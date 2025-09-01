- Дата публикации
В школах, колледжах и университетах: как выглядели королевские особы во время учебы
1 сентября в Украине традиционно отмечается День знаний. Дети возвращаются за парты в школы и другие учебные заведения. Мы решили вспомнить, как и, где в свое время учились члены королевских семей.
Принцесса Анна
На этом фото запечатлена принцесса Анна — дочь королевы Елизаветы II и принца Филиппа — вместе со своими одноклассниками в школе Бененден. Фото было сделано 20 сентября 1963 года.
И еще одно фото принцессы с одноклассницами, сделанное в том же году во время первого семестра в женской школе Бененден в Кенте.
Принц Чарльз
Старший брат Анны — принц Чарльз с друзьями в подготовительной школе в Англии, фото датировано 1957 годом.
А это уже 1967 год принц Чарльз идет по Даунинг-стрит в Кембридже, он начинает учебу в Тринити-колледже.
Принц Фелипе
Юный испанский принц Фелипе запечатлен в 1979 году в Национальной школе парусного спорта, фото сделано в его любимой Пальма-де-Майорке.
И кадр того же 1979 года и в той же школе, на котором видно, как наследник престола занимается физкультурой.
Принц Харальд
Король Норвегии Харальд V, а на фото еще наследный принц во время учебы в школе, фотография 1953 года.
Кейт Миддлтон
На тот момент подруга принца Уильяма — Кейт Миддлтон в 2005 году запечатлена в университете Сент-Эндрюс, в Шотландии.
Принц Уильям
А это и сам принц Уильям на той же церемонии вручения дипломов студентам университета. Его приехала тогда поддержать вся семья, включая отца принца Чарльза и бабушку королеву Елизавету II.
Принцесса Леонор и инфанта София
А это малышки Леонор и София — дети короля Испании Филиппа VI и королевы Летиции. Фото 2010 года, когда девочки приехали с родителями в школу «Санта-Мария-де-лос-Росалес» в Мадриде.
Принц и принцесса Уэльские отводят троих детей в школу
Это фото было сделано в сентябре 2022 года, в день, когда стало известно о смерти королевы Елизаветы II. Кейт и Уильям тогда впервые отвели своих троих детей в новую школу Ламбрук в Виндзоре, где Джордж, Шарлотта и Луи учатся до сих пор.