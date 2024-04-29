Уме Турман - 54 года: 5 культовых образов звезды в кино

29 апреля голливудская актриса Ума Турман празднует свой день рождения, актрисе исполняется 54 года. За свою многолетнюю кинокарьеру звезда воплощала самые разные роли и образы, которые прочно запечатлелись в памяти зрителей и стали культовыми.

Поэтому мы собрали для вас топ-5 ярких образов, воплощенных Умой.

МИЯ УОЛЛЕС, "КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО"

Многие помнят образ Умы в этом фильме: каре, черные брюки, классическая белая удлиненная рубашка и конечно же сигарета. Этот образ нельзя спутать ни с чем.

Хотя этот костюм и кажется простым, но таит в себе немало интересного, например, то, что из-за высокого роста Умы и малого бюджета картины художник по костюмам Бетси Гайман вынуждена была импровизировать, поэтому укоротила штаны героини, которые и так были коротки для актрисы.

АЙРИН КАССИНИ, "ГАТТАКА"

Образ Айрин - это необычайная изысканность, которая соединила в себе стиль 30-х и 90-х годов. Именно образ этой героини закрепил за Умой звание иконы стиля.

ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ, "БЭТМЕН И РОБИН"

Еще один популярный образ Умы, который любят повторять на Хэллоуин. Ядовитый Плющ - персонаж вселенной DC Comics, которая готова убить за срезанный бутон розы.

БЕАТРИКС КИДДО, "УБИТЬ БИЛЛА"

Это одна из самых известных ролей актрисы и самый узнаваемый ее образ. Также именно этот костюм является одним из любимых образов косплееров.

Но если погрузиться в детали его создания, то здесь не обошлось без фантазии самого Тарантино. Именно желтый костюм, в котором героиня Умы Турман размахивает мечом - это полностью скопированный костюм актера Брюса Ли, в котором он сыграл в своем последнем фильме "Игра смерти".

ВЕНЕРА, "ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЮНХАУЗЕНА"

Также культовым стал образ совсем юной Умы, которая снялась в фильме "Приключения барона Мюнхаузена" и воплотила Венеру Боттичелли. Именно для этой роли 18-летняя девушка впервые сыграла обнаженной.

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