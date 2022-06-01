В корсете танцовщицы и на розовом слоне: история редких архивных фото Мэрилин Монро

Эти кадры были сделаны в обычной жизни во время одной из примерок актрисы для грядущего шоу.

Мэрилин Монро была одной из самых известных женщин своего времени, эффектной красавицей и иконой стиля. Она снималась в кино и участвовала в различных мероприятиях, одним из которых и стало благотворительное цирковое представление весной 1955 году. Проводилось шоу в Нью-Йорке, на знаменитом крытом стадионе Madison Square Garden.

Шоу организовали, чтобы поддержать Фонд артрита и ревматизма, организаторами выступили Ringling Brothers и Barnum & Bailey Circus. Монро появилась тогда в эффектном образе - черном корсетном боди танцовщицы кабаре. Наряд был создан из тафты цвета слоновой кости с полосами из черной бархатной ленты, украшали его стразы, каплевидный жемчуг, искусственные бриллианты и пайетки. Сзади костюма был прикреплен огромный полосатый бант, тянущийся шлейфом, который обрамляли светлые страусиные перья.

Наряд был полностью расшит блестками, чтобы добавить выступлению эффектности, ведь под прожекторами Madison Square Garden Мэрилин невероятно в нем сияла. Она появилась на арене в своем наряде, сидя на слоне, который, по ее же идее, был полностью выкрашен в розовый цвет.

Мэрилин Монро на слоне / Фото: Getty Images

Но согласилась суперзвезда поучаствовать в шоу не только из альтруистских соображений. В тот вечер она и ее друг Милтон Грин планировали объявить о создании Marilyn Monroe Productions - их собственной продюсерской компании. Они задумали это событие как ее новое появление на большой сцене после разрекламированного развода с бейсболистом Джо Ди Маджио и скандального ухода из киностудии Fox. Поэтому они считали, что подобное эффектное появление сыграет на руку Мэрилин.

Фотографии, которые сохранились с того вечера, тоже были сделаны не просто так. Их заказал журнал Redbook в марте 1955 года для истории, которая будет показывать Монро через ее распорядок дня. Снимки должны были быть живыми и снятыми без вспышки и при обычном освещении.

Мэрилин Монро на примерке костюма / Фото: Getty Images

Наняли для этой работы молодого фотографа Эда Файнгерша. Он снимал актрису с 24 по 30 марта 1955 года. Кадры в корсете для выступления были сделаны на примерке.

Эд Файнгерш сделал селфи с Мэрилин Монро / Фото: Getty Images

В 1987 году, через 26 лет после смерти Эда Файнгерша, американский коллекционер фотографий Майкл Окс обнаружил тайник с несколькими рулонами негативов, на которых были неопубликованные ранее снимки Мэрилин Монро. Они включали и съемку по заказу Redbook для публикации. Как Окс заполучил снимки, история умалчивает, но они были включены в его личный архив, который в 2007 году он продал компании Getty Images за сумму, которая не разглашается.

Мэрилин Монро на примерке костюма / Фото: Getty Images

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