Внучки королевы Виктории, сломившие правила браков: история принцесс Коннаутских

Портрет принцессы Маргарет и принцессы Патриции Коннаутских / © Getty Images

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Маргарет и Патриция были внучками королевы Виктории, и все единодушно считали их самыми красивыми, очаровательными и желанными невестами в мире. Короли, кайзеры и наследники престолов буквально соревновались за право завоевать их расположение. Но эти сестры были не просто королевскими «трофеями», они были настоящими бунтарками, которые решили переписать правила королевских браков, рассказала историк Эми Бойнгтон.

Портрет принцессы Маргарет и принцессы Патриции Коннаутских / © Getty Images

Начнём со старшей сестры — Маргарет, которую ласково называли Дейзи. В 1905 году родители взяли дочерей в путешествие по Средиземноморью, чтобы не только показать им новые страны, но и помочь найти мужей. Они очень надеялись, что девушки влюбятся в иностранных принцев — и именно так и произошло. Дейзи влюбилась в кронпринца Швеции, и в том же 1905 году они поженились. Это была любовь с первого взгляда. У супругов родилось пятеро детей, и они прожили счастливую семейную жизнь.

Но если принцесса Маргарет была романтичной натурой, то принцесса Патриция стала настоящей иконой своей эпохи. Патриция была необыкновенной красавицей, талантливой художницей и к тому же обладала независимым характером. На ней хотели жениться король Испании и будущий король Португалии.

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Но Патриция каждый раз отвечала отказом. Она не хотела быть политической разменной монетой, поэтому осталась с семьёй и вместе с ней переехала в Канаду, когда её отца назначили генерал-губернатором. Там принцесса обрела огромную популярность.

Портрет принцессы Маргарет и принцессы Патриции Коннаутских / © Getty Images

Так кого же она выбрала? Отказав настоящим королям, Патриция решила выйти замуж за простолюдина. Она потрясла всю Британскую империю, когда объявила о браке с Александром Рамси — морским офицером и адъютантом своего отца.

Ради этого брака она добровольно отказалась от титула «Ее Королевское Высочество» и статуса британской принцессы. С тех пор она была известна как леди Патриция Рамсей.

История принцесс Коннотских доказывает, что даже в мире династических браков и имперского долга можно было отстоять свой выбор и выйти замуж за любимого человека. Все с восторгом следили за их жизнью. Обе сестры вышли замуж по любви и прожили счастливую супружескую жизнь.

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