Владения короля: семь знаменитых дворцов Чарльза III

С тех пор, как сын королевы Елизаветы II стал новым королем Великобритании и стран Содружества, в его владениях оказалось много новой недвижимости.

Король Чарльз III теперь владеет недвижимостью в Англии, Шотландии и Уэльсе. Некоторые поместья Чарльз покупал за собственные деньги, а некоторые перешли к нему в наследство. Разберемся подробнее.

Букингемский дворец

Букингемский дворец / Фото: Associated Press

Это самая известная королевская резиденцию в Соединенном Королевстве. Она является официальной резиденцией правящего короля/королевы, но Елизавета II последние годы жизни предпочитала жить в Виндзорском замке. Будет ли в Букингемском дворце жить Чарльз пока что не известно. Его основным домом сейчас является Кларенс-хаус, возможно, после коронации короля что-то поменяется.

Букингемский дворец является административным штабом королевской семьи с 1837 года. Именно здесь проводятся еженедельные встречи суверена с премьер-министром. Но, опять же, для королевы Елизаветы II было сделано исключение, экс-премьер-министр Борис Джонсон приезжал к ней на аудиенцию в Виндзорский замок.

Кларенс-Хаус

Кларенс-Хаус / Фото: Getty Images

Резиденция Чарльза и Камиллы, в которой они живут много лет, расположена рядом с Сент-Джеймсским дворцом в Лондоне. Здесь также находился раньше офис принца Уэльского, а жена Чарльза Камилла часто устраивала тут разные встречи и приемы. Каждый год в августе посетители могут прийти в дом на экскурсию и посмотреть, как живут Чарльз и Камилла. Так было раньше, когда Чарльз еще не был королем. Но сейчас все, скорее всего, изменится.

Хайгроув Хаус

Хайгроув Хаус / Фото: Associated Press

Это одна из любимых резиденций Чарльза, которая расположена в двух с половиной часах езды от Лондона в Глостершире. Недвижимость была куплена в 1980 году и принадлежит герцогству Корнуолл.

Поместье с красочным садом и пышными окружающими сельскохозяйственными угодьями также включает в себя впечатляющий фруктовый сад. Как известно, король Чарльз очень любит работать в саду, как и его жена Камилла. Часто им к завтраку подают выращенные в саду сливы, любимый фрукт короля.

Биркхолл

Биркхолл / Фото: Getty Images

Это еще одна любимая резиденция Чарльза. Она находится в Шотландии, в поместье Балморал. Здесь Чарльз и Камилла обычно проводят лето, пара обожает прогулки на свежем воздухе и, по некоторым данным, рыбалку.

Дедушка королевы Елизаветы II – король Георг V в 1930-х годах предоставил Биркхолл в пользование герцога и герцогини Йоркских (позднее короля Георга VI и королевы Елизаветы), в поместье семья любила проводить время с дочерьми – принцессами Елизаветой и Маргарет. После восшествия Георга VI на престол семьей переехала в замок Балморал, а в Биркхолле останавливалась принцесса Елизавета с мужем Филиппом и детьми. После смерти короля Биркхолл поступил в пожизненное распоряжение его вдовы королевы-матери Елизаветы. А после ее смерти в 2002 году резиденцию унаследовал Чарльз. Именно в этом доме они с Камиллой провели свой медовый месяц.

Ллвинивермод

Ллвинивермод / Фото: Getty Images

Поместье принадлежаще герцогству Корнуолл, расположено недалеко от национального парка Брекон-Биконс в Кармартеншире, Уэльс. Резиденция используется, когда королевская чета отправляется в Уэльс и во время их ежегодного летнего тура.

В ноябре 2006 года Ллвинивермод был куплен герцогством Корнуолл в качестве резиденции герцога Корнуолла в Уэльсе. Впервые Чарльз и Камилла заехали в дом в 2008 году.

Фермерский дом с тремя спальнями был преобразован в резиденцию для Чарльза компанией Craig Hamilton Architects/ А когда-то это был каретный двор ныне разрушенного загородного дома с 13 спальнями семьи Гриффис-Уильямс, который стоял неподалеку. Коттеджи на ферме под названием North Range и West Range примыкают к основному дому и сдаются в аренду, когда Чарльза нет дома.

Дом Дамфриса

Дом Дамфриса / Фото: Getty Images

В графстве Эйршир, Шотландия, находится Дом Дамфриса, который король приобрел в 2007 году, чтобы восстановить и улучшить историческую собственность после того, как она была выставлена ​​на продажу.

Хотя собственность принадлежит королю, в основном это туристическая достопримечательность, где посетители могут осмотреть территорию и даже переночевать в лодже Dumfries House.

Замок Мэй

Еще один замок, расположен на Севере Шотландии, который король Чарльз унаследовал от своей бабушки, королевы-матери Елизаветы в 2002 году. Королева-мать очень любила это место, она купила его в полуразрушенном состоянии, когда случайно увидела во время прогулки, когда приезжала навещать друзей в Кейтнесс, в Шотландии. Эпизод с покупкой этого замка был хорошо показан в сериале "Корона".

Король Чарльз III на фоне замка Мэй / Фото: Getty Images

Владелец согласился продать небольшой замок Елизавете всего за 100 фунтов и это было единственное поместье, которым она владела лично. Она полностью отреставрировала его и облагородила прилегающие к нему сады. И частенько сбегала сюда от городской суеты. Говорят, последний раз Елизавета посетила замок, когда ей был 101 год. Чарльз и Камилла иногда приезжают сюда на каникулы.

Ранее мы рассказывали о четырех самых известных дворцах британской королевы Елизаветы II, которая скончалась 8 сентября 2022 года.

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