Украшения, пережившие королеву: история бриллиантовых браслетов Марии-Антуанетты

9 ноября в Женеве аукционный дом Christie's выставит на продажу два уникальных украшения - бриллиантовые браслеты королевы Франции Марии-Антуанетты, супруги Людовика XVI. Оценочная стоимость этих ювелирных изделий - 3 миллиона 700 тысяч евро.
Парные браслеты уникальны тем, что состоят из невероятных бриллиантов, а также их когда-то носила на запястьях королева Франции. Но, начиная рассказ о Марии-Антуанетте, стоит понимать, что она непростая особа. До сих пор многие не могут определиться, кем точно была эта женщина - легкомысленной транжиркой или жертвой обстоятельств с трагичной судьбой. Однако сходятся все знатоки на одном - королева страстно любила ювелирные украшения и обзавелась немаленькой коллекцией, многие экземпляры которой на самом деле не могла себе позволить.
В первоначальном виде до наших дней дошли не все украшения Марии-Антуанетты, многие были распроданы на торгах в 1887 году и переделаны в новые изделия. Бриллиантовые браслеты являются единственными украшениями, оставшимся без изменений и в оригинальной коробке, в которой даже сохранились написанные потомками королевы ярлыки.
Приобрела эту пару браслетов 21-летняя королева в 1776 году за огромную на то время сумму в 250 тысяч ливров у ювелира Шарля Огюста Бемера. По словам графа Мерси д’Аржанто, посла Австрии во Франции и неофициального советника королевы, оплата за браслеты была внесена частями - изначально она дала за них аванс и некоторые драгоценные камни, а остальную сумму выплачивала деньгами, которые ей выдавал муж Людовик XVI. Полную стоимость украшений она выплачивала в течение шести лет.
Сумма, которую Марии-Антуанетта потратила на украшения, была настолько велика, что сплетни донесли эту информации к ее матери в Вену. Она написала дочери письмо, в котором выразила свое недовольство ситуацией.
"Новости из Парижа говорят мне, что вы только что приобрели браслеты на 250 тысяч ливров и, таким образом, запустили свои финансы".
Браслеты были выполнены из 112 бриллиантов в довольно грубой (по сегодняшним меркам) огранке и инкрустированы в серебряный браслет с золотыми деталями. Самые большие драгоценные камни находятся в центре. Общий вес камней на украшениях, по данным аукционного дома, составляет от 140 до 150 карат. Особенностью браслетов было то, что их можно было трансформировать в чокер на шею.
Эти два браслета были одними из любимых украшений королевы, и на многих портретах она изображена именно в них. Правда, иногда художники изображали больше ниток бриллиантов, чем было на самом деле.
После начала волнений среди народа в 1789 году Людовик XVI и Мария-Антуанетта вынуждены были покинуть Версаль и обосновались в Тюильри. Живя именно в этом дворце, королева упаковала свои драгоценности в сундук и отправила на хранение графу Мерси д’Аржанто в марте 1791 года, который покинул пост во Франции и занял новую должность в Брюсселе.
11 января 1791 года он получил письмо, в котором Мария-Антуанетта его предупредила, что ему на хранение отправлен деревянный сундук. На протяжении нескольких лет граф хранил сундук, ни разу его не открыв. К сожалению, королеве больше не суждено было надеть свои украшения - 16 октября 1793 года ее казнили на гильотине. Сундук с ее драгоценностями был открыт через год по приказу императора Австрии Франциска II, чтобы провести опись того, что в нем было.
В 1796 году все украшения были переданы единственной выжившей дочери Мари-Антуанетты - Марии Терезе Французской. Наследница детей не имела, поэтому завещала все украшения племянникам.
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