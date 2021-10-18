Украшения с королевской историей: любимые тиары герцогини Кембриджской

В британской королевской семье к украшениям относятся особенно трепетно. Большинство из них – это настоящая семейная реликвия, которая передается из поколения в поколение.

Кейт Миддлтон до того, как в 2011 году стала женой принца Уильяма, конечно, не могла похвастаться такими украшениями. Они стали доступны для нее уже в новой роли британской герцогини. Рассматриваем любимые тиары Кэтрин, в которых она часто появляется на публике.

Свадебная тиара Cartier Halo (или тиара "Нимб")

На самом деле Кейт Миддлтон мечтала надеть на свою свадьбу изящную цветочную тиару, но на королевской свадьбе действуют свои протоколы и правила, поэтому Кейт пришлось им следовать. 29 апреля 2011 года на венчании в Вестминстерском аббатстве Кэтрин появилась в тиаре Cartier Halo, которая состояла из 739 бриллиантов и 149 бриллиантов багетной огранки и была одолжена ей королевой Елизаветой II.

Тиара Halo, герцогиня Кембриджская / Getty Images

Тиара была создана в 1936 году по заказу короля Георга VI, он поручил Картье создать для своей супруги Елизаветы Боуз-Лайон нечто впечатляющее из бриллиантов и платины, которые он приобрел за три недели до того, как стал королем Великобритании. Но Елизавета, к удивлению, эту тиару практически не носила, ведь, став королевой-консортом, получила доступ к королевской сокровищнице и другим более изысканным украшениям.

В 1944 году тиару подарили на 18-летие старшей дочери принцессе Елизавете, главной наследнице трона. Принцесса никогда не носила эту тиару публично: эксперты считают, это связано с тем, что подарили ей украшение в послевоенное время и было неуместно носить такое украшение. Зато охотно одалживала ее своей младшей сестре Маргарет и дочери – принцессе Анне, которая появлялась в тиаре на публике в 70-х годах.

Тиара Halo, принцесса Маргарет / Getty Images

Тиара "Узелки любви"

Эту тиару часто называют "Кембриджская тиара", ведь герцогиня Кэтрин была первой, кто в 2015 году надел эту тиару после того, как ее носила ее свекровь принцесса Уэльская Диана.

Тиара "Узелки любви", принцесса Диана / Getty Images

Украшение было создано для бабушки королевы Елизаветы II – Марии Текской (королевы Марии, супруги короля Георга V), в 1914 году. Ее создал Дом Garrard из жемчуга и бриллиантов, которые ранее принадлежали королевской семье. Мария смоделировала головной убор своей бабушки принцессы Августы Гессенской, оригинальную Кембриджскую тиару с узлом влюбленных, которая в настоящее время находится в неизвестной частной коллекции. По словам придворного ювелира, когда королева Мария заказала украшение, она пожертвовала для его изготовления тиару из своей собственной коллекции ювелирных украшений – тиару леди Англии. После смерти королевы Марии в 1953 году тиара перешла в наследство ее внучке королеве Елизавете II, она надевала тиару всего несколько раз в 50-х годах. В 1981 году королева Елизавета II одолжила тиару "Узелки любви" на свадьбу Дианы Спенсер и своего старшего сына принца Чарльза. Но Диана решила надеть на свадебное торжество фамильную тиару Спенсер, которая являлась семейной реликвией. Однако несмотря на это Диана любила тиару "Узелки любви" и часто ее надевала, хотя неоднократно жаловалась, что диадема такая тяжелая, что от нее болит голова. Когда Диана и Чарльз развелись в 1996 году тиара вернулась королеве Елизавете II.

Тиара "Узелки любви", герцогиня Кембриджская / Getty Images

Кэтрин, герцогиня Кембриджская, носит тиару с 2015 года, а в первые появилась в ней на приеме в Букингемском дворце.

Тиара "Цветок лотоса"

Первой обладательницей этой интересной тиары была Елизавета Боуз-Лайон – супруга короля Георга VI и мать принцесс Елизаветы и Маргарет.

Тиара "Цветок лотоса", Елизавета Боуз-Лайон / Getty Images

Название тиара получила от элементов цветка лотоса (или листка папируса), которые доминируют в этом ювелирном изделии. Тиара была сделана из ожерелья из бриллиантов и жемчуга, которое было подарено Елизавете мужем, а он в свою очередь купил его в ювелирном Доме Garrard. Елизавета решила, что хочет разобрать это колье и сделать из него тиару. Это произошло всего спустя шесть месяцев после того, как она получила ожерелье в подарок.

Тиара, которую создавали также в Garrard, получилась красивой, была названа "Цветок лотоса" и очень полюбилась королеве Елизавете. В ней она появилась на портретах, выпущенных к коронации Георга VI в 1937 году. Спустя двадцать лет королева-мать передала эту тиару в подарок своей младшей дочери принцессе Маргарет. Принцесса одолжила эту тиару своей невестке Серене Стэнхоуп в день свадьбы с сыном Маргарет Дэвидом Армстронг-Джонсом в 1993 году.

Свадьба Дэвида Армстронг-Джонса, сын принцессы Маргарет и Серены Алейн Стэнхоуп / Getty Images

После смерти принцессы Маргарет в 2002 году тиара вернулась в королевскую коллекцию, и следующее ее появление на публике случилось в 2013 году. В тиаре "Цветок лотоса" появилась на публике герцогиня Кембриджская Кэтрин.

Тиара "Цветок лотоса", герцогиня Кембриджская / Getty Images

Тогда многие подумали, что такая легкая и цветочная тиара станет любимой для герцогини, что, в принципе, и произошло. Кейт надевала тиару повторно на государственный банкет в честь первой четы Китая в 2015 году и, уверены, еще не раз появится в ней на банкетах, как только такой формат мероприятий вернется в привычный для королевской семьи режим.

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