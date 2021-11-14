В ожидании трона: каким будет правление принца Чарльза – главного наследника Елизаветы II

14 ноября 2021 года принц Уэльский Чарльз празднует 73-летие.

Старший сын королевы Елизаветы II уже 70 лет ждет своей очереди на трон, и уже даже составил план, согласно которому намерен сократить количество работающих членов королевской семьи, чтобы исключить так называемых "нахлебников".

Королева Елизавета II и принц Чарльз / Associated Press

Однако это, определенно, внесет свои коррективы в работу так называемой "королевской восьмерки", поскольку нагрузка на их плечи ляжет непосильная, иначе сохранить все те патронажи, которые есть сейчас, просто не представится возможным. Хотят ли этого члены семьи и что еще может измениться, если Чарльз таки станет королем, мы попытались разобраться.

Детство и юность наследника королевы

Принц Чарльз Филипп Артур Джордж родился в Букингемском дворце 14 ноября 1948 года, через год после свадьбы его родителей – принцессы Елизаветы и принца Филиппа, герцога Эдинбургского. 5 декабря 1948 года в Букингемском дворце состоялись крестины Чарльза.

Принц Чарльз с родителями принцессой Елизаветой и принцем Филиппом / Associated Press

Также читайте Самый громкий разрыв в истории: 25 лет со дня развода Дианы и Чарльза

Уже в 3 года и 3 месяца маленький принц стал наследником престола, это произошло в феврале 1952 года, после смерти его деда короля Георга VI и воцарения его матери Елизаветы II. Через шесть лет, в 1958 году, Чарльзу был присвоен титул принца Уэльского, но формальная церемония инвеституры, в ходе которой Елизавета II возложила на голову сына венец принца Уэльского, прошла только 1 июля 1969 года в замке Карнарвон в Уэльсе. Он также имеет титулы герцога Корнуольского и герцога Ротсейского в Шотландии.

Принц Чарльз и королева Елизавета II на церемонии инвеституры, 1969 год / Getty Images

Принц Чарльз и принцесса Анна / Associated Press

С 5 до 8 лет Чарльз получал домашнее образование, после учился в школе, поступил в Кембриджский университет и в 1975 году получил степень магистра искусств. После окончания университета в 1976 году принц основал собственный благотворительный фонд The Prince's Trust и начал выполнять больше общественных обязанностей. Также принц Чарльз служил в Королевских ВВС, а также, следуя по стопам своего отца, принца Филиппа, деда короля Георга VI и двух прадедов, – в Королевском флоте.

Принц Чарльз / Associated Press

Считается, что Чарльз – один из самых трудолюбивых членов королевской семьи, не считая королевы Елизаветы II. Он дольше всех носит титул принца Уэльского, превзойдя рекорд, установленный его прапрадедом королем Эдуардом VII. До 2008 года (60-летия принца Чарльза) Эдуард был самым пожилым принцем Уэльским в истории Британии. Кроме того, принц Чарльз является самым пожилым британским наследником, и если он станет монархом, то будет самым пожилым человеком, сделавшим это. Сейчас рекорд принадлежит Вильгельму IV, которому было 64 года, когда он взошел на престол в 1830 году.

Официальные обязанности и личная жизнь

Принц Уэльский проводит более 500 мероприятий за год, выполняя большинство официальных обязанностей от имени королевы Елизаветы II. Он вместе с супругой – герцогиней Корнуольской Камиллой – регулярно совершает туры, в том числе и заграничные, посещает разные национальные мероприятия, церемонии, деловые встречи. В марте 2019 года королева Елизавета II провела мероприятие в Букингемском дворце, посвященное 50-летию вступления Чарльза в должность принца Уэльского. Словом, работы у Чарльза всегда было много, и многие ожидают от него не меньшей активности в статусе короля.

Принц Чарльз / Associated Press

Личная жизнь наследника престола тоже всегда была как на ладони. В юности принц был завидным женихом, он ухаживал за многими девушками, а в 1979 году даже сделал предложение своей троюродной сестре Аманде Натчбулл – внучке легендарного полководца, последнего вице-короля Индии Луиса Маунтбеттена. К огромному его удивлению, Аманда согласия на брак не дала.

Принц Чарльз и принцесса Диана за день до свадьбы / Associated Press

В 1980 году Чарльз встречался с Сарой Спенсер, старшей сестрой своей будущей жены леди Дианы Спенсер. Чарльзу стукнуло уже 30, а делать предложение снова он не торопился, и тогда во дворце забеспокоились. Именно королева выбрала ему в будущие жены Диану Спенсер – младшую дочь графа Джона Спенсера. Этот брак не строился на любви – Чарльз был увлечен своей давней подругой Камиллой Шанд, но жениться на Камилле принц не мог, ее кандидатуру не одобрили во дворце.

Принц Чарльз и принцесса Диана / Associated Press

Также читайте Диана была против: принц Чарльз хотел дать совсем другое имя своему первенцу принцу Уильяму

Свадьба Чарльза и Дианы состоялась 29 июля 1981 года, 20-летняя Диана выглядела счастливой в день свадьбы, чего не скажешь про Чарльза, в его глазах практически стояли слезы. Камилла, к слову, присутствовала на церемонии венчания пары. Брак продлился 15 лет, Диана родила Чарльзу двоих наследников – принцев Уильяма и Гарри, в 1996 году они развелись, а через год принцесса Уэльская погибла в автокатастрофе вместе со своим любовником.

Принц Чарльз и принцесса Диана с сыновьями / Associated Press

9 апреля 2005 года принц Чарльз женился во второй раз. Он зарегистрировал отношения с Камиллой, той самой женщиной, которую любил все годы своего первого брака. Церемония бракосочетания совершалась в гражданском, а не церковном порядке – впервые в истории британской королевской семьи. Герцогиня Корнуольская и принц Чарльз вместе официально уже 16 лет, но на самом деле намного дольше. Общих детей у пары нет. Когда Чарльз станет королем, Камилла получит право на титул принцессы-консорта – это тоже будет впервые в истории.

Принц Чарльз и герцогиня Камилла / Associated Press

Планы будущего короля

Наследник Елизаветы II давно не скрывает, что его правление (если оно все-таки случится) будет существенно отличаться от предшественников. Правление Елизаветы II началось, когда ей было 25 лет, молодая и неопытная принцесса многому училась в каждый новый год своей работы. На нее имели влияние более опытные советники и помощники, что в результате привело к сформировавшемуся характеру монарха. Но в случае с принцем Чарльзом все совсем наоборот. Он слишком долго ждет своей очереди на престол. И, очевидно, его характер и взгляды на жизнь давно сформировались. Более того, у него, как мы уже говорили ранее, есть готовый план, следуя которому он намерен уменьшить количество работающих при дворце родственников, которые финансируются налогоплательщиками.

Принц Чарльз / Associated Press

Как-то в интервью журналу Vanity Fair еще одиннадцать лет назад принц Чарльз сказал, что его королевская роль будет отличаться от той, которая есть сейчас, ведь мир не стоит на месте и стремительно меняется. А это требует новых решений. Ответственность не тяготит Чарльза, напротив, он называет своим долгом решать как можно больше проблем. Так что есть вероятность, что, взойдя на престол под именем Карла III или Георга VII, он выберет совсем иную стратегию правления, чем у его матери королевы Елизаветы II.

Принц Чарльз / Associated Press

Читайте также:

Принц Чарльз - будущий король Великобритании (12 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку