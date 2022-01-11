Вне времени: кто из звезд носит культовое украшение "гвоздь" от Cartier

Уже более 50 лет одним из самых популярных украшений ювелирного бренда Cartier остается браслет Juste un Clou в виде гвоздя.
Браслет впервые был создан в Нью-Йорке в 1970-х годах дизайнером бренда Альдо Чипулло. Это украшение проникнуто бунтарским духом ушедшей панк-эпохи и клубных вечеринок, а оригинальный силуэт, повторяющий форму гвоздя, нарушает традиционные каноны ювелирного искусства. Поскольку дизайн украшения строгий и моносексуальный, носить его могут и мужчины, и женщины.
В переводе с французского Juste un Clou означает "всего лишь гвоздь". И да, это просто гвоздь из благородного метала, который изящно овевает руку. Альдо Чипулло, создавая украшение, отталкивался от простоты, минимализма и необычности, именно поэтому его изделия вне времени и пользуются популярностью на протяжении стольких лет.
Изначально бренд предлагал только браслеты, но в 2012 году - в честь 165-летней годовщины Cartier - с Juste un Clou создали полноценную коллекцию и представили помимо браслетов кольца и серьги в виде гвоздя. Особо любят Juste un Clou знаменитости и очень часто надевают на различные вечеринки и красные дорожки, а также непосредственно на мероприятия бренда Cartier.
Принцесса Беатрис
Принцесса Беатрис появилась в знаменитом браслете на фото, которым они с Эдоардо Мапелли-Моцци рассказали миру о своей помолвке.
Бруклин Бекхэм
В подростковом возрасте старший сын Виктории и Дэвида Бекхэм очень часто носил золотой браслет Cartier, однако в последние годы с ним не появляется.
Зои Салдана
Звезда "Аватара" надела браслет и серьги "гвозди" на мероприятие Cartier Juste Un Clou New York в особняке Cartier в 2018 году. Образ она дополнила еще и часами от бренда.
Оливия Палермо
Нью-йоркская модница неоднократно появлялась в этом аксессуаре. Иногда Оливия сразу надевает два браслета.
Кристен Стюарт
После перезапуска Juste un Clou в 2012 году браслет стал любимым украшением Кристен, поскольку она его надевала на многие красные дорожки и интервью.
Кайли Дженнер
А вот у младшей сестры Ким Кардашьян Juste un Clou был любимым в 2017 году. Девушка сочетала браслет со многими образами.
Миранда Керр
Супермодель также сочетает браслет с повседневными луками.
Шайло Джоли-Питт
15-летняя дочь Анджелины Джоли надела на премьерный показ фильма "Вечные" крупные серьги в виде гвоздей.
Джейк Джилленхол
А вот актер Джейк Джилленхол носит на мизинце скромное кольцо Cartier из знаменитой коллекции.
Майли Сайрус
Есть браслет Cartier и у Майли. Она надевала его в 2013 году на вечеринку iHeartRadio Ultimate Pool Party.
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