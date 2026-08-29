"Ведьминская" чёлка Джои Кинг — трендовая прическа этой осени

"Ведьмина" чёлка Джои Кинг — трендовая прическа этой осени / © Associated Press

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Джои Кингуже давно не боится экспериментов с прической, и её новый образ в очередной раз это доказывает. На европейской премьере фильма «Практическая магия 2» в Лондоне актриса появилась с длинными рыжими локонами до талии и совершенно новой чёлкой, об этом сообщило издание NewBeauty.

Её парикмахер Дмитрис Джаннетос назвал этот образ «Ведьминской копной». Название оказалось удивительно точным: лёгкие, вьющиеся пряди с выразительной текстурой напоминают причёску современной ведьмы — немного загадочную и несовершенную, но очень эффектную.

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К тому же Джои играет одну из представительниц клана ведьм Оуэнсов, поэтому ее образ и атмосфера фильма буквально слились воедино.

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Чёлка, заслуживающая внимания

По замыслу стилиста, чёлка должна была выглядеть воздушно, легко и в то же время текстурно. Никакой идеальной геометрии или чрезмерной укладки, напротив, основной акцент сделан на естественном движении волос.

Именно в этом и заключается актуальность тренда. После сезонов гладких укладок и безупречно ровных чёлок мода вновь возвращается к живой текстуре, легкому беспорядку и эффекту «я просто такой проснулась».

Чтобы подчеркнуть естественную волнистость волос Джои, Джаннетос использовал мусс для объема и высушил волосы с помощью диффузора. Затем он сформировал мягкие небрежные локоны, а завершил укладку сухим шампунем и большой плоской щеткой. В результате пряди остались подвижными, мягкими и совсем не «зафиксированными».

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