В 52 года снова на свидание: модель Тайра Бэнкс подтвердила расставание после 7 лет отношений и удивила своими планами

Тайра Бэнкс / © Associated Press

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Кто сказал, что после 50 лет начинать всё сначала уже поздно. Тайра Бэнкс готова доказать обратное. Бывшая ведущая шоу «America’s Next Top Model» официально подтвердила, что снова осталась одна, и призналась, что новый этап жизни её совсем не пугает, об этом сообщило издание Hello!.

Тайра Бэнкс / © Associated Press

Об изменениях в личной жизни знаменитость рассказала в эфире нью-йоркской радиостанции Hot 97, а затем подтвердила эту информацию 12 ноября 2026 года.

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На вопрос о возвращении в мир свиданий Тайра ответила с присущим ей юмором. Оказалось, что она уже готова знакомиться с новыми мужчинами, однако не слишком хорошо ориентируется в современных приложениях для знакомств.

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«Что, черт возьми, такое Raya?» — пошутила модель, имея в виду популярную среди знаменитостей платформу для знакомств. При этом она добавила, что ей приятно снова быть одинокой, ведь такого опыта у нее давно не было.

7 лет вместе и новое начало

Тайра Бэнкс / © Associated Press

Тайра Бэнкс и канадский бизнесмен Луи Бельанже-Мартен начали встречаться примерно в 2018–2019 годах. Пара не особо афишировала свой роман, хотя иногда появлялась вместе на светских мероприятиях.

Последний раз их сфотографировали вместе в апреле 2025 года в Лос-Анджелесе. Позже Луи также жил с Тайрой и её сыном Йорком в Австралии, где модель развивала свой бизнес по производству мороженого. Когда именно закончились отношения и что стало причиной разрыва, Бэнкс не рассказала.

Никогда не поздно начать сначала

Тайра Бэнкс / © Associated Press

Сегодня Тайра настроена оптимистично смотреть в будущее. Она признается, что раньше чувствовала себя вполне счастливой, потому что была сосредоточена на семье: у неё есть мама, сын и всё необходимое для комфортной жизни.

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«Никогда не поздно начать сначала» — подчеркивает модель, говоря о новом этапе своей жизни.

Похоже, Тайра Бэнкс не собирается воспринимать одиночество как повод для грусти. Наоборот, в 52 года она позволяет себе новые знакомства, романтические приключения и возможность вновь влюбиться.

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