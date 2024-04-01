В это трудно поверить: известные личности, которым в 2024-м исполняется 60 лет

В этой подборке вы найдете знаменитостей, которые родились в 1964 году и поэтому в 2024-м им исполняется (или уже исполнилось) 60 лет.
Киану Ривз
День рождения - 2 сентября
Сандра Буллок
День рождения - 26 июля
Кортни Кокс
День рождения - 15 июня
Николас Кейдж
День рождения - 7 января
Кортни Лав
День рождения - 9 июля
Моника Беллуччи
День рождения - 30 сентября
Тери Хэтчер
День рождения - 8 декабря
Калиста Флокхарт
День рождения - 11 ноября
Деби Мейзар
День рождения - 13 августа
Клайв Оуэн
День рождения - 3 октября
Джефф Безос
День рождения - 12 января
Мишель Обама
День рождения - 17 января
Рассел Кроу
День рождения - 7 апреля
Камала Харрис
День рождения - 20 октября
Ленни Кравиц
День рождения - 26 мая
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