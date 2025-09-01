В школах, колледжах и университетах: как выглядели королевские особы во время учебы

Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Чарльз и принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса Анна

На этом фото запечатлена принцесса Анна — дочь королевы Елизаветы II и принца Филиппа — вместе со своими одноклассниками в школе Бененден. Фото было сделано 20 сентября 1963 года.

Принцесса Анна / © Getty Images

И еще одно фото принцессы с одноклассницами, сделанное в том же году во время первого семестра в женской школе Бененден в Кенте.

Принцесса Анна (вторая слева) / © Getty Images

Принц Чарльз

Старший брат Анны — принц Чарльз с друзьями в подготовительной школе в Англии, фото датировано 1957 годом.

Принц Чарльз / © Getty Images

А это уже 1967 год принц Чарльз идет по Даунинг-стрит в Кембридже, он начинает учебу в Тринити-колледже.

Принц Чарльз / © Getty Images

Принц Фелипе

Юный испанский принц Фелипе запечатлен в 1979 году в Национальной школе парусного спорта, фото сделано в его любимой Пальма-де-Майорке.

Принц Фелипе / © Getty Images

И кадр того же 1979 года и в той же школе, на котором видно, как наследник престола занимается физкультурой.

Принц Фелипе / © Getty Images

Принц Харальд

Король Норвегии Харальд V, а на фото еще наследный принц во время учебы в школе, фотография 1953 года.

Принц Харальд / © Getty Images

Кейт Миддлтон

На тот момент подруга принца Уильяма — Кейт Миддлтон в 2005 году запечатлена в университете Сент-Эндрюс, в Шотландии.

Кейт Миддлтон / © Getty Images

Принц Уильям

А это и сам принц Уильям на той же церемонии вручения дипломов студентам университета. Его приехала тогда поддержать вся семья, включая отца принца Чарльза и бабушку королеву Елизавету II.

Принц Уильям (справа) с отцом принцем Чарльзом / © Getty Images

Принцесса Леонор и инфанта София

А это малышки Леонор и София — дети короля Испании Филиппа VI и королевы Летиции. Фото 2010 года, когда девочки приехали с родителями в школу «Санта-Мария-де-лос-Росалес» в Мадриде.

Принц Фелипе и его супруга Летиция с дочерьми / © Getty Images

Принц и принцесса Уэльские отводят троих детей в школу

Это фото было сделано в сентябре 2022 года, в день, когда стало известно о смерти королевы Елизаветы II. Кейт и Уильям тогда впервые отвели своих троих детей в новую школу Ламбрук в Виндзоре, где Джордж, Шарлотта и Луи учатся до сих пор.

