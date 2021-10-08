Украшения, пережившие королеву: история бриллиантовых браслетов Марии-Антуанетты

9 ноября в Женеве аукционный дом Christie's выставит на продажу два уникальных украшения - бриллиантовые браслеты королевы Франции Марии-Антуанетты, супруги Людовика XVI. Оценочная стоимость этих ювелирных изделий - 3 миллиона 700 тысяч евро.

Парные браслеты уникальны тем, что состоят из невероятных бриллиантов, а также их когда-то носила на запястьях королева Франции. Но, начиная рассказ о Марии-Антуанетте, стоит понимать, что она непростая особа. До сих пор многие не могут определиться, кем точно была эта женщина - легкомысленной транжиркой или жертвой обстоятельств с трагичной судьбой. Однако сходятся все знатоки на одном - королева страстно любила ювелирные украшения и обзавелась немаленькой коллекцией, многие экземпляры которой на самом деле не могла себе позволить.

Мария-Антуанетта / Getty Images

В первоначальном виде до наших дней дошли не все украшения Марии-Антуанетты, многие были распроданы на торгах в 1887 году и переделаны в новые изделия. Бриллиантовые браслеты являются единственными украшениями, оставшимся без изменений и в оригинальной коробке, в которой даже сохранились написанные потомками королевы ярлыки.

Браслеты Марии-Антуанетты / Getty Images

Приобрела эту пару браслетов 21-летняя королева в 1776 году за огромную на то время сумму в 250 тысяч ливров у ювелира Шарля Огюста Бемера. По словам графа Мерси д’Аржанто, посла Австрии во Франции и неофициального советника королевы, оплата за браслеты была внесена частями - изначально она дала за них аванс и некоторые драгоценные камни, а остальную сумму выплачивала деньгами, которые ей выдавал муж Людовик XVI. Полную стоимость украшений она выплачивала в течение шести лет.

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Сумма, которую Марии-Антуанетта потратила на украшения, была настолько велика, что сплетни донесли эту информации к ее матери в Вену. Она написала дочери письмо, в котором выразила свое недовольство ситуацией.

"Новости из Парижа говорят мне, что вы только что приобрели браслеты на 250 тысяч ливров и, таким образом, запустили свои финансы".

Браслеты Марии-Антуанетты / Getty Images

Браслеты были выполнены из 112 бриллиантов в довольно грубой (по сегодняшним меркам) огранке и инкрустированы в серебряный браслет с золотыми деталями. Самые большие драгоценные камни находятся в центре. Общий вес камней на украшениях, по данным аукционного дома, составляет от 140 до 150 карат. Особенностью браслетов было то, что их можно было трансформировать в чокер на шею.

Мария-Антуанетта / Getty Images

Эти два браслета были одними из любимых украшений королевы, и на многих портретах она изображена именно в них. Правда, иногда художники изображали больше ниток бриллиантов, чем было на самом деле.

После начала волнений среди народа в 1789 году Людовик XVI и Мария-Антуанетта вынуждены были покинуть Версаль и обосновались в Тюильри. Живя именно в этом дворце, королева упаковала свои драгоценности в сундук и отправила на хранение графу Мерси д’Аржанто в марте 1791 года, который покинул пост во Франции и занял новую должность в Брюсселе.

Мария-Антуанетта / Getty Images

11 января 1791 года он получил письмо, в котором Мария-Антуанетта его предупредила, что ему на хранение отправлен деревянный сундук. На протяжении нескольких лет граф хранил сундук, ни разу его не открыв. К сожалению, королеве больше не суждено было надеть свои украшения - 16 октября 1793 года ее казнили на гильотине. Сундук с ее драгоценностями был открыт через год по приказу императора Австрии Франциска II, чтобы провести опись того, что в нем было.

В 1796 году все украшения были переданы единственной выжившей дочери Мари-Антуанетты - Марии Терезе Французской. Наследница детей не имела, поэтому завещала все украшения племянникам.

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