В черном костюме с белым воротником: вспоминаем свадебный образ Мэрилин Монро c Джо Ди Маджо

Они поженились 71 год тому назад, но брак не был долгим.

Звезда 60-х - актриса Мэрилин Монро - была замужем три раза. Вторым ее мужем стал бейсболист Джо Ди Маджо. Они познакомились в 1952 году на свидании вслепую в Лос-Анджелесе, а 14 января 1954 года поженились.

Мэрилин Монро и Джо Ди Маджо / Фото: Getty Images

У них была тихая церемония в мэрии в Сан-Франциско, а затем они немного попозировали на ступенях церкви Святых Петра и Павла для фото, однако церковная служба не проводилась, поскольку оба ранее развелись: Ди Маджио со своей первой женой Дороти Арнольд в 1944 году, а Монро с соседом детства Джеймсом Догерти в 1946 году. Мэрилин на роспись пришла в черном костюме с коротким жакетом и юбкой-карандашом.

По словам самой Монро, Ди Маджио придумал сценарий свадьбы в последнюю минуту и он подходил под их графики.

"У тебя столько проблем со студией и ты не работаешь, так почему бы нам не пожениться прямо сейчас? Мне в любом случае нужно ехать в Японию по делам, связанным с бейсболом, и мы могли бы устроить из поездки медовый месяц", - вспоминает Монро слова Ди Маджио. "И вот мы поженились и отправились в Японию в медовый месяц", - говорила она.

Мэрилин Монро и Джо Ди Маджо в день свадьбы / Фото: Associated Press

Однако в Японию пара полетела не сразу. После росписи они провели время в Калифорнии в горном домике адвоката Монро Ллойда Райта, а затем уже в конце месяца полетели в Азию.

Мэрилин Монро и Джо Ди Маджо в день свадьбы / Фото: Associated Press

С самого начала брак пары был под угрозой. Во время медового месяца Мэрилин попросили отправиться в Корею, чтобы выступить перед американскими войсками, размещенными там. Ди Маджио остался в Японии. Вернувшись в Америку, пара стремилась к нормальной жизни, но нестабильность карьеры Монро, а также ревность Джо и его вмешательство в ее профессиональные переговоры по контракту и выбор ролей начали раздражать актрису и это повлияло на брак. Монро и Ди Маджио развелись после девяти месяцев брака.

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