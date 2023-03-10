В преддверии "Оскара": самые красивые платья актрис с красной дорожки

Церемония "Оскар" - всегда самое обсуждаемое событие года. На красной дорожке звезды на протяжении многих лет демонстрируют изысканные наряды от знаменитых дизайнеров.

В преддверии новой церемонии предлагаем рассмотреть самые яркие, необычные и стильные образы современных киноактрис, ведь некоторые из них уже стали культовыми.

Дженнифер Лоуренс

В 2013 году актриса получила свой первый "Оскар" за роль в фильме "Мой парень - псих". На красной дорожке звезда появилась в шикарном пышном платье Dior, дополнили ее образ украшения Chopard и клатч Roger Vivier.

Дженнифер Лоуренс / Фото: Associated Press

Николь Кидман

Хоть за актерскую карьеру у Кидман было много красных дорожек и "Оскаров", но мы бы хотели вспомнить ее образ, в котором она появилась в 1997 году. Золотое платье с вышивкой и разрезом было создано Джоном Гальяно, который тогда был креативным директором Модного дома Christian Dior. Свой образ Николь дополнила низким пучком, винтажными украшениями и сумочкой.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Анджелина Джоли

В 2012 году Анджелина Джоли произвела фурор на красной дорожке, когда появилась в черном бархатном платье от Versace с очень высоким разрезом. Этот наряд вошел в историю как один из самых сексуальных и изысканных образов "Оскара".

Анджелина Джоли / Фото: Associated Press

Джулия Робертс

В 2001 году актриса получила "Оскар" за роль в фильме "Эрин Брокович". В тот вечер на красной дорожке актриса появилась в черно-белом платье от Valentino.

Украшала наряд единственная белая полоса, которая проходила по передней части платья, образуя Y-образную форму на груди и переходя в пару бретелей. Сзади платье плавно переходило в шлейф из черного тюля с еще несколькими белыми полосками.

Интересно, что наряд был винтажным и подобран для Джулии из архива бренда. Платье было впервые показано на подиуме в 1992 году.

Джулия Робертс / Фото: Associated Press

Холли Берри

В 2002 году Холли Берри получила свой первый "Оскар" и стала первой темнокожей актрисой удостоенной этой награды. Для такого события она выбрала бордовый наряд от Elie Saab с юбкой со шлейфом и прозрачным верхом, который украшали вышитые цветы.

Холли Берри / Фото: Associated Press

Мерил Стрип

В 2012 году для красной дорожки Мерил Стрип выбрала платье золотого цвета с запахом от Lanvin. Наряд отлично подчеркнул фигуру знаменитости и точно не был похож на обычные расшитые стразами платья.

Мерил Стрип / Фото: Associated Press

Марион Котийяр

В 2008 году французская актриса Марион Котийяр вышла на красную дорожку в платье-русалке, созданном Жан-Полем Готье. Якобы актриса просила модельера создать для нее что-нибудь простое, но ему хотелось показать ее такой, какая она есть на самом деле.

Марион Котийяр / Фото: Associated Press

Эмма Стоун

В 2017 году актриса получила "Оскар" за роль в фильме "Ла-Ла Ленд". Пришла на мероприятие она тогда в золотом платье с бахромой и блестящей вышивкой от Givenchy.

Эмма Стоун / Фото: Associated Press

Хилари Суонк

В 2005 году на красной дорожке Хилари свела всех с ума своим темно-синим платьем с открытой спиной от Guy Laroche. Наряд имел небольшой шлейф и несколько декоративных деталей в виде драпировки.

Хилари Суонк / Фото: Associated Press

Хилари Суонк / Фото: Associated Press

Скарлетт Йоханссон

В 2020 году актриса восхитила серебристым нарядом со шлейфом и прозрачным корсетом от Oscar de la Renta. Дополнили этот образ бриллиантовые украшения от бренда Forevermark и Anita Ko.

Скарлетт Йоханссон / Фото: Associated Press

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