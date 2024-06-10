В пышном платье, старинной фате и тиаре: каким был свадебный образ королевы Маргрете II

10 июня 1967 года принцесса Дании Маргрете вышла замуж за французского дипломата и аристократа, графа Анри Мари Жана Андре де Лаборд де Монпеза. Сегодня вспоминаем их королевскую свадьбу.

Знакомство с будущим мужем

Королева Маргрете II и принц Хенрик / Фото: Getty Images

Со своим будущим мужем принцесса Маргрете познакомилась во время учебы в Лондоне, куда переехала в начале 60-х, чтобы учиться в Лондонской школе экономики. Французский дипломат Анри де Лабордом де Монпеза работал секретарем посольства Франции в Лондоне. У них завязался роман.

Принцесса Маргрете со своим отцом, королем Дании Фредериком IX перед свадьбой с Анри Мари Жан Андре, графом Лаборд де Монпеза в Холменс-Кирке в Копенгагене 10 июня 1967 года / Фото: Getty Images

Об помолвке пары было объявлено 5 октября 1966 года. А свадьба состоялась 10 июня 1967 года в церкви Холмен в Копенгагене. Свадебный прием молодоженов прошел во дворце Фреденсборг. Муж принцессы получил титул "Его Королевского Высочества принца Хенрика Датского" из-за своего нового положения - супруга наследницы датского престола. А незадолго до свадьбы жених принцессы принял лютеранство, а также изменил написание своего имени на датское Хенрик.

Свадьба принцессы Маргрете (позже Маргрете II Датской) с французским дипломатом Анри де Лабордом де Монпеза в Копенгагене, 10 июня 1967 года. / Фото: Getty Images

Помолвочное кольцо невесты

Хенрик преподнес своей будущей жене одно из самых знаковых помолвочных колец того поколения. Оно называлось "Toi et moi" (в переводе с французского "ты и я") и было изготовлено французским ювелирным домом Van Cleef & Arpels.

Помолвочное кольцо Маргрете / Фото: Getty Images

Кольцо состояло из двух крупных бриллиантов огранки "кушон", весом по шесть каратов каждый, расположенных по диагонали на полосе из желтого золота. По данным The Court Jewelle кольцо toi et moi было особенно популярно в девятнадцатом веке, потому что Наполеон подарил Жозефине (одной из предков Маргреты) подобное кольцо с бриллиантом и сапфиром.

Свадьба принцессы Маргрете и принца Хенрика, 10 июня 1967 / Фото: Getty Images

Королевская свадьба

На церемонии принцесса Маргрете появилась в элегантном белом платье, сшитом датским кутюрье Йоргеном Бендером, его дополняла ирландская кружевная фата, которую носила ее покойная бабушка - принцесса Маргарет Коннахтская на своей свадьбе с принцем Швеции Густавом Адольфом в Виндзорском замке в 1905 году.

Свадьба принцессы Маргрете и принца Хенрика, 10 июня 1967 / Фото: Getty Images

Голову невесты украшала The Khedive of Egypt Tiara с бриллиантами, подаренная на свадьбе ее бабушке Маргарет в 1905 году, а в ушах были серьги с бриллиантами и жемчугом, подаренные ей женихом на свадьбу.

Свадьба принцессы Маргрете и принца Хенрика, 10 июня 1967 / Фото: Getty Images

Королева Ингрид также одолжила дочери особенную брошь с бриллиантовой маргариткой. Ингрид получила брошь от своего отца, короля Швеции Густава VI Адольфа, и носила ее в день своей свадьбы в 1935 году. В руках принцесса держала свадебный букет.

Свадьба принцессы Маргрете и принца Хенрика, 10 июня 1967 / Фото: Getty Images

После церемонии принцесса и принц проехали по улицам Копенгагена в открытой карете, махая толпе, собравшейся посмотреть на молодоженов. А уже вечером во дворце Фреденсборг король Фредерик и королева Ингрид устроили в их честь роскошный прием.

Свадьба принцессы Маргрете и принца Хенрика, 10 июня 1967 / Фото: Getty Images

В браке у Маргрете и Хенрика родилось двое сыновей. 26 мая 1968 года на свет появился принц Фредерик, а через год, 7 июня 1969-го родился второй сын принц Иоахим.

Королева Маргрете и принц Хенрик с сыновьями Фредериком и Иоахимом / Фото: Getty Images

В 1972 году Маргрете взошла на датский престол после смерти ее отца и правила до января 2024 года долгие 52 года. Спустя этот срок она решила отречься от трона в пользу старшего сына – короля Фредерика X. Ее муж принц Хенрик умер в 2018 году.

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