Улыбка у нее не изменилась: как сейчас выглядит мама из фильма "Один дома" - 70-летняя Кэтрин О’Хара

Она - актриса с потрясающей карьерой, но многие из нас помнят ее по главному рождественскому фильму всех времен.

Кэтрин О’Харе сейчас 70 лет и одним из самых узнаваемых в ее карьере стал фильм 1990 года "Один дома". В этой семейной комедии она сыграла добрую и трогательную роль - маму маленького мальчика, который случайно сам остается дома на Рождество.

Однако это был не единственный проект актрисы. Кэтрин начала сниматься в кино еще в 80-х годах и одной из ее известных работ того времени была картина "Битлджюс". Затем в 90-х она снималась во многих комедиях и семейных фильмах идеально демонстрируя свой талант комедийной актрисы.

Увидеть Кэтрин О’Хару можно было также в сериалах на телевидении, а американцы могли также слышать ее голос во многих мультфильмах - она озвучивала персонажей. Если посмотреть перечень всех ролей Кэтрин - он действительно впечатляет.

Кэтрин О’Хара / Фото: Getty Images

В общем актриса активно работала в сфере кинематографа и озвучивания на протяжении более 40 лет. Особый прорыв в ее карьере случился еще раз в 2015 году - она снялась в сериале "Шиттс Крик", который принес ей огромное количество наград, среди которых "Эмми" и "Золотой глобус". Также в 2024 году она вернулась к своей роли в фильме "Битлджюс" Тима Бертона.

Кэтрин О’Хара / Фото: Getty Images

В свои 70 лет актриса уже немного изменилась, но все же всегда выглядит такой же веселой и улыбчивой. Также нельзя не отметить ее любовь к красивым платьям и красивой вышивке на нарядах.

Кэтрин О’Хара / Фото: Associated Press

Кэтрин О’Хара / Фото: Associated Press

Кэтрин О’Хара / Фото: Associated Press

Кэтрин О’Хара / Фото: Associated Press

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