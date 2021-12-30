В черном мини-платье и с портупеей: дочь Оли Поляковой поздравила читателей ТСН.ua с Новым годом

В черном мини-платье и с портупеей: дочь Оли Поляковой поздравила читателей ТСН.ua с Новым годом

Мы продолжаем публиковать новогодние звездные видеопоздравления.

Старшая дочь Оли Поляковой – 16-летняя Маша Полякова – записала для читателей ТСН.ua видеопоздравление с Новым годом.

Девочка пожелала всем успехов в делах и целях.

"Читатели ТСН.ua, я поздравляю вас с Новым годом! Желаю успехов в вашем труде! Желаю всего лучшего! И достижения своих целей!" – пожелала Маша.

Дочь Оли Поляковой поздравила читателей ТСН.ua с Новым годом

На видео девочка появилась в стильном образе total black. На ней было короткое платье с рюшами, портупея-ремень из эко-кожи, капроновые колготки и ботфорты на грубой подошве. Лук она дополнила рюкзаком в стиле панк – в виде большого медведя с изображением скелета.

Маша Полякова / Алина Онопа, ТСН.ua

Маша Полякова / Алина Онопа, ТСН.ua

Маша сделала себе волнистую укладку и макияж с акцентом на черных стрелках. Шею она украсила широкой серебристой цепью, а руки – браслетами и кольцами.

Маша Полякова / Алина Онопа, ТСН.ua

Напомним, новогоднее видеопоздравление записали также Александр Пономарев, Сергей Бабкин, Санта Димопулос, Ирина Федишин, Джамала, Олег Скрипка, Павел Зибров, Настя Каменских, Анна Добрыднева, Екатерина Бужинская, группа KADNAY и Мила Кузнецова.

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