В чём секрет молодости Сандры Буллок: её необычная привычка вызвала ажиотаж в сети

Сандра Буллок / © Getty Images

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Пока поклонники готовятся к просмотру нового фильма «Практическая магия 2», в соцсетях не утихают обсуждения того, как Сандре Буллок удается выглядеть так молодо в 62 года, об этом рассказало издание HELLO!. Сама же актриса неоднократно говорила, что не ищет волшебных средств и не полагается только на косметику. Её секрет — дисциплина, движение и здоровый баланс без жёстких запретов.

Сандра Баллок и Николь Кидман / © Associated Press

Спорт

Сандра признается, что больше всего любит разнообразие в тренировках. В разные периоды она сочетала пилатес, кикбоксинг, силовые упражнения, бег и велосипед. Если у нее есть возможность тренироваться каждый день, она этим и занимается. В то же время Сандра честно признает, что иногда позволяет себе сделать перерыв на неделю или даже две, и шутит, что так много разговаривает, что это тоже сжигает калории.

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Ее бывшая тренер Симон Де Ла Рю рассказывала, что Сандра тренировалась примерно по часу шесть дней в неделю. Тренировки состояли из кардионагрузок, а именно танцев, прыжков на скакалке или мини-батуте, которые чередовались с интенсивными силовыми упражнениями для различных групп мышц. По словам коллег со съемочной площадки, актриса часто приезжала на работу уже после утренней тренировки.

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Питание

Не менее ответственно Сандра относится и к своему рациону. Она заранее планирует меню на неделю, составляет список блюд и старается, чтобы в ежедневном рационе было больше простых и питательных продуктов.

Среди её любимых блюд — бурый рис, чёрная фасоль и овощи, приготовленные на пару. Такой рацион обеспечивает организм клетчаткой, сложными углеводами, растительным белком и помогает дольше сохранять чувство сытости.

«Свободный» день

Сандра Баллок / © Associated Press

Несмотря на любовь к здоровому образу жизни, Сандра Буллок не верит в строгие запреты. Зато она уже много лет придерживается правила одного «выходного» дня в неделю. Обычно он начинается в пятницу вечером и длится до субботы вечера. Именно тогда актриса позволяет себе всё, чего захотелось в течение недели.

Среди её самых любимых «запретных» лакомств — пончики, сырое тесто для печенья и тёмный шоколад с беконом. Именно эта необычная гастрономическая комбинация больше всего удивляет поклонников, но Сандра убеждена, что при отсутствии постоянных запретов гораздо легче придерживаться здоровых привычек в повседневной жизни.

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Философия актрисы проста, не нужно каждый день быть идеальной. Регулярные занятия спортом, сбалансированное питание и продуманное планирование рациона создают основу, а небольшие гастрономические удовольствия помогают избежать срывов и сделать здоровый образ жизни комфортным. Именно поэтому, в свои 62 года, Сандра не боится иногда съесть десерт или другое любимое блюдо без чувства вины и жестких ограничений.

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