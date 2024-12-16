Вау, какая: как сейчас выглядит 60-летняя звезда культового фильма 80-х "Танец-вспышка"

В 1983 году на экраны вышел романтический драматический танцевальный фильм "Танец-вспышка", снятый Эдрианом Лайном. Главную роль в этом фильме исполнила молодая актриса Дженнифер Билз, для которой это была первая серьезная роль в карьере.

Фильм довольно сильно критиковали после выхода, однако он всех удивил, ведь его ждал неожиданный кассовый успех. "Танец-вспышка" стал третьим по кассовым сборам фильмом 1983 года в Соединенных Штатах. Его мировые кассовые сборы превысили 200 миллионов долларов. И при затратах в 7 миллионов, он в результате заработал 201,5 млн долларов. Фильм был вдохновлен реальной историей женщины по имени Морин Марде. Саундтрек Flashdance...What a Feeling стал хитом и получил "Оскар" в категории "Лучшая песня к фильму". Несмотря на то, что песне уже более 40 лет, ее все еще можно часто услышать в TikTok или в Instagram.

А что же касается самой Дженнифер, то она конкурировала за эту роль с такими молодыми на тот момент актрисами как Деми Мур и Лесли Уинг. В результате Дженнифер получила роль и она стала ее прорывом. В фильме она сыграла девушку, которая мечтает стать профессиональной танцовщицей, но вынуждена днем работать на заводе, а ночью танцевать в клубе.

Дженнифер Билз в фильме "Танец-вспышка" / Фото: Getty Images

Сейчас актриса выглядит роскошно и свосем не изменилась, хотя ей уже 60 лет. У Дженнифер Билз красивая и стройная фигура, она продолжает периодически сниматься и появляется на телевидении.

Дженнифер Билз / Фото: Associated Press

Дженнифер Билз / Фото: Associated Press

Также отметим, что в 2003 году об этом фильме опять все вспомнили, поскольку Дженнифер Лопес выпустила клип на I'm Glad, который стал точной копией сюжета фильма, также в нем скопировали все образы героев и танцевальные движения. Морин Марде подала на в суд Лопес, Sony Corporation и Paramount. Хотя Лопес и утверждала, что ее видео для I'm Glad было задумано как дань уважения фильму, в мае 2003 года Sony согласились заплатить Paramount лицензионный сбор за использование танцевальных номеров и другого материала из фильма.

Дженнифер Лопес в клипе I'm Glad / фото: скриншот с видео

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