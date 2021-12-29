В наряде с сексуальным декольте: модель с 15 размером груди поздравила читателей ТСН.ua с Новым годом

Редакция Леди.ТСН.ua продолжает публиковать новогодние звездные видеопоздравления.

Украинская модель plus-size с 15-м размером груди – Мила Кузнецова, записала для читателей ТСН.ua видеопоздравление с грядущим Новым годом.

Модель пожелала здоровья, счастья и большой любви.

"Уважаемые читатели ТСН.ua, поздравляю вас с грядущим Новым годом! Желаю счастья, здоровья, мира, согласия и большой любви", — пожелала Мила.

Украинская модель plus-size поздравила читателей ТСН.ua с наступающим Новым годом

Обладательница самой большой натуральной груди в Украине на видео предстала в наряде цвета хаки с сексуальным декольте, которое идеально подчеркнуло ее пышную грудь.

Напомним, новогоднее видеопоздравление записали также Александр Пономарев, Сергей Бабкин, Санта Димопулос, Ирина Федишин, Джамала, Олег Скрипка, Павел Зибров, Настя Каменских, Анна Добрыднева, Екатерина Бужинская и группа KADNAY.

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