В цветочном наряде, меховых туфлях и с сумкой-собакой: стильная Елена Лавренюк на премьере фильма "Крашанка"

Украинская актриса продемонстрировала эффектный лук на ивенте.
Елена Лавренюк посетила допремьерный показ украинской семейной комедии "Крашанка", который прошел в Киеве.
Актриса появилась на мероприятии в стильном образе. На ней был белый наряд с милым цветочным принтом, состоявший из блузки, юбки миди и жакета с темными пуговицами.
Аутфит Елена дополнила романтичными белыми носками с рюшами, светлыми меховыми туфлями и экстравагантной сумочкой в виде собаки.
Лавренюк сделала аккуратную укладку, макияж в нежных оттенках и красный маникюр.
Напомним, на премьере фильма "Крашанка" побывали также Станислав Боклан, Олеся Жураковская, Даша Легейда и другие.
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