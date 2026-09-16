Умер легендарный дизайнер Боб Маки, который одевал Шер, Мадонну и других голливудских звезд

Боб Маки / © Associated Press

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Боб Маки — легендарный американский модельер и костюмер, который своими смелыми, блестящими и нередко провокационными творениями определял эстетику голливудского гламура на протяжении десятилетий, — скончался в возрасте 87 лет.

О его смерти сообщили на официальных страницах дизайнера в социальных сетях.

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«Он прожил свои 87 лет на полную, осуществив мечту стать модельером и костюмером — именно этого он всегда хотел. Его гениальность и необыкновенные творения будут жить вечно и впредь дарить этому миру красоту», — говорится в сообщении.

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На протяжении своей карьеры Маки вполне заслуженно получил прозвище «дизайнер звёзд», ведь его невероятные и гламурные творения носили такие легенды шоу-бизнеса, как Шер, Мадонна, Барбра Стрейзанд, Дайана Росс и Шэрон Стоун, но также он создавал сценические костюмы для многих других звезд театра, кабаре и певиц. Многие творения дизайнера появлялись и в кино.

Боб Маки, 2026 год / © Associated Press

Однако особое место в его карьере занимало сотрудничество с Шер, которое длилось десятилетиями. Маки создал для певицы одни из самых узнаваемых образов, которые зачастую опережали своё время, ведь были выполнены из прозрачных материалов, перьев и страз. Благодаря ему на сцене Шер не выглядела как обычная голливудская звезда, поскольку носила откровенные платья, огромные головные уборы с перьями, драматичные комбинезоны.

Певица Боб Маки в платье от Боба Маки / © Associated Press

Маки также был связан с одним из самых известных образов XX века — легендарным «голым» платьем Мэрилин Монро. Когда в 1962 году актриса спела со сцены президенту Джону Ф. Кеннеди «Happy Birthday», она появилась в платье, созданном дизайнером Жаном Луи, а молодой Боб Маки, который в то время работал художником-иллюстратором костюмов, нарисовал оригинальный эскиз этого ныне культового наряда, который выставлен в музее. Также Маки разработал свадебное платье для певицы Даяны Росс.

При создании своих платьев Маки не стремился сделать своих клиенток незаметными, а наоборот — хотел, чтобы их было невозможно не заметить. Лелетки и роскошный декор прочно ассоциировались с его творчеством.

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Боб Маки позирует с двумя своими нарядами для Шер: ярко-красным атласным платьем 1975 года и комбинезоном, который певица носила в период с 1971 по 1976 год / © Associated Press

Творчество Маки принесло ему немало важнейших профессиональных наград, в частности, он девять раз получал премию «Эмми» и был лауреатом премии «Тони», а также трижды номинировался на «Оскар» за лучшую работу художника по костюмам. В 2002 году его включили в Зал славы Американской академии телевизионных искусств и наук.

Джоан Коллинз в гламурном платье с звёздами от Боба Маки, 1989 год / © Getty Images

Энн-Маргрет в золотом платье от Боба Маки, 1980 год / © Getty Images

Шер в прозрачном платье от Боба Маки, 1974 год / © Getty Images

Мадонна в платье от Боба Маки, 1991 год / © Getty Images

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