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В это трудно поверить: известные личности, которым в 2024-м исполняется 60 лет

В это трудно поверить: известные личности, которым в 2024-м исполняется 60 лет

Фото: Getty Images, Associated Press

В этой подборке вы найдете знаменитостей, которые родились в 1964 году и поэтому в 2024-м им исполняется (или уже исполнилось) 60 лет.

Киану Ривз

День рождения - 2 сентября

Киану Ривз / © Getty Images
Киану Ривз / Фото: Getty Images

Сандра Буллок

День рождения - 26 июля

© Getty Images
Фото: Getty Images

Кортни Кокс

День рождения - 15 июня

Кортни Кокс / © Associated Press
Кортни Кокс / Фото: Associated Press

Николас Кейдж

День рождения - 7 января

Николас Кейдж / © Associated Press
Николас Кейдж / Фото: Associated Press

Кортни Лав

День рождения - 9 июля

Кортни Лав / © Getty Images
Кортни Лав / Фото: Getty Images

Моника Беллуччи

День рождения - 30 сентября

Моника Беллуччи / © Getty Images
Моника Беллуччи / Фото: Getty Images

Тери Хэтчер

День рождения - 8 декабря

Тери Хэтчер / © Associated Press
Тери Хэтчер / Фото: Associated Press

Калиста Флокхарт

День рождения - 11 ноября

Калиста Флокхарт и Харрисон Форд / © Associated Press
Калиста Флокхарт и Харрисон Форд / Фото: Associated Press

Деби Мейзар

День рождения - 13 августа

Деби Мейзар / © Associated Press
Деби Мейзар / Фото: Associated Press

Клайв Оуэн

День рождения - 3 октября

Клайв Оуэн / © Associated Press
Клайв Оуэн / Фото: Associated Press

Джефф Безос

День рождения - 12 января

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Associated Press
Лорен Санчес и Джефф Безос / Фото: Associated Press

Мишель Обама

День рождения - 17 января

Мишель Обама / © Getty Images
Мишель Обама / Фото: Getty Images

Рассел Кроу

День рождения - 7 апреля

© Associated Press
Фото: Associated Press

Камала Харрис

День рождения - 20 октября

Камала Харрис / © Getty Images
Камала Харрис / Фото: Getty Images

Ленни Кравиц

День рождения - 26 мая

Ленни Кравиц / © Associated Press
Ленни Кравиц / Фото: Associated Press

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