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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Звезды
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Victoria’s Secret Fashion Show 2026: кто выйдет на подиум, какие звезды выступят и почему шоу уже обсуждают в Сети

Ежегодное шоу Victoria’s Secret Fashion Show состоится 18 октября 2026 года в Лос-Анджелесе.

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Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Victoria’s Secret Fashion Show 2025

Victoria’s Secret Fashion Show 2025 / © Associated Press

В этом году бренд подготовил новые декорации, звездный музыкальный состав и масштабную кампанию по поиску новых моделей. Однако еще до показа внимание поклонников привлекла история бывшего «ангела» Роми Стридж, которая рассказала, что не прошла кастинг.

Когда и где пройдет Victoria’s Secret Fashion Show 2026

Впервые шоу пройдет не в Нью-Йорке, а в Лос-Анджелесе. Прямая трансляция начнется 18 октября в 16:30 по тихоокеанскому времени (02:30 19 октября по киевскому времени). Посмотреть показ можно будет на YouTube, а также на официальных страницах Victoria’s Secret в Instagram и TikTok.

Креативный директор Victoria’s Secret и PINK Адам Селман назвал концепцию этого года Fandemonium. По его словам, команда хотела сделать шоу масштабнее предыдущего и показать другую сторону американской культуры, объединив моду, музыку и энергию поклонников бренда.

Джоан Смоллс / © Associated Press

Джоан Смоллс / © Associated Press

Кто из моделей выйдет на подиум

Бренд уже подтвердил участие нескольких известных моделей. Среди них — Джиджи Хадид, Адриана Лима, Кэндис Свейнпоул, Эшли Грэм, Алекс Консани, Палома Элсессер, Имаан Хаммам, Анок Яй, Эбби Чемпион, Девин Гарсия и Джоан Смоллс.

Для некоторых из них это очередное возвращение на знаменитый подиум. Адриана Лима остается одной из самых узнаваемых моделей в истории шоу: она представляла бренд на протяжении многих лет и вернулась на показ после длительного перерыва. Джиджи Хадид и Кэндис Свейнпоул также хорошо знакомы поклонникам Victoria’s Secret.

Кэндис Свейнпоул / © Associated Press

Кэндис Свейнпоул / © Associated Press

При этом список участниц еще может пополняться. Отдельная часть проекта посвящена поиску новой модели, которая получит возможность выйти на подиум в этом году.

Кто выступит во время шоу

В 2026 году музыкальная программа будет полностью женской. На сцену выйдут четыре исполнительницы и коллектива: Megan Thee Stallion, Меган Морони, Тейт Макрей и KATSEYE.

Такой формат продолжает идею предыдущих показов, в которых музыкальные выступления стали одной из центральных частей шоу. В этом году организаторы обещают объединить подиум, живую музыку и взаимодействие с поклонниками.

Адриана Лима / © Associated Press

Адриана Лима / © Associated Press

Как бренд ищет новых «ангелов»

Одной из особенностей подготовки к шоу стала кампания Angels Among Us. В рамках проекта Victoria’s Secret организовал открытые кастинги в разных городах США, чтобы дать возможность начинающим моделям заявить о себе. Процесс поиска новой участницы показывают в документальном веб-сериале, новые эпизоды которого выходят по воскресеньям и четвергам.

По словам Адама Селмана, после предыдущего шоу бренд получил тысячи сообщений от девушек, которые мечтают стать «ангелами». Именно поэтому в этом году команда решила активнее вовлекать поклонников в подготовку к показу.

Почему Роми Стридж не попала на шоу

Незадолго до показа обсуждение Victoria’s Secret вышло за пределы модных новостей. Бывшая «ангел» бренда Роми Стридж рассказала в TikTok, что не прошла кастинг на шоу 2026 года, несмотря на подготовку и надежду вернуться на подиум после рождения двоих детей.

По словам 31-летней модели, она приехала на кастинг в Нью-Йорк в сентябре, а затем несколько недель не получала окончательного ответа. В итоге ей сообщили об отказе всего за несколько дней до показа.

Стридж подчеркнула, что ее расстроил не сам отказ, поскольку это обычная часть модельной карьеры, а неопределенность и отсутствие ясной коммуникации. Она также заявила, что после этого опыта не планирует снова проходить кастинг Victoria’s Secret.

Поддержку Роми выразила модель Фрида Аасен, которая написала в комментариях, что тоже проходила отбор, но получила отказ. В социальных сетях также обсуждают возможное отсутствие Лаис Рибейро в будущем шоу, однако достоверного подтверждения, что ее не включили в состав показа 2026 года, пока нет.

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