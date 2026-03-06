Внучки последнего шаха Ирана: как выглядят принцессы-инфлюенсерки

Семья Пехлеви / фото: instagram.com/imanlpahlavi

Иран до 1979 года был монархией, которой правил шах Мохаммед Реза Пехлеви. Он пытался модернизировать страну, проводил реформы и ориентировался на Запад, но его правление сопровождалось политическими репрессиями, неравенством и ростом недовольства среди различных слоев населения.

В 1978-1979 годах массовые протесты переросли в революцию. В январе 1979 года шах покинул страну с семьей, фактически сбежав от революции. После его отъезда монархия пала, и в Иране была провозглашена Исламская Республика.

Мохаммед Реза Пехлеви / © Associated Press

В браке с третьей женой, Фарах Пехлеви, у Мохаммед Реза Пехлеви родилось четверо детей: сын-наследник Реза Пехлеви (1960 год), принцесса Фарахназ (1963 год), принц Али Реза (1966 год) и принцесса Лейла (1970 год).

Сейчас монархии в Иране больше не существует. Старший сын шаха, Реза, считает себя наследником отца и сторонники монархии иногда называют его шахом, хотя никакой юридической силы этот титул не имеет. У мужчины с его женой Ясмин родилось три дочери: Нур, Иман Лая и Фарах Митра.

Нур

Нур, родившаяся в Вашингтоне 3 апреля 1992 г. Она имеет заметное присутствие в политическом и социальном пространстве — как в соцсетях, так и во время мероприятий в поддержку движений, выступающих за изменения в ее стране. Она имеет диплом по психологии и степень MBA Джорджтаунского университета.

Сейчас Нур работает в American Express, но также имеет другую сторону деятельности — инфлюенсера и модели. Она снималась в фешн-кампаниях бренда MISA, появлялась на обложке Cosmopolitan Indonesia, а в Instagram имеет более 2 миллионов подписчиков.

Иман

Иман — вторая дочь Резы и Ясмин. Она родилась в сентябре 1993 года в США, где прожила всю жизнь. Достигнув совершеннолетия, переехала в Нью-Йорк, где работает в валютном агентстве после получения дипломов по психологии и коммуникациям.

В прошлом году она вышла замуж во время двух церемоний — в Вашингтоне и Париже — за инженера Брэдли Шермана, который имеет еврейское происхождение, чем вызвала резонанс в обществе. У нее более 190 тысяч подписчиков в Instagram.

Фарах

Фарах, названная в честь своей бабушки по отцу, является самой молодой в семье. Она родилась в 2004 году и также имеет большую аудиторию в соцсетях — почти полмиллиона подписчиков.