В шелковом платье и с венком на голове: как выглядела в день свадьбы Кэрри Фишер из "Звездных войн"

Их брак не продлился долго, однако это были самые длительные и бурные отношения звезды.

Актриса Кэрри Фишер известна многим в первую очередь ролью в культовой саге "Звездные войны", где играла принцессу Лею. Эта работа принесла ей славу, деньги и признание, но ее личная жизнь была не менее бурной, хотя замужем звезда была только один раз. Она вышла замуж на музыканта Пола Саймона в 1983 году, когда Фишер было около 27 лет. Они познакомились в 1978 году на телевидении, когда Кэрри вела развлекательное шоу Saturday Night Live.

Они начали встречаться, но отношения не были гладкими и пара расставалась. В 1980 году актриса недолгое время была помолвлена ​​с канадским актером и комиком Дэном Эйкройдом, который сделал ей предложение на съемках их фильма "Братья Блюз". Но она снова сошлась с Полом Саймоном и в результате они поженились. Предложение он сделал Фишер на арендованной лодке в Греции.

Кэрри Фишер и Пол Саймон / Фото: Associated Press

Свадьба пары прошла в Нью-Йорке, свадебный прием проходил тоже в этом городе. На невесте в тот день было лаконичное шелковое платье с украшением под грудью и рукавами фасона Джульетта.

Кэрри Фишер и Пол Саймон / Фото: Associated Press

В ушах у невесты сверкали серьги с камнями, на шее были бусы с жемчугом, волосы она украсила венком с белыми цветами. В медовый месяц они полетели в Египет, где поднялись по Нилу.

Кэрри Фишер и Пол Саймон / Фото: Associated Press

Брак оказался не длительным - к июлю 1984 года они развелись.

"Бедный Пол. Ему пришлось многое терпеть из-за меня. Я думаю, в конечном итоге я попала в категорию "хороший анекдот, плохая реальность". Я была действительно хороша в плане материала, но когда дело дошло до повседневной жизни, я была немного больше, чем он мог вынести" - говорила она.

Саймон посвятил ей несколько песен. В частности их роману и отношениям. Хоть Фишер и назвала этот брак ошибкой, но после развода они опять встречались.

"Затем мы снова встречались. Мы были вместе более 12 лет (с перерывами) и много путешествовали. Последнее место, куда мы отправились, была Амазонка, которую я рекомендую, если вы любите комаров".

Затем у Фишер были отношения с Брайаном Лурдом от которого она родила ребенка - дочь Билли Лурд, которая тоже стала актрисой. Пара не была жената и вскоре рассталась.

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