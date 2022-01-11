Вне времени: кто из звезд носит культовое украшение "гвоздь" от Cartier

Вне времени: кто из звезд носит культовое украшение "гвоздь" от Cartier

Уже более 50 лет одним из самых популярных украшений ювелирного бренда Cartier остается браслет Juste un Clou в виде гвоздя.

Браслет впервые был создан в Нью-Йорке в 1970-х годах дизайнером бренда Альдо Чипулло. Это украшение проникнуто бунтарским духом ушедшей панк-эпохи и клубных вечеринок, а оригинальный силуэт, повторяющий форму гвоздя, нарушает традиционные каноны ювелирного искусства. Поскольку дизайн украшения строгий и моносексуальный, носить его могут и мужчины, и женщины.

В переводе с французского Juste un Clou означает "всего лишь гвоздь". И да, это просто гвоздь из благородного метала, который изящно овевает руку. Альдо Чипулло, создавая украшение, отталкивался от простоты, минимализма и необычности, именно поэтому его изделия вне времени и пользуются популярностью на протяжении стольких лет.

Cartier / Getty Images

Изначально бренд предлагал только браслеты, но в 2012 году - в честь 165-летней годовщины Cartier - с Juste un Clou создали полноценную коллекцию и представили помимо браслетов кольца и серьги в виде гвоздя. Особо любят Juste un Clou знаменитости и очень часто надевают на различные вечеринки и красные дорожки, а также непосредственно на мероприятия бренда Cartier.

Принцесса Беатрис

Принцесса Беатрис появилась в знаменитом браслете на фото, которым они с Эдоардо Мапелли-Моцци рассказали миру о своей помолвке.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мопелли Моцци / Getty Images

Бруклин Бекхэм

В подростковом возрасте старший сын Виктории и Дэвида Бекхэм очень часто носил золотой браслет Cartier, однако в последние годы с ним не появляется.

Бруклин Бекхэм / Getty Images

Зои Салдана

Звезда "Аватара" надела браслет и серьги "гвозди" на мероприятие Cartier Juste Un Clou New York в особняке Cartier в 2018 году. Образ она дополнила еще и часами от бренда.

Зои Салдана / Getty Images

Оливия Палермо

Нью-йоркская модница неоднократно появлялась в этом аксессуаре. Иногда Оливия сразу надевает два браслета.

Оливия Палермо / Getty Images

Кристен Стюарт

После перезапуска Juste un Clou в 2012 году браслет стал любимым украшением Кристен, поскольку она его надевала на многие красные дорожки и интервью.

Кристен Стюарт / Getty Images

Кайли Дженнер

А вот у младшей сестры Ким Кардашьян Juste un Clou был любимым в 2017 году. Девушка сочетала браслет со многими образами.

Кайли Дженнер / Getty Images

Миранда Керр

Супермодель также сочетает браслет с повседневными луками.

Миранда Керр / Getty Images

Шайло Джоли-Питт

15-летняя дочь Анджелины Джоли надела на премьерный показ фильма "Вечные" крупные серьги в виде гвоздей.

Шайло Джоли-Питт / Associated Press

Джейк Джилленхол

А вот актер Джейк Джилленхол носит на мизинце скромное кольцо Cartier из знаменитой коллекции.

Джейк Джилленхол / Getty Images

Майли Сайрус

Есть браслет Cartier и у Майли. Она надевала его в 2013 году на вечеринку iHeartRadio Ultimate Pool Party.

Майли Сайрус / Associated Press

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