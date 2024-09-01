В белом платье с цветами и в тиаре: каким был свадебный образ принцессы Марты Луизы

Старшая дочь короля Харальда V, связала себя узами брака в субботу с американским самопровозглашенным шаманом Дуреком Верреттом. Он стал ее вторым мужем.

На свадьбе присутствовали члены королевской семьи Норвегии, в том числе родители невесты, король Харальд V и королева Соня. Младший брат принцессы Марты Луизы, кронпринц Хокон, вместе со своей женой, кронпринцессой Метте-Марит, и их двумя детьми, принцессой Ингрид Александрой и принцем Сверре Магнусом.

Эксклюзивно освещал свадьбу журнал Hello!. 52-летняя невеста шла под венец в белом платье без рукавов и с цветочной аппликацией от Tina Steffenakk Hermansen со шлейфом длиной 3,5 метра и в тиаре, которую ей на 18-летие преподнес ее дед – король Улаф. Она распутила волосы, сделала макияж, надела жемчужные серьги и лаконичное бриллиантовое колье на шею, а на запястье у нее был золотой браслет. Жених был в сшитом на заказ смокинге с золотой монограммой на рукаве и брюках с золотым поясом-кушаком и галстуком-узлом.

Свадьба принцессы Марты Луизы и Дурека Верретта / Фото: Getty Images

В Instagram норвежская королевская семья поделились снимком со свадьбы. Трое дочерей Марты Луизы - Мод, Лии и Эмма – были в нежных сатиновых платьях кремового оттенка, а подружки невесты облачились в розовые наряды.

Свадебные торжества продолжались три дня. Кроме самой свадебной церемонии и банкета молодожены устроили прогулку на лодке по Гейрангер-фьорду до деревни Гейрангер и предсвадебную вечеринку в латиноамериканском стиле в отеле Union.

Свадьба принцессы Марты Луизы и Дурека Верретта / Фото: Getty Images

Накануне свадьбы Марта Луиза сказала: "Я решила больше не выходить замуж. Но после встречи с Дуреком в 2018 году я изменила свое решение".

Свадьба принцессы Марты Луизы и Дурека Верретта / Фото: Getty Images

Напомним, ее первым мужем был писатель Ари Бен. 25 декабря 2019 года Бен покончил с собой из-за проблем, вызванных алкоголизмом и расстройствами психического здоровья.

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