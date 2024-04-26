В цветочном наряде, меховых туфлях и с сумкой-собакой: стильная Елена Лавренюк на премьере фильма "Крашанка"

Елена Лавренюк посетила допремьерный показ украинской семейной комедии "Крашанка", который прошел в Киеве.

Актриса появилась на мероприятии в стильном образе. На ней был белый наряд с милым цветочным принтом, состоявший из блузки, юбки миди и жакета с темными пуговицами.

Фото Кирилл Авраменко

Аутфит Елена дополнила романтичными белыми носками с рюшами, светлыми меховыми туфлями и экстравагантной сумочкой в виде собаки.

Лавренюк сделала аккуратную укладку, макияж в нежных оттенках и красный маникюр.

Напомним, на премьере фильма "Крашанка" побывали также Станислав Боклан, Олеся Жураковская, Даша Легейда и другие.

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