стоимость украшения выросла на десять тысяч.

Свадьба и платье

Свадьба Мэри и Фредерика состоялась 14 мая 2004 года. В день бракосочетания Мэри получила титул Ее Королевского Высочества кронпринцесса Мэри Датская. Венчание пары прошло в Соборной церкви Девы Марии в Копенгагене, а свадебные торжества — во дворце Фреденсборг.

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / Фото: Getty Images

К алтарю принцесса шла в платье от датского дизайнера Уффе Франк, ученика самого Джорджио Армани. Наряд был из шелкового атласа цвета слоновой кости с рукавами длиной три четверти, открытыми плечами, декольте и пышной юбкой с необычной драпировкой. На его пошив ушло 67 метров атласа, 8 метров старинного ирландского кружева и 31 метр тюля, окаймленного 100 метрами шантильского кружева, чтобы приподнять юбку сзади.

От своих будущих свекра и свекрови принцесса Мєри получила в подарок бриллиантовую тиару-колье, которую надела поверх старинной фаты, принадлежащей семье жениха и которая обычно используется только для принцесс по крови. Ее будущий муж Фредерик преподнес невесте серьги с бриллиантами и жемчугом, которые отлично гармонировали с тиарой. После произнесенных клятв жених надел на палец невесты обручальное кольцо из белого золота с бриллиантами. В обручальных кольцах пары, кстати, находится первое золото, добытое в Гренландии.

Кронпринцесса Мэри / Фото: Getty Images

После замужества принцесса Мэри перешла в лютеранство и стала подданной Дании, отказавшись от гражданств Австралии и Великобритании. После восшествия на трон кронпринца Фредерика его супруга Мэри станет новой королевой-консортом Дании.

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / Фото: Getty Images

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