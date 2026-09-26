Уменьшение груди: почему на это решились Кристина Риччи, Куин Латифа и другие звезды

Кристина Риччи / © Associated Press

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Редукционная маммопластика или операция по уменьшению груди, становится всё более популярной. По данным Американского общества пластических хирургов, в 2025 году в США, например, было проведено 76 040 таких операций — на 7% больше, чем годом ранее. А по сравнению с 2019–2022 годами количество процедур выросло на 54%.

Причины бывают самыми разными. Большой бюст может вызывать боль в спине, шее и плечах, оставлять глубокие следы от бретелек, затруднять занятия спортом и создавать проблемы с подбором хорошо сидящей одежды. В то же время некоторые женщины просто хотят меньший размер, и это тоже вполне самостоятельная причина.

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Кристина Риччи

Кристина Риччи / © Associated Press

Кристина Риччи сделала операцию в 19 лет, когда переходила от детских ролей к взрослым и всё сильнее ощущала нежелательное внимание к своему телу. В интервью актриса откровенно говорила, что ей было неприятно, когда люди обсуждали её грудь и сексуализировали её внешность.

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Точных цифр «до» и «после» Риччи не называла. Для неё было важно другое — перестать чувствовать себя некомфортно из-за внимания к собственному телу.

Мари Осмонд

Мари Осмонд / © Associated Press

Мари Осмонд в свое время носила размер E и с юмором вспоминала, что во время выступлений люди часто обращали внимание совсем не на то, что она хотела показать на сцене. Однако за шутками скрывалась вполне практическая причина: большой бюст доставлял ей боль в спине.

Именно сочетание физического дискомфорта и нежелательного внимания в конечном итоге подтолкнуло певицу к операции.

Джанин Гарофало

Джанин Гарофало / © Associated Press

Актриса Джанин Гарофало ещё до того, как попала в Голливуд, знала, что хочет уменьшить грудь. По её словам, она годами пыталась её скрывать, а во время учёбы в колледже наконец решила сделать операцию.

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Её история демонстрирует ещё одну важную сторону редукционной маммопластики: иногда у женщины нет серьёзных медицинских проблем, но она просто никогда не чувствовала себя комфортно со своими пропорциями.

Куин Латифа

Квин Латифа / © Associated Press

После того как Куин Латифа похудела примерно на 11 кг, она заметила, что грудь практически не изменилась. При этом большой бюст уже вызывал боль в спине и плечах.

В 2003 году она сделала операцию, уменьшив размер примерно с E/F до DD. Правда, позже она шутила, что врачи могли бы оставить чуть больше объёма.

Эмбер Роуз

Эмбер Роуз / © Associated Press

Эмбер Роуз почти три года колебалась насчет операции. Её размер 80H вызывал боли в спине и мешал заниматься спортом. В то же время модель боялась, что после уменьшения груди будет чувствовать себя менее сексуальной.

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В конце концов боль взяла верх над сомнениями. После операции в 2018 году Роуз особенно радовалась самым простым вещам, например возможности надеть топ на тонких бретелях и не думать постоянно о бюстгальтере. Для неё это стало ощущением свободы, которого раньше не хватало.

Стасси Шредер

Стасси Шредер / © Associated Press

Стасси Шредер сделала уменьшение и подтяжку груди в 2015 году. Она неоднократно называла эту операцию одним из лучших решений в своей жизни.

Однако особенно показательным стало её отношение к шрамам. Шредер не пыталась скрывать следы операции на фотографиях, даже просила не ретушировать их. Впоследствии она сама публиковала снимки шрамов и показывала, что после пластической операции тело не обязательно должно иметь «идеальный» вид без каких-либо следов вмешательства.

Солейл Мун Фрай

Солейл Мун Фрай / © Associated Press

Звезда Солейл Мун Фрай сделала операцию по уменьшению груди в 16 лет. Большой бюст уже вызывал проблемы со спиной и плечами, а бретели оставляли заметные вмятины.

Однако дело было не только в физическом дискомфорте. Фрай рассказывала, что из-за груди чувствовала себя неуверенно и испытывала трудности при обычных объятиях.

Ариэль Уинтер

Ариэль Винтер / © Associated Press

В подростковом возрасте у Ариэль был размер 70F при росте около 155 см. Из-за этого она испытывала боли в спине и шее и не могла долго стоять без дискомфорта. В 17 лет актриса сделала операцию, после которой её размер увеличился примерно до 75D.

Уинтер подчеркнула, что сделала это для себя. По её словам, после операции стало гораздо проще выбирать одежду и чувствовать себя уверенно не только внешне, но и физически.

Что на самом деле происходит во время операции

Редукционная маммопластика предполагает удаление избытка жировой ткани, кожи и части ткани молочной железы с последующим формированием новой формы. Сосок и ареолу обычно перемещают выше, а тип разрезов зависит от анатомии пациентки и объема операции.

Пластические хирурги подчеркивают, что операцию не стоит планировать исключительно по принципу «хочу определенный размер чашки». Размер бюстгальтера не является точной медицинской величиной, ведь он варьируется в зависимости от бренда и объема под грудью. Врач оценивает пропорции тела, объем груди, рост, вес и физические симптомы.

Облегчение состояния после операции

Уменьшение груди может помочь избавиться от болей в спине, шее и плечах, а также облегчить физическую активность, сон и повседневную жизнь. В то же время это всё же хирургическое вмешательство, поэтому вначале отеки, синяки и боль являются нормальным явлением.

Сроки восстановления индивидуальны. Некоторые пациентки могут вернуться к офисной работе примерно через неделю, но физические нагрузки вводят постепенно. Окончательная форма груди также формируется не сразу: отек спадает, а рубцы меняются в течение последующих месяцев.

И да, шрамы остаются. В зависимости от техники они могут проходить вокруг ареолы, вертикально вниз и, при значительном уменьшении, вдоль складки под грудью. Со временем они обычно становятся менее заметными, но полностью исчезнуть не могут.

Истории знаменитостей наглядно демонстрируют, что не существует единственной причины для уменьшения груди. Для кого-то это способ избавиться от хронической боли, для кого-то — возможность более свободно заниматься спортом, носить понравившуюся одежду или просто чувствовать себя комфортнее в собственном теле.

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